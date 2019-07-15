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 Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура

У столиці Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 28-річному чоловікові, який в одному з розважальних торгових центрів столиці вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

Зловмисник, під приводом оплати послуг малолітньої дитини з роздачі листівок, заманив останнього до підсобного приміщення, де вчинив стосовно дитини розпусні дії, задовольняючи при цьому свої статеві пристрасті.

У п’ятницю, 12.07.2019, після того, як хлопець розповів батькам про те, що трапилось, працівниками поліції шляхом проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій зловмисника було затримано.

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За результатом слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У вчиненому молодик зізнався.

13.07.2019 за клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 щодо підозрюваного Дарницьким районним судом м. Києва застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137517
 
 
 Топ коментарі
 
В тебе зельонка є.Помаж лоба,щоб тобі скрізь Зеленський не ввижався.Педофіли були завжди,просто ці теми не були такі популярні.Тут же перед виборами треба закон про педофілів прийняти та попіаритись,а про наслідки цього закону ніхто не думав
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так ,странно - это шо просмотр г+г - на них так действует?
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Типичный представитель семейства соеголовых.
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так ,странно - это шо просмотр г+г - на них так действует?
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В тебе зельонка є.Помаж лоба,щоб тобі скрізь Зеленський не ввижався.Педофіли були завжди,просто ці теми не були такі популярні.Тут же перед виборами треба закон про педофілів прийняти та попіаритись,а про наслідки цього закону ніхто не думав
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Ти будеш туди цілувати,тоді добре
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Ну та я про що,в тебе ж не ніс,а носяра
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Нє, ніс у мене звичайний. А от те, чим я вчитиму тебе Україну любити- то носаки називається.
Ну, не хвилюйся. Боляче буде тільки поки не втратиш свідомість.
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Ой боюсь,ти хоч не страмись.Всі вже знають який ти мужик .Фантазер та видумщик,а насправді ганчірка,яка все тільки наміряється робити а на діло кишка тонка
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Типичный представитель семейства соеголовых.
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Прям волна педофилии захлестнула наш город....
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Не политкорректно их так называть. Они ЛГБТ . Люди с нетрадиционными взглядами.Задержан 28-летний педофил, совершивший развратные действия в отношении 11-летнего мальчика прямо в ТЦ Киева, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8231
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Повинна бути не хімічна кастрація, а фізична,щоб сидячі сцяли, а термін відбували у чоловічій колонії років двадцять.
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Я то за..но не с нашими судьями. Смотри, не перейди дорогу кому-то, а потом на тебя укажут пальцем, что мол приставал к ребенку.. У нас такие законы и традиции, что ребенок (например, лет 15) на улице может все что угодно с тобой делать - а ты его пальцем в ответ тронешь и ...
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А девицы старшеклассницы какие сейчас.....Друг учитель много чего рассказывал
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А хто заважає прийняти закон яким за неправомірні рішення каструвати і суддів з таким же терміном ув"язнення?
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пиар асы были у нас в БПП . НФ и РПЛ .
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В Киеве атмосфера безнаказанности. Не газонах - МАФы, на тротуарах - авто и летние кафе (с проходом 50 см.), массовые кальяны-курение в общественных местах, реклама наркотиков, нанесенная трафаретом на зданиях, переходы с граффити, мусором и отсутствием нормального освещения.. При этом полиция стабильно видно только на стеклянном мосту, при выходах из метро, как правило отсутствует. В такой атмосфере до совершения преступления (у людей склонных к ним) - совсем не далеко. Про теорию разбитых окон почитайте - как мер Нью-Йорка навел в нем порядок. Но у нас же Боксер при власти.. Дай Бог править ему неделька осталась.
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В Киеве... Та, блин, такое во всех крупных городах. Лишь пернуть и хайпануть Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура - Цензор.НЕТ 252
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Может и во всех, я не знаю - я то в Киеве живу, про него и пишу.
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.. значит и в других городах, где такая ситуация надо власть менять, я только за, дело не только в Боксере. Но он виноват.
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Мне и Кличка хватает, Гепу вы уж как то без меня снимайте.
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против введения принудительной химической кастрации педофилов. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Чиновница заявила, что, приняв проект закона № 6449, депутаты Верховной Рады "стали жертвами мастерской предвыборной манипуляции".
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Хочеться надіятись,що в СІЗО цій гниді детально розкажуть,що він таки не правий...
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Этот педофил из тех 73%., а через неделю он будет голосить за слуг народа! Голосуйте за слуг народа!!!
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Порохобот такого никогда бы не сделал, это избиратель Зе, 100%, без шуток
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похвально! поклонников петуШАрия давно приструнить пора
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Теперь его исключат из списка кандидатов Слуги Народа. Такие депутаты нам не нужны! Затримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6395
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗатримано 28-річного педофіла, який вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика просто в ТЦ Києва, - прокуратура
 
 
 
 
 
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