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Все про:газ (995) Нафтогаз (554) Тарифи на газ (134)

 "Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн

НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка діятиме в липні, і знижує ціну газу для споживачів за ПСО на цей місяць на 11,7% - до 4 905,67 грн за 1 тис. куб. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

"Отже, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії уточнили, що кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

"Це вже друге поспіль зниження вартості газу "Нафтогазом": у червні вартість газу була знижена на 436 грн, або на 7,3% порівняно з травнем", - додали в НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, згідно з домовленостями України з Міжнародним валютним фондом, з 1 січня 2020 року ціни на газ мають зрости до 12 300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, має формуватися з огляду на два чинники - собівартість українського газу і супутні послуги та його імпорт. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його купити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ для населення в липні знизиться на 10,4%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137523
 
 
 Топ коментарі
 
Низзя снижать а то дехфолт и пукин нападьот. Нас так пугали 5 лет.
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в июле, когда немножко неотопительный сезон? Актуально "Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн - Цензор.НЕТ 6673
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Поки не вирішене питання як ми будемо взимку опалюватись без російського газу всі ці новини про зменшення цін на газ не дають ніякої впевненості в завтрашньому дні! Уряд Гройсмана має сказати як Україна проживе без російського газу наступний опалювальний сезон, а Гройсман мовчить бо не знає як це зробити! Гройсман це пустишка, глупа та беззмістовна кукла на посту прем'єра! Коли в Україні у владу перестануть пускати ідіотів та дебілів?
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Кучеренко это "понижение" уже назвал издевательством.
Летом, когда газ практически не используется - они понизили, а в октябре, перед отоп сезоном, собираются повышать.
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Откуда информация что собираются повышать? И данное понижение ИМХО не имеет никакого отношения к Зеленскому. Я бы сказал, что это предвыборная подачка от Гройсмана.
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Низзя снижать а то дехфолт и пукин нападьот. Нас так пугали 5 лет.
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МВФ нападет! Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.
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всё пропало. не знаю, как дальше жить. теперь точно путен нападе.
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рядом в с тобой в белгороде цена за 3х комн зимой 7 рулей=3000грн. средняя зрп 20-25=9000грн. нет субсидий, проезд в 3 раза дороже. в пензе на отопление дома в деревне берут кредиты 60-70 тыс на зиму, зарплаты 12-15р. может у тебя в жизни не все так плохо?
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могу попросить друзей тебе окоп, который мне знаком, предложить, за бесплатно. сейчас тепло, птички поют, орки правда иногда постреливают, но в принципе неплохо. только за пороха ты там не сможешь чирикать((
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не в тему ты зубожилый, но давай. свое покопал апрель-октябрь 2014, 4х5х1,5 но с тобой, кися, еще раз вместе, за счастье посижу. гИде за Пороха низзя, конкретно-место, подразделение, сектор, линия...? ты полистай в инете, там подскажут))) кстати я о том- все устали, и больше всего те, кто за 1200 км. а может все не так плохо.
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))), копатель, я живу в 260-280 км от нулей ( смотря как ехать), а вот белгородские цены на коммуналку не знаю((
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ты не словишься никак со своими мыслями. был вопрос--где про Порохе нельзя, конкретно? в каком окопе ты сидел?))) если ты не понял 4х5, значит ты копал огород! за 280 км долетает?))) ты от хорошей петарды в памперсы оденешься на месяц, а про 152 не стоит обсуждения. молчу про Киев 2013-2014, но что ты делал в марте-апреле 2014 в харькове?
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не удивил, я в курсе, что сейчас все нулёвки, как ты, на этом ресурсе, такие борзые, были в первых рядах на Груше и освобождали Славянск.
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Это ужэ было .
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Потом--объявлели о НЕВОЗМОЖНОСТИ.
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а ты шо не видел?! на г+г показали диверсанта, который должен был весь Харьков газом затравить! Нападьот же!
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в июле, когда немножко неотопительный сезон? Актуально
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А вы проплатите на перед и не парьтесь))) Я так делаю))) Счетчики уже года два как не проверяют.
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Отопление наперед проплатить нельзя, а газ для приготовления пищи - это копейки.
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Ну в когось в приватному будинку може і опалення газом іде...
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Вы не правы, схема "наперед" в коммунальных платежах не действует. Проплатить то Вы можете, и Вам спасибо скажут. Но перерасчет потом в нужную сторону сделать не забудут. Или Вы забыли аксиому, что государство обмануть может, а вот обмануть государство не получится. Это только Игорь Валерьевич может себе позволить...
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Васильевич - я же по счетчику плачу!! Это вы не правы)))
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У меня такое было уже с водой. Я ошибочно внес завышенные показатели счетчика и проплатил большую сумму. Правда, не расстраивался, думал, что пересчитают. Но так совпало, что через две недели повысили тариф на воду. Пришлось даже еще доплатить. Такая вот арифметика.
Так и с газом. Конечно, приветствую снижение тарифов. Но сейчас лето. Но к зиме, уверяю Вас, тарифы поднимут. Вопрос - зачем верблюду весь этот тюнинг в новосибирском зоопарке?
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капец... от можновладци!, ограбили на миллиарды, откатили на сотку - и все в шоколаде!, злой-добрый полицейский...... ДЯКУЕМО!!!!
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Дайош Петручу взад, пусть поднимет тарифы зубожилому населенню!!))
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кто ограбил, что украли? бери цену закачки, добавь НДС и транспорт, +услуги горгаза, смешай с внутренним, получишь 12 тыс/тыс куб. сегодня цена закачки упала в 2,5 раза, первый раз с 2015, вот результат.
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согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

