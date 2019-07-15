 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова

Про це йдеться в дослідженні соціологічної служби Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).
За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію "Голос" – відповідно 7,0% і 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 6,1% і 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,1% і 7,0%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,7% і 4,6%, за "Опозиційний блок" – відповідно 3,0% і 3,8%, за Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – відповідно 1,9% і 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 2,0% і 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 1,5% і 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – відповідно 1,6% і 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – відповідно 1,5% і 1,4%, за "Партію Шарія" – відповідно 1,0% і 1,2%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.
На час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.
Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 40,1% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (35,3%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (20,5%) та Півдні (16,1%), те саме стосується й "Опозиційного блоку" (відповідно 6,4% і 5,0%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (13,6%), за партію "Європейська солідарність" – жителі Західного (9,9%) і Центрального (7,0%) регіонів, за ВО "Свобода" – жителі Західного регіону (5,2%).
Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 20,9% серед тих, кому 60 і більше років, до 44,8% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" має найменшу підтримку у найстаршій віковій групі (60 і більше років, де за неї готові проголосувати лише 3,6%, тоді як в інших вікових групах – від 6,9% до 9,9%. Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
Разумков ПНХ!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
Країні це дорого обійдеться...
Клован потроху втрачає, думаю слугам єврейського народу не вдасться створити однопартійну більшість.
Якщо сили не буде їм горлянку перегризти, то хоч гавкати буде і може вчасно вдасться піднятися на Майдан.
Здравствуйте . это НЕЗАВИСИМЫЙ соцопрос от бла бла бла . можете ответить на пару вопросов
отвечаю : да
Вы слышали о последней инициативе Ю. Тимошенко по снижению цены на газ для населения ?
говорю : мне все инициативы исходящие от Тимошенко не интересны
голос с крайним удивлением : так вы что на выборах не собираетесь голосовать за " Батькивщину "
говорю : ни в коем случае
голос расстроенно : спасибо . до свидания
вот такие у нас НЕЗАВИСИМЫЕ соцопросы
бідолаги без корита нема у них життя
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ОТВЕТ НУЖНО СЕМЬ ПЛЮС ОДИН МОЛДАВАНИНОВ. 😂😅😂
І ВИБАЧАЮСЬ ПЕРЕД УСІМА ГРОМАДЯНАМИ МОЛДОВИ, БО ЦЕ КАСАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ОДНОГО ДОВБО ... ДИДАЛБУЦАЛА, КОТРЕ САМЕ ЛІЗЕ ТУДИ КУДИ ЙОГО НЕЗВУТЬ. 😂😅😂
Регионалы уже между собой грызутся.
Ну результат известен.
По той же логике у Поросенко рейтинг обвалился в 3 раза. Так что как говорится, не рой другому могилу.
Но им удобнее версия о том, что 73% якобы зебилы, идиоты и быдло, поддавшееся пропаганде. А они 24% ылиты.
А не то, что их долбанный Хряк большинство населения раздаражал и так его ненавидели, что готовы были проголосовать хоть за гомика, хоть за гомика. Лишь бы не за него. И теперь у него настолько высокий антирейтинг, что ход обратно на вершины власти у него закрыт. Даже если нынешняя власть провалится, это никак Хряку не поможет вернуться на ее место.
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
видимо зельц побьет рекорд мрази пети по падению вниз
по Фак ту зельц имеет поддержку меньше половины населения а то что его СШАи протолкунуло в презы так понятно для продолжения Геноцида славян
Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться, - зазначив Кличко, який учора записав спеціальне відеозвернення. - Мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов'язань.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив. За що загинули люди, які боронили нашу землю? За червень 2019 року 87 загиблих і поранених героїв віддали своє життя і здоров'я на фронті, це причина відводити війська?
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
4) Незаконне повернення в Україну злочинця Саакашвілі, обґрунтовано підозрюваного в фінансуванні режимом Януковича
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. ze.live
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!
СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...
https://ukraine.d3.ru/50-dniv-zelenskogo-v-dosiagnenniakh-1816004/?sorting=rating
1. С Жопоблоком. Тогда спикер ВР, с высокой вероятностью - Медведчук. Но Медведчуку мало спикерства, поэтому ВР будет блокировать все законы приходящие с АП. Результат - мертвая ВР. Далее Зерро вынужден будет выйти из коалиции (жопоблоковцы не захотят их и так все будет устраивать)- новая коалиция - новые выборы.
2. С Косатой. Вроде по проще, на первый взгляд. Она становится у руля кабинета министров. И... съедат Зерро, как расправилась с Ющом (обрезание полномочий Президента произойдет мгновенно).
3. Сумма двух первых вариантов. "Коалиция" вынесет и Зерро и Порошенко вперед ногами.
4. С Порошенко - договориться оно конечно можно, но не камильфо. Надо еще голоса - Голоса, как минимум.
5. С Косатой, Порошенко и Голосом - возможно лучший вариант. Но... Надо уметь договариваться, чего Зерро не умеет и не хочет делать.
Так что, скорее всего будет создана коалиция именно с Жопоблоком. И страна останется без бюджета на следующий год.
Выбирай-те