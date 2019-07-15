 ЦВК передала на закордонні виборчі дільниці майже 450 тис. бюлетенів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК.

"Всього на 102 закордонні виборчі дільниці було передано 449 тис. 172 бюлетені", - поінформували в ЦВК.

Нагадаємо, позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня 2019 року.

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