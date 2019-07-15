 В Україну від початку року не пропустили 4670 громадян РФ, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"За минулу добу відмовили у в'їзді 33 громадянам РФ. Загалом від початку року це майже вже 4670 громадян", - сказав Демченко.
Він зазначив, що серед основних причин відмови у в'їзді була неможливість підтвердити мету свого візиту.
"Були також ті, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. Якщо таких виявляли на кордоні, то їм відмовляли у в'їзді. Крім того, це супроводжується забороною на в'їзд в Україну терміном щонайменше на 3 роки", - розповів Демченко.