 Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Бірюкова, щойно Труба (глава ДБР. - Ред.) на камеру заявив таке:

- претензій щодо бронежилетів минулих років випуску - немає;

- увесь гармидер зчинився через партію, яка почала надходити на склади з квітня;

- експертизу щодо цієї партії ще не проводили;

- були якісь "слідчі дії" щодо тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.

"Звідси, матері його лихо, запитання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 із 5 бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!" - обурився кандидат у нардепи.

Водночас нині у будівлі ДБР зібралися активісти, які вимагають припинити розслідування, ініційовані ДБР за заявами Портнова. Зокрема, активісти партії "Європейська Солідарність" вимагають негайно припинити політично вмотивовані переслідування волонтерів і добровольців, які з 2014 року протистоять російській агресії.

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"Події останніх тижнів показали, що Директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби Безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідерка молодіжного крила Партії "ЄС", кандидат у народні депутати Дінара Габібуллаєва.



Фото: сайт "Європейська Солідарність"

Лідер молодіжної організації "Європейської Солідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів у народні депутати від Партії "Європейська Солідарність".

"Ніхто не заблокував роботу із закупівлі, яку проводить міністерство. Будь ласка, продовжуйте і купуйте. Ми вилучили партію бронежилетів, яка, за попередніми даними і за даними, здобутим під час оперативно-технічних заходів, доводиться, що вони прострілюються. Більше того, ми провели слідчу дію, це не була експертиза, а слідча дія, яка попередньо підтвердила, що вони (бронежилети. - Ред.) прострілюються. Ми вилучили тільки одну партію і не заблокували закупівлі. Коли ми проведемо експертизу - ми ухвалимо рішення. Ми не наклали жодної заборони", - заявив Труба на зустрічі з нардепами, додавши, що ДБР під час проведення слідчих дій якнайшвидше передаватиме в Міноборони вилучені зразки-еталони.

"Ми не говоримо про інші бронежилети, ми говоримо про єдину партію, яку ми вилучили. 11 тис. бронежилетів. ...Прошу, не політизуйте ситуацію, там немає політики. У кожній системі є люди, які не гідні там працювати. Мій обов'язок, якщо є вина таких людей - довести, і вони мусять піти в суд, а суд вже розбереться. Не політизуйте. Є всі підстави проводити обшуки і говорити, що бронежилети прострілюються. Немає тут політики і популізму", - резюмував Труба.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.