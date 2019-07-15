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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова

П'ять партій можуть пройти до Верховної Ради на позачергових виборах.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної служби Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).

За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію "Голос" – відповідно 7,0% і 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 6,1% і 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,1% і 7,0%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,7% і 4,6%, за "Опозиційний блок" – відповідно 3,0% і 3,8%, за Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – відповідно 1,9% і 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 2,0% і 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 1,5% і 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – відповідно 1,6% і 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – відповідно 1,5% і 1,4%, за "Партію Шарія" – відповідно 1,0% і 1,2%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.

На час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування

Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 40,1% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (35,3%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (20,5%) та Півдні (16,1%), те саме стосується й "Опозиційного блоку" (відповідно 6,4% і 5,0%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (13,6%), за партію "Європейська солідарність" – жителі Західного (9,9%) і Центрального (7,0%) регіонів, за ВО "Свобода" – жителі Західного регіону (5,2%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 20,9% серед тих, кому 60 і більше років, до 44,8% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" має найменшу підтримку у найстаршій віковій групі (60 і більше років, де за неї готові проголосувати лише 3,6%, тоді як в інших вікових групах – від 6,9% до 9,9%. Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.

Також читайте: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Центру Разумкова 01
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Центру Разумкова 02
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Центру Разумкова 03

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137534
 
 
 Топ коментарі
 
Як же осточортіли вже ці разумкови...
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у шёколадного мародера 3.5% максимум!!!
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На юго востоке Украины трубят , что по всем рейтингам сегодня в будущий парламент проходят 5 партий: «Слуга народа», «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» Юрия Бойко, «Батьківщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» П.Порошенко и «Голос» В.Вакарчука. Три последних (ЭТО ПОДЧЁРКИВАЕТСЯ НА КАЖДОМ УГЛУ) - являются партиями войны, которые не хотят мирного решения конфликта на Донбассе. ВИДАТЬ ХОРОШО РАСКРУТИЛАСЬ МОСКОВСКАЯ МАШИНА,ЕСЛИ ЖИТЕЛЯМ ЮГО ВОСТОКА УКРАИНЫ ЗА МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИ ВДАЛБЛИВАЮТ ,ЧТО ВИНОВАТА ВЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЧТО У НИХ МОРДОВСКИЕ САПОГИ ТОПЧУТСЯ В ИХ ДОМЕ
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Разумков ПНХ!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
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Хлопці витягуйте з спаму, бо черті правди не *******
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делаю репост
Разумков ПНХ!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
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Ждуни і сепари в фаворі...
Країні це дорого обійдеться...
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Попри антипорошенківську істерію рейтинг ЄС стабільний з деякою тенденцією до зростання.
Клован потроху втрачає, думаю слугам єврейського народу не вдасться створити однопартійну більшість.
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Хуже чем ПЕС только Оппоблок.
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Что,псы таки берут барьер,нашлось 5 процентов сторонников воров в стране.
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Нам потрібен ПЕС, щоб не дати Жителям Иорданської ДолинИ розтягти Україну по тихому.
Якщо сили не буде їм горлянку перегризти, то хоч гавкати буде і може вчасно вдасться піднятися на Майдан.
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Може ще схаменуться,та й виберуть Джигіта?? Хоча всі партії це зло-для вільного українця!
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Все продовжується так само, як 28 років до цього. За патріотів, порядних і скромних не хочуть голосувати, а потім жаліються, що злодії дорвались до корита. "Чому бідні - бо дурні..."
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За "Голос" больше всего % среди молодежи. Смешно, потому, что когда Славко в 90-ых агитировал за Кучму - он обращался именно к молодежи. Потом в 2004 он агитировал молодежь. Далее в 2014 - снова упор на молодежь делал. И наконец 2019 - основная его категория 18-25. У меня вопрос: вот эти 18 летние, которые за "Голос" - это дети тех, кого агитировал Славко в 90-ых в туре "Голосуй за Кучму" с Ани Лорак? Еще через 20 лет он уже их внуков агитировать будет?
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Всем насрать на славка. У него просто партия хорошая
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Буду голосувать за Рух Нових Сил,може Михо французів - Гандонів пересаджа?? Та й речення де є РУХ довподоби!!
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Нажаль, за 1 тиждень Міхо не набере +4%, щоб пройти до Ради...він навіть реклами не дає...
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вчера звонит телефон . беру трубку . на том конце :
Здравствуйте . это НЕЗАВИСИМЫЙ соцопрос от бла бла бла . можете ответить на пару вопросов

