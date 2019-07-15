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 Суд відклав до 13 вересня розгляд апеляцій на вирок Януковичу, - прокурор Кравченко

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича на 13 вересня.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" представник звинувачення, прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд відклав розгляд справи на 13, 23 і 30 вересня, згідно з графіком", - сказав Кравченко в коментарі агентству в понеділок.

За його словами, засідання в понеділок як такого не відбулося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок. ДОКУМЕНТ

Кравченко додав, що настільки тривала перерва в розгляді апеляції пов'язана з технічними причинами. Зокрема, ще не призначений запасний суддя, а також у суддів період відпусток.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

Читайте також: Кримінальне провадження проти Януковича повернуто в Оболонський райсуд для виправлення описок та роз'яснення вироку

Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

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6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137519
 
 
 Топ коментарі
 
ясное дело - ждут результатов выборов и объедения слуг бени и пр(об) - тогда и его оправдают и вернут как многих - портнов и К - пример - жах
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Народный козак Украины Гаврилюк:

За пять лет депутатской карьеры Гаврилюк прославился тем, что сходу присвоил себе волонтерский «Мерседес» ML 320 CDI 4matik. Эта машина была передана спонсорами в зону АТО, но Гарилюку оказалась нужней. Для этого он открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в АТО, и стал на нем ездить в Раду.
Так же он прославился предложением легализовать проституцию. До начала этих событий он был никому не известным жителем буковинского села, который ездил на заработки в Россию, разводил свиней и задолжал банку кредит на сумму 11 тысяч долларов.
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ясное дело - ждут результатов выборов и объедения слуг бени и пр(об) - тогда и его оправдают и вернут как многих - портнов и К - пример - жах
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Думбас кричить слава зебілам. "...и в воздух чепчики бросали"(С)
Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 7359
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Та чего уж там. ******* отмажет и Ялынковича.
Люстрироваться же срочно надо только проукраинских политиков.
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Ну правильно, куди поспішати, от ботва ваЗЕлінова підтянеться в Раду то можна й апеляцію винести з компенсацією відразу.
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Головне- це те, що наш самий гуманний суд в світі вияснив, януковощ не має судимості,має вищу освіту,нестоїть на обліку у нарколога,та має позитивну характеристику,яку дала йому профура анька герман... пи#дець повний...
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На жаль, сволоти у кожній партії хватає, це питання.
А партії в складі яких вмключно сволота--дві. Це потрошенка і його філії--мертвечука
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Боже... Коли вже пройдуть ті кляті вибори і ідіоти Eispickel, мирко саблич, які ціленаправлено працюють на розкол суспільства України, залишаться без роботи?
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Суспільство було розколоте ще з 91 року.
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Самое забавное, что про тарифы, велосипеды и и войну ноют те, кого точно такая же ситуация абсолютно устраивала предыдущие 5 лет.
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а тарифи зараз влаштовують тих, кого вони не влаштовували попередні 5 років. Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 5570
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Ну що тут сказати... Все зрозуміло.
Якщо зараз його виправдати - це їм (процитую з колекції військових афоризмів) "чревато боком". Буде як з Портнякою, тільки по хардкору.
А на осінь планують такі "покращання", щоб люди могли хіба що на кухні, озираючись, висловити незадоволення.
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У меня только один вопрос: Януховича из Ростова на платформе будет встречать сам Зеля или Богдана с Разумковым пошлёт?
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Суд отложил до 13 сентября рассмотрение апелляций на приговор Януковичу, - прокурор Кравченко
конечно это ожидаемое решение
вот,реваншисты наберут большинство в з-раде и подчистят законы,а там и леХетимный вернётся(
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Портнов вернет в Украину Януковича, с которым бежал вместе пять лет назад, уже к новому году
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Цікаво, чи взагалі цей процес розпочнеться... Десь читав причину, яка дозволяє сумніватися в цьому. А саме: на першому засіданні має бути присутнім апелянт власною персоною. Втім, не відаю, чи є така умова в Кодексі. Може, хто з юристів підкаже?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд відклав до 13 вересня розгляд апеляцій на вирок Януковичу, - прокурор Кравченко
 
 
 
 
 
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