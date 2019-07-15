 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова

Про це йдеться в дослідженні соціологічної служби Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).

За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію "Голос" – відповідно 7,0% і 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 6,1% і 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,1% і 7,0%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,7% і 4,6%, за "Опозиційний блок" – відповідно 3,0% і 3,8%, за Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – відповідно 1,9% і 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 2,0% і 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 1,5% і 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – відповідно 1,6% і 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – відповідно 1,5% і 1,4%, за "Партію Шарія" – відповідно 1,0% і 1,2%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.

На час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

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Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 40,1% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (35,3%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (20,5%) та Півдні (16,1%), те саме стосується й "Опозиційного блоку" (відповідно 6,4% і 5,0%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (13,6%), за партію "Європейська солідарність" – жителі Західного (9,9%) і Центрального (7,0%) регіонів, за ВО "Свобода" – жителі Західного регіону (5,2%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 20,9% серед тих, кому 60 і більше років, до 44,8% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" має найменшу підтримку у найстаршій віковій групі (60 і більше років, де за неї готові проголосувати лише 3,6%, тоді як в інших вікових групах – від 6,9% до 9,9%. Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.