отвечаю : да

Вы слышали о последней инициативе Ю. Тимошенко по снижению цены на газ для населения ?
говорю : мне все инициативы исходящие от Тимошенко не интересны

голос с крайним удивлением : так вы что на выборах не собираетесь голосовать за " Батькивщину " "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1758

говорю : ни в коем случае

голос расстроенно : спасибо . до свидания

вот такие у нас НЕЗАВИСИМЫЕ соцопросы "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2383
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в мене був аналогічний дзвінок від Гройсманівських соціологів, всі питання зводились до адабрямс гроськіна.
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а представились тоже независимыми ? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8206
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типичная картинка на улице одного восточного города. слияние в экстазе. безальтернативный выбор уже лет так 13.

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а это один из героев убирает единственный в городе баннер РНС.
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8190
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тост---за життя?...за їх життя у ВР?
бідолаги без корита нема у них життя
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у Йулі теж гарний лозунг--Треба доїти "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4698
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А навіщо мародер Порошенко хоче зупинити "реванш" своїх друзів та бізнес партнерів Медведчука Бойка та іншу нечисть, яка йде замість в'язниці на вибори саме завдяки Парашену? Доречі з якими ще й збирається утворювати коаліцію! Може нам знову хтось нахабно бреше?
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Кум мертвечука по чиєму списку йде на вибори?
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Это вы смеялись над молдованами,что они глупые? Посмотрите на проценты и вы поймете какой процент ТУПЫХ среди вас! У нас около 30% (среди них почти все украинцы живущие у нас!) -у вас больше 50 % ! Это я написал "вы" не тебе ТВАРЬ,а написал в множественном числе всем таким ТУПЫМ ТВАРЯМ КАК ТЫ!
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Это я написал ответ тупому животному максу колорто в 13.22.Чего выскочил тут -не знаю.
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И ПОДТВЕРДИЛ ШО ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ МОЛДАВАНИН ТАКОЙ ТУПОЙ, ШО ДАЖЕ НЕЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ,,ОТВЕТЫ". 😂😅😂
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ОТВЕТ НУЖНО СЕМЬ ПЛЮС ОДИН МОЛДАВАНИНОВ. 😂😅😂
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ну ладно, не обижай молдаван, есть много поумнее того тролля, я думаю
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ЗГОДЕН.
І ВИБАЧАЮСЬ ПЕРЕД УСІМА ГРОМАДЯНАМИ МОЛДОВИ, БО ЦЕ КАСАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ОДНОГО ДОВБО ... ДИДАЛБУЦАЛА, КОТРЕ САМЕ ЛІЗЕ ТУДИ КУДИ ЙОГО НЕЗВУТЬ. 😂😅😂
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ТУПОЕ ЖИВОТНОЕ ПОД НИКОМ ЛЕНЯ ТКАЧ,У МЕНЯ В КОМПЬЮТЕР ЛАЗАЮТ ОЧЕНЬ МНОГИЕ МРАЗИ ТИПА ТЫ! У МЕНЯ КАЖДАЯ СТРАНИЦА ЦЕНЗОРА ГРУЗИТСЯ МНОГО,МНОГО СЕКУНД,ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО ТАКИЕ ТВАРИ КАК ТЫ,ГАДЯТ НЕ ТОЛЬКО НА ВЕТКАХ! Понял,ЖИВОТНОЕ,Леня Ткач? А то какие вы умные я вижу в этом опросе,-больше половины опрошенных такие-же тупые твари как ТЫ! А у нас за пророССийских партий около 30%,-если из них убрать около 6% украинцев живущих у нас,то получается,что у вас У ВАС В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ТУПЫХ МРАЗЕЙ чем у нас! И еще! Я не хотел об этом говорить,на раз это ЖИВОТНОЕ выскочило,то приведу этот пример Я вчера,пока собирал лодку после рыбалки,слушал как общались между собой на "украинской мове" две супружеские пары украинцев.Таких выражений,и такого мата (как со стороны мужчин,так и со стороны женщин) услышишь только у САМЫХ ГРЯЗНЫХ ПОДЗАБОРНЫХ НИЩЕБРОДОВ,что и подтверждало ихний внешний вид! Так что какими бывают на самом деле такие как ты -Я ЗНАЮ!
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Ты,тупица,думаешь что кто-то поверит такому венесуэльскому нику как у тебя? Этот ник,является твоей подписью,что ты -рассеянская мразь!
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а что не правильно... кому должны верить тем кто выбирает за життя этих кацапских уродов
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розвелось тих "партій" як собак нєрєзаних!!! А проголосувати нема за кого!!!
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Таки Да! Опрос хто заказував,то й показують..?
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Другие показывают примерно сходные результаты, так что ваши разоблачения ни к чему.
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Контору основал отэц Разумкова ,из зеко.манды .. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8709 .
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НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ БАТАЛЬОН МЕСТИ !!!
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Я так розумію, це - чорновик протоколу для ЦВК?
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Это почти ежедневное зомбирование электората. Навязывание
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ПРОБЛЕМА НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ЧТО ВЫБИРАЮТ ТЕХ, КТО СЕБЯ РЕКЛАМИРУЕТ, А НЕ ТЕХ КТО ДОСТОЕН !!!
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Значит проходит всего 4-5 партий. Это хорошо.
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Да-да. В свое время писали, что у Поросяты рейтинг 80% и все опросы брешуть.
Ну результат известен.
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Из 73% осталось 31%, думаю в Раде Слуги будут совокуплятся с ОППами как идейно близкие, но штыков может не хватить и тогда из-под купола спустится богиня Йуля, которая и станет премьером, а Медведчук будет у вас спикером. Головне - Барыги нету.
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У Слуги Народа 73% никогда и не было. Не путать с рейтингом самого Зеленского и протестным электоратом против мародерского хряка. Соответственно нечему и падать.

