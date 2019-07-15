 Парад, у якому поряд з українськими військовими беруть участь бойові розрахунки партнерів і союзників, потужний зовнішньополітичний інструмент, - Єлісєєв

Про це у своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Контроверсійним стало рішення президента скасувати проведення військового параду з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Нагадаю, за минулі роки, окрім вшанування наших захисників, президент Порошенко перетворив парад, у якому поряд з українськими військовими брали участь бойові розрахунки партнерів та союзників, на потужний зовнішньополітичний інструмент. Дуже добре читалася в Москві присутність на трибуні з українським керівництвом високих гостей з країн-союзниць та США, зокрема міністра оборони Меттіса чи радника з питань національної безпеки Болтона. І якщо ми говоримо про креативне стримування російської агресії, то тим паче не варто звужувати наявний у нас інструментарій", - пояснив Єлісєєв.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.