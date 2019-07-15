 В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському підприємству

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".

"Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму повідомляє про "безоплатну передачу з республіканської у федеральну власність" земельної ділянки в Сімферополі для московського підприємства", - йдеться в повідомленні.

Ділянку площею 8281 кв. м., розташовану на вулиці Беспалова в Сімферополі, закріпили за "Московським протезно-ортопедичним підприємством".

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У кримському "міністерстві" стверджують, що на цій ділянці немає нерухомості, яка перебуває у власності інших фізичних і юридичних осіб.

Після анексії Криму в 2014 році підконтрольна Росії влада півострова регулярно ухвалює рішення про передачу кримського майна і землі у власність російських федеральних служб і відомств.