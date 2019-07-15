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Все про:В'ятрович (160) декомунізація (250) Разумков Дмитро (90)

 Заяви Разумкова щодо місцевих референдумів із декомунізації свідчать про його незнання законодавства, - В'ятрович

Заяви першого номера в списку партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова з декомунізації свідчать про те, що він не знає законодавства України.

Про це в ефірі "Прямого" заявив директор Інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Заяви пана Разумкова щодо місцевих референдумів з приводу декомунізації свідчать про його незнання законодавства. Назви до декомунізації пропонувались саме місцевими громадами", - заявив він.

Декомунізацію, підкреслив директор УІНП, "в цілому можна вважати ефективною реформою". В'ятрович не бачить причин для ревізії, не вірить в те, що це можливо, і вважає, що "будь-які спроби закінчаться поразкою".

Прецедент з рекомунізацією в Харкові історик-чиновник вважає "спробами реваншу".

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"Ми поки що говоримо про спроби реваншу. Ми їх намагаємось зупинити юридичним шляхом", - додав він.

Якщо юридичний метод не допоможе, зазначив В'ятрович, можливі громадські протести.

"Одна з головних тез проти декомунізації, яку я чув протягом п'яти років, це те, що вона неважлива і тому не потрібна, відволікає увагу і ресурси від дійсно необхідних реформ, що людям байдуже до комуністичних символів. Але тепер, після фактичного завершення декомунізації та зміни влади, вона стала вкрай актуальною для наших опонентів. Повертати комуністичні назви вулицям стало важливіше, ніж ремонтувати дороги, а відновлення пам'ятників Жуковим повинно компенсувати низькі пенсії", - зіронізував В’ятрович.

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Раніше Д.Разумков заявив, що питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137509
 
