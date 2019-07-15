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 В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському підприємству

В окупованому Криму ділянку землі в Сімферополі "безоплатно передають" московському підприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".

"Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму повідомляє про "безоплатну передачу з республіканської у федеральну власність" земельної ділянки в Сімферополі для московського підприємства", - йдеться в повідомленні.

Ділянку площею 8281 кв. м., розташовану на вулиці Беспалова в Сімферополі, закріпили за "Московським протезно-ортопедичним підприємством".

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У кримському "міністерстві" стверджують, що на цій ділянці немає нерухомості, яка перебуває у власності інших фізичних і юридичних осіб.

Після анексії Криму в 2014 році підконтрольна Росії влада півострова регулярно ухвалює рішення про передачу кримського майна і землі у власність російських федеральних служб і відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137531
 
 
 Топ коментарі
 
Кримнаші радіють аж гай гуде.
В оккупированном Крыму "безвозмездно передают" землю московскому предприятию - Цензор.НЕТ 8946
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У крысчан никто нихера на военной базе не спрашивает. ВИселитесь дальше, виселицу установят за углом. Идиоты.
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Совок! Такой же как и у нас.
Надеюсь доживу до того времени, когда каждый клочок земли будет иметь частного собственника.
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Доживеш. І будеш жити на нашій не своїй землі.
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У крысчан никто нихера на военной базе не спрашивает. ВИселитесь дальше, виселицу установят за углом. Идиоты.
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А вы не знали, что рашка Крым уже своим считает? В коституцию ее закатало..... Они могут что хош там творить, хоть радиоактивный мусорник устроить, или полигон для ЯО! И никто им кроме США ничего серьезного не сделает!
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Та пох. Пускай Рашка пока радуется что сейф с говном украла, который ни открыть ни нести невозможно. Зато санкции и закон идет по пятам преступника и дело времени когда преступник споткнется и упадет В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському підприємству - Цензор.НЕТ 2391
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Ты хочешь сказать, что Украина Крым в "сейф с говном превратила"? " ..."сейф с говном украла, который ни открыть ни нести невозможно. "...ну а чего тогда ж..пу рвать?
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А где же Петя, Меркель и Оланд которые уговорили украинцев сложить оружие и героически выйти из крыма в одних подштаниках?
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А Петя воссоздавал Украинскую армию, а ты думал что он в Крыму работал на конфетной Липецкой фабрике? В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському підприємству - Цензор.НЕТ 2700
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Если Украина примет закон о непризнании всех документов выписанных рашистами то все то что напринимает там ФедоРашка то филькина грамота. После возврата крыма Украине всех кто ам что настроил и что понапокупал в море выкинуть без суда.
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