 Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ, відповідне рішення ухвалено з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) на засіданні Уряду 10 липня 2019 р.

Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію.

Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

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Відповідно до схваленого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ, і видаватимуть відповідні акти постраждалим особам. До прикладу, за інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, станом на 1 червня 2019 року в Луганській області налічується 393 зруйновані будинки приватної форми власності.

Для отримання компенсації постраждалі мають подати відповідні заяви та документи до спеціально створених комісій при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які ухвалюватимуть рішення про надання грошової компенсації.

Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв має бути розроблений МінТОТ.

Кошти для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло будуть передбачені в державному бюджеті України.

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Зазначається, що в основу розробленого механізму покладено принципи надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, що передбачені Кодексом цивільного захисту України, з урахуванням того, що з 26 січня 2015 року в Донецькій та Луганській областях встановлено режим надзвичайної ситуації державного рівня воєнного характеру.

"Починаючи з 2014 року Російська Федерація чинить злочин збройної агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території. Наслідком цих дій країни-агресора стало руйнування значної кількості житла громадян на сході України. Такими діями порушено право кожної людини на житло та поставлено під загрозу забезпечення і дотримання інших фундаментальних прав людини. Уряд України робить усе можливе для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні відомства.