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 В Україну від початку року не пропустили 4670 громадян РФ, - Держприкордонслужба

В Україну від початку 2019 року не змогли в'їхати 4670 громадян Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За минулу добу відмовили у в'їзді 33 громадянам РФ. Загалом від початку року це майже вже 4670 громадян", - сказав Демченко.

Він зазначив, що серед основних причин відмови у в'їзді була неможливість підтвердити мету свого візиту.

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"Були також ті, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. Якщо таких виявляли на кордоні, то їм відмовляли у в'їзді. Крім того, це супроводжується забороною на в'їзд в Україну терміном щонайменше на 3 роки", - розповів Демченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137526
 
 
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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та да, петручио еще тот клоун.такой цирк закатывал на посту презика, мама не горюй. да и сейчас не перестает клоунады устраивать ))))) только больной на голову может за него голосовать))))))))
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З Донецка сепари знають,щоб заїхати у Київ 4-чотири куска зелені потрібно...!
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Ошибочная статистика. Один Портнов стоит десяти тысяч
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ Україну від початку року не пропустили 4670 громадян РФ, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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