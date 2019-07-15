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 Економіка, Суспільство
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Все про:житло (164) компенсації (125) Міністерство з питань окупованих територій (351)

 Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ

Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ на сході України приватне житло.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ, відповідне рішення ухвалено з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) на засіданні Уряду 10 липня 2019 р.

Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію.

Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

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Відповідно до схваленого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. До прикладу, за інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, станом на 1 червня 2019 року в Луганській області налічується 393 зруйновані будинки приватної форми власності.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які ухвалюватимуть рішення про надання грошової компенсації.

Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв має бути розроблений МінТОТ.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло будуть передбачені в державному бюджеті України.

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Зазначається, що в основу розробленого механізму покладено принципи надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, що передбачені Кодексом цивільного захисту України, з урахуванням того, що з 26 січня 2015 року в Донецькій та Луганській областях встановлено режим надзвичайної ситуації державного рівня воєнного характеру.

"Починаючи з 2014 року Російська Федерація чинить злочин збройної агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території. Наслідком цих дій країни-агресора стало руйнування значної кількості житла громадян на сході України. Такими діями порушено право кожної людини на житло та поставлено під загрозу забезпечення і дотримання інших фундаментальних прав людини. Уряд України робить усе можливе для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137507
 
   
 Топ коментарі
 
замечательно. Путен ввел, а деньги выводят из кармана украинских налогоплательщиков.
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Это пипец товарищи . Почему украинцы должны это компенсировать со своего кармана , то что сделала Россия , не граждане России ? Почему не подавать на это в международные суды , и что бы это все компенсировала Россия ?
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Из той же кучи, откуда Кобелев себе премию отхватил?
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А что, репарации обычно платят своим гражданам? Это ты хрень ляпнул, надеюсь по ошибке, а не для того, чтобы мордор отмазать. За все разрушения должен платить тот, кто их устроил, а не плательщики налогов страны, на которую совершено нападение.
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замечательно. Путен ввел, а деньги выводят из кармана украинских налогоплательщиков.
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73% не при делах...
- С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести....

- Хорошенькое дело, за что это такое...
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Шикарно. Еще и за это платить будем. Грося , может ну его нафиг. Все равно в Раду не просунешься.
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Чтобы требовать от страны агрессора компенсаций, самим для начала ущерб нужно оценить и потом понести реальные затраты. И только после этого у страны появляется юридическое основание требовать с виновника суммы этих компенсаций.
Это для справки.
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уже багато років ідуть дебати про восстановленіє домбаса. тока зачем прибивать третью ногу к двуногому столу?
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Народный депутат Украины, бывший член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук потребовал от СБУ запретить въезд в страну и открыть уголовное дело против российского адвоката Марка Фейгина за призывы избивать и унижать сторонников партии известного блоггера Анатолия Шария.
Об этом Мосийчук написал в социальной сети, возмутившись записью Фейгина в социальной сети, которая гласила "Украинцы, бейте и унижайте его и его сторонников".
По этому поводу Игорь Мосийчук направил в СБУ заявление.

Подробнее: http://antifashist.com/item/mosijchuk-trebuet-ot-sbu-otkryt-ugolovnoe-delo-protiv-rossijskogo-advokata-fejgina-za-prizyvy-bit-i-unizhat-storonnikov-shariya.html#ixzz5tjYGry7z
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Зараз у депутатів з'являться розвалені будинки в ОРДЛО і не по одному.
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Ах*еть. Что скажите порхосвиньи? Ето перемога или ЗЕ виноватый? Тоесть еще мы будем за свои же деньги сепарам платить репарации-компенсации? Чем ета власть лучше самих окупантов? А че нормально. Сепары получили льготы в наших ВУЗах, получают бесплатно нашу воду, газ, електроенергию... Может проведем референдум, хотят ли украинцы выплачивать сепарам репарации?Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9609
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Що там з мостом в односторонньому порядку?
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Ты все 5 лет будешь по поводу папередников скулить или только до выборов? Вы как-то определитесь, а то у вас при порохе он один за все косяки отвечал, а при зеленском видите ли не его полномочия. Его полномочия - прекратить стрелять в ответ.
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Будет-будет... Такая его ботовья работа
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справки от сепаров об обстреле не потребуется?
зашевелились на 5 году....
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Я не зрозумів. Ми вже програли війну? РФ нас окупувала і обклала податком?
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Это пипец товарищи . Почему украинцы должны это компенсировать со своего кармана , то что сделала Россия , не граждане России ? Почему не подавать на это в международные суды , и что бы это все компенсировала Россия ?
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стесняюсь спросить-за чей счет шикарный банкет.а не пошли бы лесом они шобы им из моего кармана по 300к гривен плотить
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Мне странно что ты свинорылый ни разу Мертвечука и других рыгов не постил. Ах, да, забыл. Они же Петины партньоры. А только Зеленский самый главный агент кремля. Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 8800
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Нужно загодя государству заготовить модульные дома с пристройками полной готовности,на несколько спален в зависимосьти от состава семьи,по типу немецких и давать гражданам не деньги,а готовое жильё.Подготовил.сети ,фундамент,привёз,с собрал комнаты в комплекс-заходи живи.А не развозить это на десятки лет.А человек потом будет обживать строиться.Это касается и Пожаров,наводнений и.тдКатаклизьмы у нас всегда есть.А государство для того и создано,чтобы в трудную минуту выручать.Если страховка есть,то проблема решена,страховки нет- придётся выплачивать стоимость десятилетиями.
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Хмм.. Вы уверены, что государство создано, чтобы выручать в трудную минуту, именно для этого? На бесплатные ништяки всем желающим у вас НДФЛ нехватит))
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Может Гнойсман сам из своего кармана будет платить? Вместе с Кучмой и Мертвечуком. Я ху*** й в рот вам дам а не налоги, чтобы за мои деньги еще и сепарам квартиры покупать.
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аттракцион невиданной щедрости от еврея вована зальцмана за счет всех жителей, налогоплательщиков, Украины. Как говорится-жену отдай дяде, а сам иди к б , ой к первой леди.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ
 
 
 
 
 
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