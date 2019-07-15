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 Політика України, Суспільство
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 Денісова: Сподіваюся 16 липня обмінятися з Москальковою списками затриманих українців і росіян

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що сподівається 16 липня на обмін списками утримуваних в ув'язненні громадян України і Росії зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.

Про це сказала Денісова на спільній пресконференції з російським омбудсменом у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Завтра, я сподіваюся, під час нашої зустрічі ми обміняємося списками наших громадян на територіях України та Росії, які перебувають у місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати", - сказала Денісова.

"Ми продовжимо співпрацю і говоримо про те, що нам треба передати одна одній списки наших громадян. Ми проведемо верифікацію цих громадян, яких утримують, і проводитимемо можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення", - пояснила Денісова.

Москалькова також зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві.

Дивіться також: Зустріч Денісової і Москалькової розпочалася в Києві: обговорюють питання звільнення утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137541
 
 
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Москальковій -5 балів! А до того часу що вона робила? Чи ці списки щогодини міняються?
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ну-ну... надейся..
еще побегаешь за джипом москальковой...чтобы отдать на сверку эти списки
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Надежда хорошее дело, но...на каких условиях? А что-то мне подсказывает, учитывая прорасеянскую направленность нынешнего зепрезэрыла, что обмен будет происходить на путинских условиях.
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