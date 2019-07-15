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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ

Усі матеріали передвиборчої агітації із 16 липня мають бути державною мовою.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає Цензор.НЕТ.

"16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого, закон визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом", - наголошується в повідомленні.

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Зокрема, згідно з ч.4 ст. 18 цього закону, "матеріали передвиборчої агітації, які транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі інтернет, виконуються державною мовою".

Крім того, матеріали передвиборчої агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їхні результати, а також політична реклама, передвиборча агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

Відповідно до частини 5 ст. 18 "в порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України".

Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборої агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137530
 
   
 Топ коментарі
 
Виключно українською мовою! Чуєш Зеленський! Не рюсскагаваняшчім, в стилі аля азіров, а державною літературною українською мовою!
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А мовные инспектора на дебатах будут?типа - это сказано не по украински,избиратель не должен принимать сказанное во внимание.
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рахують, це коли мова йде про перелік, чого небуть.
А відношення- вважають.
У кацапів, так, без різниці...замок, зАмок, замОк....
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А мовные инспектора на дебатах будут?типа - это сказано не по украински,избиратель не должен принимать сказанное во внимание.
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Тогда в Раду вообще никто не попадёт.
Я так рахую, таке моє вiдношення(с).
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рахують, це коли мова йде про перелік, чого небуть.
А відношення- вважають.
У кацапів, так, без різниці...замок, зАмок, замОк....
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Так а я о чём.
Посмотри любое заседание ВР, речи министров или нынешних кандидатов.
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Тобто каманду "Орудие Огонь! " - вважати холостим пострілом, а виконавця відразу ж на ГУБУ? Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 1841 Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 1841 Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 1841
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******* не может быть пострілом,а постріл это выполнение преступного приказа,за это к стенке без разговоров.
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А чего так рано спохватились?
Может отложим еще чуть-чуть до 22 июля?

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та схаменулися нарешті..
ну на кшалт як ото "суд" над Зеленським в ніч перед виборами...
телепні...
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"Среди прочего закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом"

Бутусов, Ви вивчили українську мову?
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коли бутусов ходив в школу, від уроків укр.мови/літератури дітей звільняли за заявою батьків. Тіпа, нагрузка велика - діти хлянуть від української
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Бутусов володіє українською, чи не краще ніж російською.
Бо у нього IQ > 130.
Кому цікаво, передивіться його відеоінтерв'ю з бійцями Добробатів, або ВСУ.
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Теперь мы увидим, как знают украинский язык порохоботы этого форума.
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Добре знають, ще прихильники ЮВТ знають, це ж рідна мова.
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Ще б тільки Гріґян-Капітельман його підучила....
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Виключно українською мовою! Чуєш Зеленський! Не рюсскагаваняшчім, в стилі аля азіров, а державною літературною українською мовою!
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Ну, якщо вам смердить, коли захищають українську мову, то можливо принюхайтесь, то смердить з вашої пазухи....
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Вот это западло для зели... Ну ничего, он насрет на закон. Срать на всех этой жопе на ножках не привыкать.
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а якого ж ти овоча городнього тут на іноземній мові дописуєш?
то й пиши вже на своїй, перш ніж кгось тикати..
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Нах, подстилка российская. В Украине есть место всем - кроме вас, ******, разумеется. Свою жену в постели зеля может называть, как хочет. Но агитация должна быть исключительно на государственном.
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А ЗА ОШИБКИ В РЕЧИ НАКАЗЫВАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СО СПИСКА КАНДИДАТОВ !)
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а ти якого тут на російській висловлюєшся?
давай тебе перш за все звідси "исключим", шоб не смерділо
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ТО У ТЕБЯ ИЗО РТА СМЕРДИТЬ !!! СОСАТЬ У КОРРУПЦИОНЕРОВ МЕНЬШЕ НАДО !)
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Хоч Закон заставить разумкова і всіляких мураєвих, рабіновичів і прости Господи, мертвечуків, спілкуватися українською мовою.
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Для Івана5 14:25 И сразу же Украина расцветет, экономика рванет, цены и тарифы резко упадут... На передовой подавляющее большинство русскоговорящих ребят... Они защищают и к большому сожалению гибнут за Украину...
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Чого так всі збуджуються коли кандидатів в депутати української Ради просять спілкуватись українською?
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Чудово! Але ще знімати з реєстрації порушників закону було б непогано...
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