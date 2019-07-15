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 Спецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко. ФОТО

У Станиці Луганській запустили спеціалізований автобус від моста через Сіверський Донець до першого пункту пропуску на українському боці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

"Ми зробили ще один крок до миру: від сьогодні від моста у Станиці Луганській до першого пункту пропуску на нашому боці людей похилого віку та інвалідів буде підвозити спеціалізований автобус.
Довжина "дороги життя" - всього 800 метрів по нульовці, але для багатьох після екстремального спуску з дерев’яного моста вони були справжнім випробуванням", - написав він.

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Водночас Клименко наголосив, що навряд чи добра воля української сторони буде позитивно сприйнята "керівництвом ЛНР", яке, навпаки, ще рік тому ускладнило людям дорогу до України.

"Тому побоюємось провокацій, до яких можуть вдатися прибічники "молодої республіки": випадкове потрапляння людей під колеса, якісь дрібні терористичні акти, будь-які дії з метою припинення курсування автобусу.

Тому, шановні земляки, будьте пильними та обережними! Все буде Україна!" - додав він.

Спецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко 01

Фото: Клименко/Facebook

Спецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137512
 
 
 Топ коментарі
 
Кормильцам удобнее станет к хохлам и фошистам за пенсиями кататься
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Минное поле необходимо там установить в 3 ряда ,и построить ЖБ укрытия ,что бы наши воины не гибли.А эти ,если хотят пусть через нормальную границу едут ,через Белгород.А впускают после штрафа за незаконное пересечение нашей границы ,на не подконтрольных териториях. И так каждый заезд.Я вас уверяю стрелять орки будут реже!!!
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Кормильцам удобнее станет к хохлам и фошистам за пенсиями кататься
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А хто буде нести відповідальність за життя водія та пасажирів? Організовані автобусні перевезення передбачають страхування всіх пасажирів та водія від шкоди здоров'ю або смерті якщо це станеться внаслідок ДТП під час роботи регулярних автобусних рейсів! Хто буде відповідати і платити страховку якщо цей автобус буде обстріляний терористами, або вибухне на встановленій на дорозі міні чи фугасі? Це звичайно дуже широкий жест для мешканців ОРДЛО - доставляти їх на КПВП новим автобусом, але ж закони України ніхто не відміняв і посилати водія з автобусом в сіру зону на смерть ніхто права не має! Цей автобус це частина української пропаганди і терористи будуть намагатись його знищити будь яким способом! Рішення нової влади в зоні проведення ООС починають ставати абсолютно бездумними та небезпечними для життя та здоров'я українських громадян! Возити людей від моста до КПВП потрібно броньованим транспортом який витримує вибух протитанкової міни та розрив поруч артилерійського снаряду. Потрібно виготовити такий броньований автобус на базі військового Кразу і возити ним пасажирів, якщо вже так потрібно! Але посилати водія на цій консервній банці в сіру зону це потрібно взагалі не думати про життя людини! Терористи знищать його на першому рейсі, закладеною вночі міною і життя водія автобуса буде на совісті відповідальних чиновників які прийняли неправильне та злочинне рішення!
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пилять а в УКРАИНЕ БЫДЛОСКОТОВОЗКИ ЕЗДЯТ Зелемойша может будешь им 5 точку рулончиком туалетной бумажки поддирать и с хлебом и икоркой и чаркой встречать лично во прогнулись так прогнулись сюда сюда товарисчи!! предатели!!! мы вас оближем, вылижем, облызам, обцелуем у попку..наши родимые "интернационалисты повстанцы анбибиндеровцы как я вас Зелемойский"... Спецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко - Цензор.НЕТ 5565
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******** пенсии
при таких пенсиях в Германии выходили бы на пенсию в 25 лет
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а чому не "еталон"? У нас всюди тільки такі тєлєги катят, а тут илітний "нєоплан"
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Взагалі, коли я читав заголовок, то подумав, що це справді СПЕЦавтобус - великий автозак зґратами на вікнах, який колаборантів буде одразу доставляти на суд. Назвати автобус, про який багато українців у віддалених гірських селах лише мріють, спецавтобусом - це блюзнірство. Але "Слуга народа" не думає про українців, які справно сплачують податки і воюють у рядах ЗСУ. Вони піклуються про свій електорат, який будуть звозити з окупованих територій на спецдільниці у зоні ООС. А потім будуть волати: "Армія за Зєлєнского!".
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Мелкие провокации... Смотри что бы из РПГ не шмальнули.
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Минное поле необходимо там установить в 3 ряда ,и построить ЖБ укрытия ,что бы наши воины не гибли.А эти ,если хотят пусть через нормальную границу едут ,через Белгород.А впускают после штрафа за незаконное пересечение нашей границы ,на не подконтрольных териториях. И так каждый заезд.Я вас уверяю стрелять орки будут реже!!!
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Урра!!! Это шаг к миру, а бурят - он любит тишину, и что бы в него не стреляли. А то взяли моду, с оккупантами воевать, это ж не наш метод.
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"Мы сделали еще один шаг к миру"

К мЬІру, блін. Як би думбасюри хотіли його, то не волали б *********.
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Кретины!!! Там узкая дорожка, по ней толпа людей идет.. А эти уроды там автобус пускают.... Или задавят кого-то или возмущенный народ автобус этот в кювет скинет.... У клоуна все через жопу...
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Владимир Александрович, откройте, пожалуйста, прямое авиасообщение с мацквой, и не забудьте про ж/д Киев-Симферополь, Киев-Донецк. Это будет, соответственно, второй и третий шаг.
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ЧЁ ЗА ЛЖИВАЯ ПОКАЗУХА ОТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ???? 😂😅😂
НА КОГО РАСЧИТАНА, ЕСЛИ ЭТОТОМУ АВТОБУСУ СОВЕРШЕННО НЕГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ ПЕРЕД МОСТОМ???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпецавтобус запустили від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці, - Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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