   
 Топ коментарі
 
Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович
всё этот разумков знает
просто, готовит почву и мониторит ситуацию
а,на законы им наплевать
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Это какой то ТРЕШНЯК Когда ЛИДЕР Слуги Народа Из ушей которого торчит вата МЕРЗКО И ОТВРАТИТЕЛЬНО Говорит и будет разговаривать на росийском языке Против декоммунизации Ничего не видит плохого в куме Медведчука И Грося ему приглянулся Хотя чему удивляться Рыг остается рыгом！
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Формально запрещены и символы нацизма# Привидите примери! Где и когда? Не надо ля-ля. Если имеете в виду руни, то им тисячи лет...По Вашему получается если Сталин и Гитлер носили сапоги, то их нельзя носить!?
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Він зняв той значок та вибачився, бо думав, що це піратська емблема. А твої герої з новоросії як себе почувають? "Справєдлівий" ти наш
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Извинился? И все? На него был составлен протокол об админправонарушении? Лично к нему у меня претензий нет, он хоть воюет. Но есть много других подобных примеров. Глупо это отрицать.
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для украинцев что нацизм что коммунизм - одинаковые оккупанты. И даже коммунизм был хуже, нацисты украинцев миллионами все-таки не убивали. Так что вся эта "победа над нацизмом" - совковая отрыжка, пусть совки ее и празднуют.
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Во время второй мировой войны нацисты убили 10 млн. украинцев.
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А комуняки вбили мільйони в мирний час...
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Это так. Но мой коммент был ответом на "нацисты украинцев миллионами все-таки не убивали".
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І нацизм, і комунізм- злочинні режими, що винні у смертях українців
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Мой первый коммент, с которым вы начали спорить, как раз и был об этом. Но только запрещать эти режимы нужно в равной степени и без перегибов. Символы УССР и советской армии времен 1941-45 году вряд ли можно считать символами тоталитаризма.
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Символы то одни и те же. И коммунистические лидеры, именами которых улицы назывались,тоже одни и те же были, которые во второй мировой воевали, они же мирные демонстрации расстреливали. А это, как ни крути, военное преступление, без срока давности. Если уж именами Жукова улицы называют, так давайте называть улицы именем Пиночета, он тоже был весьма неоднозначная личность и тоже для Чили много хорошего сделал. Если проспект Пиночета будет пересекать улицы Жукова и бульвар Гиммлера, то я смирюсь с шизофренией в головах моих соотечественников.
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Ну Бандера тоже в Польше за терроризм сидел. И Волынскую трагедию никто не отменял. Нет в истории черного и белого, все - серое. Жуков и Ватутин в Киеве и Харькове мирные демонстрации не расстреливали, а освобождали от нацистов, вот поэтому в их честь улицы и назвали.
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советская армия 1941-45 - армия оккупантов, несшая Украине порабощение и смерть.
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Вот так прям взяли и убили?
А кто гнал украинцев на немецкие пулеметы?
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Наибольшие потери были в первые годы войны. Тогда наступали именно нацисты, а украинцы в составе Красной Армии преимущественно оборонялись. Поэтому насчет "гнали на пулеметы" - опять мимо.
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как это "мимо"? С какого украинцам надо было умирать миллионами в начале войны чтобы не пустить немцев к Москве? Москва была так дорога украинцам что они рвались за нее умереть?
Да и в середине войны, и в конце именно гнали на пулеметы, краснозадые. Пока были немцы - украинские села более-менее но жили. Пришли "асвабадители" - и всех мужчин согнали и погнали на пулеметы.
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Украинцы и Киев защищали вообще-то. А не только "не пускали в Москву".
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Прям по своей воле "защищали"? Или по приказу краснозадых?
И от чего защищали? Киев при немцах нормально жил. Пока краснозадые не "освободили" и не сравняли с землей.
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Найстрашніше зло в історії людства - комунізм, на чиєму рахунку 120 млн. життів. Німецькі націонал-соціалісти в мирний час, на відміну від комуністів, людей масово не вбивали й голодом не морили.
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Ребята-фашики, ваше время прошло. Просто смиритесь. По нацизму есть приговоры международного трибунала. А насчет коммунистов, так они у власти в Китае, и в некоторых странах ЕС (например в Греции). Поэтому ваши сравнения неуместны.
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Розумкова ніщо не зупинить,доки не контрольований процес виверження його думок про різні боки життя не вичерпається.
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В первую очередь такие заявления говорят о глупости и следовательно слабости, сделавшего подобное заявление. Удовлетворить каждого не получится. Заниматься проституцией на государственном уровне - это печально.
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Покажите сказочнику Разумкову эту фотографию как коммунисты с нацистами Польшу грабили. .Заяви Разумкова щодо місцевих референдумів із декомунізації свідчать про його незнання законодавства, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8613
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Позвольте харьковчанам решать вопросы декоммунизации,
и они переименуют Харьков в Ленинград.
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Ну Гепу ж они раз за разом сами себе выбирают. Так же, как одесситы Труханова.
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Все він знає. Це свідчення його прагнень виконати команду з рашки по федералізації України
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Видко Гепа їм шось підсипа у пігулки,раз таке дійство???
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В 1991 огромное количество населения УССР никогда не собирались становиться украинцами . Они здесь чужие и очутились случайно на территории Украины. Остались совками. Скучают по союзу. Мечтают о нем. На этом команда ЗЕ и сработала. Всё логично. Референдум - да, за что совок проголосует понятно с одного раза. Кстати ответ сколько совка в Украине получен на выборах - 73%, подтверждение будет 21-го. Интересно если выступаешь за Украину и патриот значит однозначно порохобот, если про Украину и свою Родину не вспоминаешь как будто её не существует точно за Зеленского. Где-то так.
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Совка в Україні стільки, скільки становить рейтинг мертвечука та мураєва. Плюс великий кавалок фанатів Зю. Відсотків 40, корочє, набереться. ?3% - це протестне голосування проти московського агента порошнека.
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Це говорить про те що він не не знає законів, а просто чхав на них, бо вони живуть по понятіях, а не по законах.
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11 травня 2014 року "нарот Дамбаса" вже провів "референдум". Результати відомі. Для того, щоб користуватися певними інструментами, спочатку треба отримати відповідну кваліфікацію.
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Интересно, а кто по твоему тогда за Украину?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаяви Разумкова щодо місцевих референдумів із декомунізації свідчать про його незнання законодавства, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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