А может вас нах. с вашим МВФ, если они вне зависимости от цены диктуют нам повышение цены на газ в 2 раза. Хорошо же Мародер договорился с условиями МВФ. Себе кредиты- народу повышение цен. Вот вам и не удивляйтесь и реакции народа, как Мародер пролетел с выборами как фанера над Парижем.
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не мучает мысль, что если "нах. с вашим МВФ" то курс будет 40-60-80-100....цена импорта вырастет в 3 раза, получишь не "плохие" 12300, а хорошие 31200 ? резервы ЗВР за 2 месяца упали на 2 млрд. не будет программы с МВФ уйдут покупатели ОВГЗ, на которых держится курс. без них сегодня 45 как два пальца должен уже быть давно. не хочешь пенсию 150$ получишь 20.
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Не рассказывай мне сказки. 90% цены товара в Украине ето налоговая и коррупционная составляющая. Если убрать одну только коррупцию то товары подешевеют в 3 раза в том числе и газ. Я уже больше 15 лет работаю в торговле и знаю как товар по пути от производителя до конечного потребителя растет в цене в 5-10 раз.
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А если урезать в двое еще непомерные и необоснованные налоги с которых кормится непомерная армия чиновников и расходуются совсем не на потребности народа то в Украине цены будут смешные вообще.
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"больше 15 лет работаю в торговле", "растет в цене в 5-10 раз" .... значит ты, специалист, продаешь на базаре укроп, петрушку и зеленый лук! вот тебе ЗАДАЧА: убери составляющую и снизь цену. Изделие из моплена. вес 3 гр. сырье 30 коп, литье 20к, красители и компоненты 10к, упаковка 3к, маркировка 2к, др расх + 5. ндс + прибыль +амортизация+ аренды + транспорт+ зрп= 1,02 грн. (от сырья 30 коп до товара в три раза). добавь дилера +20%. (уже в 4 раза) что убрать?
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можно и нах.... как гундела в одном из представлений говорящая зеленая жаба, но 24 млрд $ времен Тимошенко-Азарова с ихним копеечным в те времена газом - пожалуйста, будте добры выплатить!
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Да не снизятся тарифы!! САМ Портников сказал - не снизятся. А Портников это ж...ГОРА!!! Глыба!! ( так в Совке любила интеллигенция выражаться)))
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вчера по телеку гройсман сказал что снизят, и закачают газ по этой цене на зиму. и потому типа зимой никаких повышений на газ и тепло не будет. посмотрим..
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У зимку Гройсмана вже не буде)))Тому він може розповідати все що завгодно.
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Ну тогда - верю!! Грося не обманет - век мне сериалов не смотреть!!
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Нам відомо про гройсманівський популізм."А давайте закачаємо газ зараз,коли він дешевий,а коли він буде дорогий,будемо опалювати дешевим !"-геніальна ідея . Для дітей (або виборців Зєлєнского).
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При чем тут Портников, если МВФ поставила такие условия. Или вам кредитов не нужны? Хотя вам может и не нужны, но они очень нужны вашим избранникам в правительстве.
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Вот и посмотрим кто сильнее - Портников МВФ или Нафтогаз)))
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а коболеву и его замам зарплату когда снизят?
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А кобле и его мамке на премию хватит,жалко будет если эта семейка разориться и повесится,кто будет суды у газпрома выигрывать?
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После ВЫБОРОВ- объявлят о НЕВОЗМОЖНОСТИ..
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"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн - Цензор.НЕТ 5054

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А МВФ не требует пенсий 48 тыщ. гр? Сранно!!!
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а где грося который верещал что мвф дефолт ниже 12 низзя Вот ублюдки барыжные терзали страну тарифами несколько лет прикрывая свою тупость и жадность
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Свиносоєві притихли. Перегрупування йде,цікаво що будуть говорити...
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А с началом отопительного сезона за отопление поднимут на 1000 грн и тем самым компенсируют это снижение.А если учесть то, что планируется снять субсидии, то вообще веселая жизнь ожидает 73% быдломассы. "Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн - Цензор.НЕТ 4155
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да хоть до 1 грн. снижайте ! - многие как и я газом летом не отапливают "Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн - Цензор.НЕТ 3303... и даже вообще не пользуются..
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Нафтогаз" у липні знизить ціну газу для потреб населення на 648 грн
 
 
 
 
 
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