 Партія Порошенка пікетувала ДБР: "Труба діє за інструкцією Портнова та в інтересах ФСБ". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Бірюкова, щойно Труба (глава ДБР. - Ред.) на камеру заявив таке:
- претензій щодо бронежилетів минулих років випуску - немає;
- увесь гармидер зчинився через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу щодо цієї партії ще не проводили;
- були якісь "слідчі дії" щодо тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.
"Звідси, матері його лихо, запитання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 із 5 бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!" - обурився кандидат у нардепи.
Водночас нині у будівлі ДБР зібралися активісти, які вимагають припинити розслідування, ініційовані ДБР за заявами Портнова. Зокрема, активісти партії "Європейська Солідарність" вимагають негайно припинити політично вмотивовані переслідування волонтерів і добровольців, які з 2014 року протистоять російській агресії.
"Події останніх тижнів показали, що Директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби Безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідерка молодіжного крила Партії "ЄС", кандидат у народні депутати Дінара Габібуллаєва.
Фото: сайт "Європейська Солідарність"
Лідер молодіжної організації "Європейської Солідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів у народні депутати від Партії "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.
Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов после победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов дал 15 минут суду на освобождение обвиняемого в сепаратизме регионала Александра Ефремова. Об этом Портнов написал в «Телеграм».«И к Старобельскому суду обращаюсь. Завтра у вас 15 минут на освобождение Александра Ефремова», - написал экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.
Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления СБУ в восточном регионе. Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют содействие созданию террористической организации ЛНР.
"Не треба винуватити ката, якщо керівники держави сплять спокійно", - вислів, часів Наполеона Боанапарта.
Портнов є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана.
"Група проплачених дякул з передвиборчої сітки Порошенка підроблялась, удаваючи мітінг під офісом ДБР"
Нет предела человеческой глупости. И очень короткая человеческая память. Неделя до выборов. Читаю заголовки. «Зеленский искупался в море в красных трусах». «Зеленский побегал по фонтанам». Зеленский то, Зеленский это. «Семенченко - почему не критикуешь Зеленского? Ты посмотри - реванш, ты посмотри - он ничего не делает. А ты представляешь Порошенко, который бы ничего не делал первые 100 дней? А вот Портнов! А вот Медведчук».
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке нардеп Семен Семенченко.
И этим воплям нет конца…
Люди. Люди! Человеки!!! Я потому и жду первые 100 дней, потому что умею сравнивать. И с памятью у меня все в порядке.
Вам рассказать, что делал Порошенко через 22 дня после инаугурации? Я напомню. Он объявил одностороннее прекращение огня. Он предложил свой мирный план (амнистия, зашита русского языка, совместное патрулирование с боевиками). Он согласовал этот план с Путиным.
Вы этого не помните? Вспомните. И поехали в Донецк Кучма, Медведчук и Шуфрич. А российские наемники срочно начали бетонировать на своих позициях. В чем им активно помогали российские специалисты.
29 июня, на 22 день после инаугурации Порошенко я собрал батальон Донбасс и из Новых Петривцив мы поехали и заблокировали администрацию президента. И выдвинули Петену требования. Прекратить одностороннее перемирие и не дать наемникам укрепиться. Ввести военное положение на востоке. Обеспечить добровольцев батальонов оружием и позволить им проводить мероприятия по уничтожению террористов. Выполнить свои предвыборные обещания по социальному обеспечению военных. Требовать от Запада введения 3-го этапа санкции к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Затем резолюцию нашего митинга утвердили на Майдане. И на следующий день Петен треснул и объявил об окончании перемирия.
Вы этого не помните, бедные? Вы до сих пор кричите о «страшных вещах, которые Зеленский натворил за 50 дней президентства»? Вы до сих пор кричите, что Порошенко в 2014 году «защитил страну»?
Хватит врать, беспамятные вы наши. Мы в 2014 защитили страну. Добровольцы, военные. Мы заставили Порошенко отказаться от плана, согласованного с Медведчуком и Путиным. И смогли освободить еще немного наших территорий, штурмуя бетонные укрепления, которые настроили за время его одностороннего перемирия.
Так что у меня с памятью все в порядке. И я могу сравнивать.
И лучше бы, если Порошенко бегал в 2014 году через фонтаны и купался в море. Меньше бы вреда и горя принес бы стране.
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P.S. Тем, кто помнит - сделайте репост пожалуйста. Пусть вспомнят и крикуны.
Поторопись.
1 год ·
Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии - НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
- были некие «следственные действия» по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.
Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!
а воно он як - його рвані труси смердять по всьому Київу і не тільки.. дурбецало зелене
Всі уже мабуть забули, як перед ІІ туром виборів Коломойша давав інтервю де безапеляційно заявив, що Порошенка у політці більше не буде. але, коли стало зрозуміло, що попри всю антипорошеківську істерію ЄС проходить у ВР почався бєзпрєдєл. почали висмоктувати з польця "справи".
Виконавець - Портнов. Користується тим, що за КПк ГБр чи прокуратура мають порушувати справи по будь-якій заяві, розслідувати їх і закривати у суді, якщо факти не підтвердилися. воно пише всікі вигадки і справи змушені порушувати.
в принципі таким само чином можне і на Зєєєлю справу завести. На якомусь сайті оприлюднити фейк, а потім посилаючись на цю пцблікацію написати заяву, що зєєєля убив свого брата і зарив на березі Дніпра. І муситимуть розслідувати.
Розрахунок на те, що народ не в курсі про цю особливість КПК ім. Ківалова-Портнова і вважатиме, що якщо є справа то є і злочин.