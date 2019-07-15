 Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Finbalance".
Суд констатував, що до ТОВ "Приватофіс" "не може бути застосовано запобіжний захід кримінально-правового характеру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі, конфіскація", а "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням".
Згідно із судовими матеріалами, "Приватбанк" надав кредит для ТОВ "Приватофіс". При цьому в заставу для фінустанови були передані частки в статутному капіталі компанії-позичальника, власниками яких є в т.ч. ТОВ "Тайлон", ТОВ "Ел Ті Груп", ТОВ "Агентство Новий світ", ТОВ "Зернопоставки-М".
Наразі Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу за позовом "Приватбанку" до згаданих компаній, а також ТОВ "Канделла", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів" про звернення стягнення на їх частки в статутному капіталі ТОВ "Приватофис" (за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016) в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Приватофис" на суму 689 млн грн.
Однак на цей момент розгляд цих спорів суди призупинили до винесення рішення у справах, в яких "Приватбанк" просить суддів визнати недійсною односторонню угоду у формі заяви ТОВ "Приватофіс" про зарахування зустрічних однорідних вимог.
Соя даже не понимает сути решения суда, но виноват у них во всем Зеля.))
Суббота, 13 апреля 2019
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, КОТОРОГО ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!???.
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Имея все еще сильное влияние на суды, Порошенко приказал карманным судам снять арест с активов Коломойского, чтобы народ подумал, что это сделал Зеленский.
Поговаривают, что Коломойский был против возврата активов, всячески отпирался, и даже пытался подать аппеляцию, чтобы его активы снова арестовали. Но злобный барыга как и перед выборами использует грязные технологии, заставляя суды принимать решения в пользу Коломойского.
Говорят, что Порошенко планирует через карманный национальный банк Украины, над короторым он до сих пор имеет сильный контроль объявить Украине дефолт, после чего население сильно обнищает и будет во всем винить президента Зеленского.
Мы зебилы, поклонники Зеленского должны предупредить население о грандионзных пакостях, которые готовит стране мародер--барыга-Порошенко
(подслушано в секте свидетелей Голобородька)
Я равнозначно плохо отношусь к порошенко и коломойскому, эти люди стали врагами не потому что политические антагонисты а потому что не смогли поделить зоны влияния с которых кормятся их жирные туши.
Чекайте, ще ось Медведчук сяде.
В крісло спікера Кнессету, тьху, ВР.
Опаснее всего,если Беня за своё спасение в России от американской Фемиды.которая однозначно уже "на пятках",хочет как плату положить к подножию Кремля УКраину...Ждём решительных действий нового "гаранта конституции"-точно ли он гарант и сможет ли бениных людишек выдавить из своей команды.Беня,кстати,уже подкинул "огоньку" в вопросе Донбасса и ВСУ.Уже начинает тлеть.
С почином вас, ЗЕбилоидные!
Следующим на очереди - Межигорье.
Страусы соскучились по бате, а уж как пеньки соскучились.
Свежие новости красноречиво говорят о том, что судебная система на 90% контролируется новой администрацией президента.
Ненавижу пидаров толстых ограбивших эту страну и сделавших украинцев самыми нищими в Европе и даже на постсоветском пространстве. Всех этих *******- олигархов и пухленьких менджеров шо на них работают нужно отстреливать как собак скаженных, без разницы в вышиванке оно, или с наколкой ленина на жопе. Зеленский с разумковым играются в прямую демократию... Ну так давайте, попробуйте вынесите на референдум возобновление смертной казни за воровство в особо крупных и использование служебного положения с корыстных мотивов - 90% скажут "за"...
да никакого одного банка не хватит переварить такую сумму
а ведь нелегально выведено еще в три раза больше
признеам что это программа США и ООЯ по ограблению и Геноциду украинцев
колы пети и зеленые только куклы исполнители
Отдать голос за лучшего, по вашему мнению, молодого игрока Европы, можно по этой ссылке: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2019/07/12-58831753/vota_il_golden_boy_2019_le_80_nomination/
Андрей Лунин идет в списке под номером 54.