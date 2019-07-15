 Лукашенко прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну на форум регіонів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство "БелТА", про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на форум регіонів у Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", - сказав Сокол.

Як повідомлялося, II Форум регіонів України та Білорусі відбудеться в Житомирі у 2019 році.

I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками. ВIДЕО