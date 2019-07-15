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Все про:Бірюков (36) Бронежилет (11) Труба (93) Європейська Солідарність (64)

 Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ФОТО

Колишній радник міністра оборони і кандидат у народні депутати Юрій Бірюков обурений непослідовністю заяв глави ДБР Романа Труби щодо партії нібито бракованих бронежилетів, експертиза за якими ще не була проведена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Бірюкова, щойно Труба (глава ДБР. - Ред.) на камеру заявив таке:

- претензій щодо бронежилетів минулих років випуску - немає;
- увесь гармидер зчинився через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу щодо цієї партії ще не проводили;
- були якісь "слідчі дії" щодо тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.

"Звідси, матері його лихо, запитання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 із 5 бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!" - обурився кандидат у нардепи.

Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 01

Водночас нині у будівлі ДБР зібралися активісти, які вимагають припинити розслідування, ініційовані ДБР за заявами Портнова. Зокрема, активісти партії "Європейська Солідарність" вимагають негайно припинити політично вмотивовані переслідування волонтерів і добровольців, які з 2014 року протистоять російській агресії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 02

"Події останніх тижнів показали, що Директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби Безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідерка молодіжного крила Партії "ЄС", кандидат у народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Партія Порошенка пікетувала ДБР: Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ 03
Фото: сайт "Європейська Солідарність"

Лідер молодіжної організації "Європейської Солідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів у народні депутати від Партії "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137540
 
   
 Топ коментарі
 
Кум Порошенко генпрокурор Юрик сажал добровольцев, патриотов, воевавших за Украину на Донбассе, по прямому указанию Порошенко
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1.Нельзя шатать лодку атопутиннападэ.
2 Не работайте на картинку кремля.
3. Коня на переправе да еще во время войны не меняют.
4. Идите работать двухсотгривневые...
5. идите на фронт а не качайте лодку
....
и тд. и тп.
Помните соеботы?
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а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!

Вопрос очень хороший, пора в суд подавать, только давай-те не в наш, а в суд ЕС, по тому, что наши уже лягли под ватнго Зелю
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После победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова.

Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов после победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова. Об этом Портнов написал в «Телеграм».«И к Старобельскому суду обращаюсь. Завтра у вас 15 минут на освобождение Александра Ефремова», - написал экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.
Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления СБУ в восточном регионе. Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют содействие созданию террористической организации ЛНР.
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Не кажется вам ето смешным когда Парашенко имея сейчас своих людей во власти а именно: Гнойсмана премьером, Луценка гениальным пгокугогом, свои рехвормированные суды, сейчас с двумя десятками студентов пикетирует суд чего то требуя? Правда самого Парашенка на пикете нет. Видать на Мальдивах жопу греет. Ето цирк на дроте перед выборами, больше ничего.
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Портнов - агент российской военной разведки.
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Если интересы портнова - это посадка потроха и его верного свинарчука в тюрягу,то нам с портновым по пути.
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Портнов это открытый сепар и колаборант.
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Если приличные люди и патриоты не желают садить вора потроха,то пусть это сделает сепар,колаборант,кафир,подонок и ублюдок,я только за.
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Портнов - "державний кат". Він виконує замовлення влади і "рубає голови". Колись Портнов був у Юлі Тімошенко. Коли до влади прийшов Янкуковіч, то Портнов Юлю посадив на сім років за звинуваченнями, висмоктаними з пальця. За Порошенка Портнов не отримав жодних проблем у себе в Австрії, бо ніяких заявок на нього з українського офісу мжрозшуку не було. Тепер влада міняється і знову Портнов карає попередню владу.
"Не треба винуватити ката, якщо керівники держави сплять спокійно", - вислів, часів Наполеона Боанапарта.
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Хороший кат в деле порошенко нам очень нужен,пусть работает,теперь во власти нужны каты,а не воры или ласковые хлопчики.
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Когда Портнов пытался отделить или призывал тделить территории Украины или сотрудничал с врагом?
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Вот таких вот "попутчиков", типа тебя, обычно такие, как Портнов, называют "консервы". Погугли, что это значит.
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Може хтось забув, то напомню.
Портнов є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана.
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Як думаєте, Портнов посадить мародера Порошенка з його шоблою, чи ні?
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Портнов это открытый сепар и колаборант.
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Що, навіть більше, ніж мародер Порошенко з шоблою? Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 7353
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писком бирюковых и визгом порхотварей удовлетворен!
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Пишіть новину правильно:
"Група проплачених дякул з передвиборчої сітки Порошенка підроблялась, удаваючи мітінг під офісом ДБР"
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А воровал из украинского бюджета єтот хряк надо полагать в интересах украинского народа
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Семенченко: советую крикунам вспомнить, что творил Порошенко в первые 100 дней президентства.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 3134Нет предела человеческой глупости. И очень короткая человеческая память. Неделя до выборов. Читаю заголовки. «Зеленский искупался в море в красных трусах». «Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то, Зеленский это. «Семенченко - почему не критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш, ты посмотри - он ничего не делает. А ты представляешь Порошенко, который бы ничего не делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые 100 дней, потому что умею сравнивать. И с памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня после инаугурации? Я напомню. Он объявил одностороннее прекращение огня. Он предложил свой мирный план (амнистия, зашита русского языка, совместное патрулирование с боевиками). Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские наемники срочно начали бетонировать на своих позициях. В чем им активно помогали российские специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых Петривцив мы поехали и заблокировали администрацию президента. И выдвинули Петену требования. Прекратить одностороннее перемирие и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное положение на востоке. Обеспечить добровольцев батальонов оружием и позволить им проводить мероприятия по уничтожению террористов. Выполнить свои предвыборные обещания по социальному обеспечению военных. Требовать от Запада введения 3-го этапа санкции к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на Майдане. И на следующий день Петен треснул и объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор кричите о «страшных вещах, которые Зеленский натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014 защитили страну. Добровольцы, военные. Мы заставили Порошенко отказаться от плана, согласованного с Медведчуком и Путиным. И смогли освободить еще немного наших территорий, штурмуя бетонные укрепления, которые настроили за время его одностороннего перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году через фонтаны и купался в море. Меньше бы вреда и горя принес бы стране.
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P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
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Пора уже сказать остаточне прощавай временам, когда ничтожное меньшинство диктовало свою волю всему государству.
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Рад возвращению рыгов к власти? Расслабься и не радуйся сильно, борьба только началась
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Ничего страшного в том, что Портнов(Рыг) посадит Вальцмана(патентованный РЫГ, основатель партии РЫГОВ) за решётку. Ну что плохого в том, что Мародёр и его банда окажется за решёткой?
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Є сухарі! Навіть ванільні! Нехай Петро не хвилюється!
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5 год войны с россией. Кацап портнов напрямую причастный к расстрелам на Майдане и вторжению россии спокойно возвращает под контроль суды и ГП. Мне кажеться пора патриотам, военным и небезразличным к Украине людям брать ситуацию в свои руки, и вешать вдоль дорого тварей реваншистов вместе с предателями политиканами
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С начала Вальцмана, Гнойсмана, Пластыря и Кроля посадим на нары, а потом всё остальное. Ворюги и Мародёры во главе с Вальцманом---НА НАРЫ. Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ" - Цензор.НЕТ 9152
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Юрій Бірюков
1 год ·

Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;

- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;

- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;

- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!
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походу, дяди с волосатыми руками обещали Трубе, что проституировать будет легко, денежно и без последствий для здоровья и репутации (хоча, яка там репутація у хвойди)..
а воно он як - його рвані труси смердять по всьому Київу і не тільки.. дурбецало зелене
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Петя!Ты что,всех за идиотов имеешь.Сам эту Трубу назначил,а виноват теперь Портнов?Я понимаю Танюша Чорновол помешана на Портнове.Ну так у нее и справка от врача есть.А теперь уже и Петя, и вся его придворная рать помешалась.Прям болезнь какая то заразная.
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Хочете зєбобіки я розкажу вам звідки у цієї хуцпи ноги ростуть7
Всі уже мабуть забули, як перед ІІ туром виборів Коломойша давав інтервю де безапеляційно заявив, що Порошенка у політці більше не буде. але, коли стало зрозуміло, що попри всю антипорошеківську істерію ЄС проходить у ВР почався бєзпрєдєл. почали висмоктувати з польця "справи".
Виконавець - Портнов. Користується тим, що за КПк ГБр чи прокуратура мають порушувати справи по будь-якій заяві, розслідувати їх і закривати у суді, якщо факти не підтвердилися. воно пише всікі вигадки і справи змушені порушувати.
в принципі таким само чином можне і на Зєєєлю справу завести. На якомусь сайті оприлюднити фейк, а потім посилаючись на цю пцблікацію написати заяву, що зєєєля убив свого брата і зарив на березі Дніпра. І муситимуть розслідувати.
Розрахунок на те, що народ не в курсі про цю особливість КПК ім. Ківалова-Портнова і вважатиме, що якщо є справа то є і злочин.
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Заодно целуйте медведчука в зад, ставленника путина и лучшего друга порошенко.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПартія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ФОТО
 
 
 
 
 
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