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 Політика України
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 ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності

Колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки МВС України в Києві звинуватили в перевищенні влади і службових повноважень, в результаті чого загинули учасники мирних протестів під час Революції Гідності в грудні 2013 - лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За наслідками досудового розслідування складено обвинувальний акт, за яким колишній заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень і вчиненні інших злочинів на виконання злочинних наказів вищестоящого керівництва, спрямованих на перешкоджання проведенню мітингів, зборів та демонстрацій громадян. Як наслідок, підпорядкованими вказаній особі працівниками спецпідрозділів МОП "Беркут" МВС України було застосовано надмірне фізичне насильство та спеціальні засоби, у тому числі з метою залякування учасників мирних акцій протесту 10 та 11 грудня 2013 року на вул. Інститутській, 22.01.2014 року на вулицях Михайла Грушевського, Хрещатик та Європейській площі, 18.02.2014 на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської, на Садовій вулиці та Кріпосному провулку, у результаті чого вбито 3 учасників акцій протесту, а 99 з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На чоловіка склали обвинувальний акт за статтями "Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці", "Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", "Перевищення влади або службових повноважень", "Залишення в небезпеці", "Умисне тяжке тілесне ушкодження"і "Умисне вбивство". Обвинувальний акт направили до Печерського районного суду.

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"Управлінням за процесуального керівництва прокурорів відділу Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України продовжується системна робота з розслідування, розкриття злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках, всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин для забезпечення встановлення об’єктивної істини у кримінальних провадженнях цієї категорії та притягнення винних до відповідальності", - підсумували в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137537
 
 
 Топ коментарі
 
В заголовке статьи указан экс-замначальника МВД. А на самом деле - всего лишь бывший заместитель начальника отдела Управления общественной безопасности МВД. У вас авторами работают школьники?
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ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2454 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2454 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2454 Тогда все снайперам нужно объявить подозрение в неосторожном обращении с оружием, повлекшим гибель людей ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422
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ПыСы. Они просто через хорошую оптику интересовались событиями на Майдане, ну просто из любопытства..... ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7883 ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7883
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5 лет трахались и вот под выборы запиарились, ах какие мы герои. Говнистый осадок от ткой фемиды
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Хватит уже расследовать. Толку все равно "0". Виноватых уже не привлечешь, мертвых не поднимешь. Работа проведена огромная. Все устали. И Мальдивы по вам соскучились уже. Отдыхайте.
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В заголовке статьи указан экс-замначальника МВД. А на самом деле - всего лишь бывший заместитель начальника отдела Управления общественной безопасности МВД. У вас авторами работают школьники?
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Оце і весь результат від діяльності Горбатюка? Тоб-то нарешті найшли крайнього, який всього винен в перевищенні повноважень. І його посада -зам місцевого главку..
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Тогда все снайперам нужно объявить подозрение в неосторожном обращении с оружием, повлекшим гибель людей ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422 ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9422
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ПыСы. Они просто через хорошую оптику интересовались событиями на Майдане, ну просто из любопытства..... ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7883 ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7883
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Им самим разве не смешно, до сих пор называть госпереворот 2014г "революцией достоинсва"? И это, когда уже повсплывали такие ужасающие факты о вождях майдана! Сперва Пашинский с Порошенко за смерть людей перед судом должны предстать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності
 
 
 
 
 
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