По той же логике у Поросенко рейтинг обвалился в 3 раза. Так что как говорится, не рой другому могилу.
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я вот не могу понять, почему тролли, в основном порохоботного направления носят с этими 73 процентами...лучше бы молчали, ведь и ежу ясно, что те 73--это просто антирейтинг пороха...а рейтинг зеленского30-40
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Все они прекрасно понимают.
Но им удобнее версия о том, что 73% якобы зебилы, идиоты и быдло, поддавшееся пропаганде. А они 24% ылиты.
А не то, что их долбанный Хряк большинство населения раздаражал и так его ненавидели, что готовы были проголосовать хоть за гомика, хоть за гомика. Лишь бы не за него. И теперь у него настолько высокий антирейтинг, что ход обратно на вершины власти у него закрыт. Даже если нынешняя власть провалится, это никак Хряку не поможет вернуться на ее место.
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Разумковщина брешит и не скривиться. У Пороха уже за 10% и набирает ход.
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10% ПЕСу показал опрос 880 человек какой-то неизвестной компашкой. Тоже самое, как накануне второго тура Пороху давали 40% на основе "телефонного опроса КМИСа"
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Нашо сюди приписувати партію питуШарія якщо вона не бере участі в виборах.
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А може краще якось зірвати вибори, щоб різні БПП і Жопоблокі не пройшли в Раду, а там і партія Коломойського втратить позиції.
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Разумков ПНХ!
У нас немає партій. У нас олігархічні клуби по інтересах. А депутати це слуги, тільки не народу та держави Україна, а ворів і ворів олігархів. Ви своїми маніпуляційними "опросами" вже зробили нам вибір без вибору. Так як і на президенських виборах і виборах що були раніше. Люди, за нас вже зроблений вибір. Ви голосуйте за тих кому вам вказують. А система залишається незмінною - гнилою та деструктивною, руйнівною. Може досить грати в їхні ігри та бути маріонетками! Давайте на виборах не проголосуємо ні за "слуг", ні за регоаналів з жопоблоками, ні за псів, ні за батьківщину. Голосуйте за кого завгодно тільки не за ці олігархічні клани. Давайте спутаємо карти руйнівникам держави! Звичайно є ті хто годується з їхньої лопати та лиже їхнє корито, нехай вони самі за себе і проголосують але їх не буде більшість.
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как бысто зельцеманы сдулись с 75% до 40%
видимо зельц побьет рекорд мрази пети по падению вниз
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всі ці мразі постійно бють антирекорди, тільки разом з тим вони бють та вбивають державу та майбутнє народу
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вот ты дебил)))рейтинг зе никакой ни 75, а 30--рейтинг 1ого тура...в 2ом туре все приверженцы юли, часть приверженцев других патриотических кандидатов и многие ватаны, проголосовали против пороха по факту, ну а на парламентских они также голосуют за свои партии
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сам ты де Билл
по Фак ту зельц имеет поддержку меньше половины населения а то что его СШАи протолкунуло в презы так понятно для продолжения Геноцида славян
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Зеленський збирається втрутитися в управління столицею і розділити посади мера та голови Київської міської державної адміністрації. Нині їх обіймає обраний киянами Віталій Кличко.

Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться, - зазначив Кличко, який учора записав спеціальне відеозвернення. - Мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов'язань.


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Джерела з оточення Віталія Кличка запевнили «Главком», що і тепер без Портнова не обійшлось. є Портнов є кумом глави Офісу президента Андрія Богдана, який і сам не приховує, що багато років дружить із Портновим.
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Не перевелись еще *** на земле украинской - соответственно 6,1% и 8,3%.

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А Лахтинцям і далі дано наказ постити тупорилі картинки про Порошенка.
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а еще лахтинцам дали приказ голосовать за зеленского во 2ом туре...и оказалось, что лахтинцы у нас в большинстве)))
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и кто тут рассказывал, что рейтинг пороха превысил рейтинг зажопа???
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Кто-кто? Никому неизвестная компашка на основе опроса 880 человек))) Они бы еще опрос на сайте Антиколорадоса запилили и выставили б это как картину всей страны
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А реальный рейтинг ЗЕслуги 28% и погрешность 2%.
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив. За що загинули люди, які боронили нашу землю? За червень 2019 року 87 загиблих і поранених героїв віддали своє життя і здоров'я на фронті, це причина відводити війська?
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
4) Незаконне повернення в Україну злочинця Саакашвілі, обґрунтовано підозрюваного в фінансуванні режимом Януковича

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. ze.live
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!

СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...

https://ukraine.d3.ru/50-dniv-zelenskogo-v-dosiagnenniakh-1816004/?sorting=rating



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Нас ждут очень непростые пол-года. Допустим - "Свидетели Зерро" не набирают большинство в парламенте. Прийдется создавать коалицию, вопрос с кем?
1. С Жопоблоком. Тогда спикер ВР, с высокой вероятностью - Медведчук. Но Медведчуку мало спикерства, поэтому ВР будет блокировать все законы приходящие с АП. Результат - мертвая ВР. Далее Зерро вынужден будет выйти из коалиции (жопоблоковцы не захотят их и так все будет устраивать)- новая коалиция - новые выборы.
2. С Косатой. Вроде по проще, на первый взгляд. Она становится у руля кабинета министров. И... съедат Зерро, как расправилась с Ющом (обрезание полномочий Президента произойдет мгновенно).
3. Сумма двух первых вариантов. "Коалиция" вынесет и Зерро и Порошенко вперед ногами.
4. С Порошенко - договориться оно конечно можно, но не камильфо. Надо еще голоса - Голоса, как минимум.
5. С Косатой, Порошенко и Голосом - возможно лучший вариант. Но... Надо уметь договариваться, чего Зерро не умеет и не хочет делать.
Так что, скорее всего будет создана коалиция именно с Жопоблоком. И страна останется без бюджета на следующий год.
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Давай ещё допустим, что Порох не проходит, а проходит Шарий.
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Петр означает камень, скала. А Владимир означает Ленин.
Выбирай-те
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Рейтинг "слуги мокшанського народа" впав до 31% і, щоб не образити сонлнцелікого ЗЄ, урізали проценти всіх інших партій. Спина прогинається до низу набагато легше
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