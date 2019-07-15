EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  625  28
Все про:Єлісєєв (129) Зеленський (2083) парад (148)

 Парад, у якому поряд з українськими військовими беруть участь бойові розрахунки партнерів і союзників, потужний зовнішньополітичний інструмент, - Єлісєєв

Військовий парад - це потужний зовнішньополітичний інструмент.

Про це у своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Контроверсійним стало рішення президента скасувати проведення військового параду з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Нагадаю, за минулі роки, окрім вшанування наших захисників, президент Порошенко перетворив парад, у якому поряд з українськими військовими брали участь бойові розрахунки партнерів та союзників, на потужний зовнішньополітичний інструмент. Дуже добре читалася в Москві присутність на трибуні з українським керівництвом високих гостей з країн-союзниць та США, зокрема міністра оборони Меттіса чи радника з питань національної безпеки Болтона. І якщо ми говоримо про креативне стримування російської агресії, то тим паче не варто звужувати наявний у нас інструментарій", - пояснив Єлісєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шукатимемо кошти і для проведення параду, і для підвищення виплат військовим, - Гройсман

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137502
 
   
 Топ коментарі
 
Dana Yarovaya з Даною Яровою.
9 липня о 23:10 ·

Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.

Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.

Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.

Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам pohuy. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали ohuitelnogo президента.
 показати весь коментар
 
Не видел ни одного польского и американского парада,если они есть,то это такое же бесполезное карнавальное шоу,как и наш,французов видал в такси,после Наполеона эта нация только позорилась на полях сражений,получали и от немцев и от алжирцев.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и шо толку от вашей люстрации? поэтому и реванш. надо было по настоящему люстрировать, а не имитировать. люстрация убийц это тюрьмы. поэтому греми шепотом и не позорься.
 показати весь коментар
 
 
нє нада парада!!! Отдайте ті гроші мені!!! За ідєю як мона с'економити
 показати весь коментар
 
Эти парадики - дешевый понт взятые как пример у ордынского коротышки,ничего они не инструментируют и не показывают,кроме примера идиотской расточительности.
 показати весь коментар
 
 
мокша,скажи се французам,полякам,американцям...
а,зараз, брись чучело мокшанське під лавку
 показати весь коментар
 
 
Не видел ни одного польского и американского парада,если они есть,то это такое же бесполезное карнавальное шоу,как и наш,французов видал в такси,после Наполеона эта нация только позорилась на полях сражений,получали и от немцев и от алжирцев.
 показати весь коментар
 
 
до,чого тупі москшанські створіння
тоді,мокша погугли
 показати весь коментар
 
Погугли нормальный переводчик,выглядишь идиотом.
 показати весь коментар
 
Парад Победы над фашистами из - за поребрика это счастье. вся страна придет на него.
 показати весь коментар
 
прикро усвідомлювати,але смутні часи невігластва і популізму наступають у державі(
 показати весь коментар
 
 
Dana Yarovaya з Даною Яровою.
9 липня о 23:10 ·

Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.

Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.

Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.

Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам *****. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали *********** президента.
 показати весь коментар
 
 
Вова, тебе небось по ночам снится Анвар Садат, и ты просыпаешься в холодном поту.
Не бойся. Военные тебя не убьют. Тебя свои же подельники придавят подушкой, перед тем как сядут в вертолёт на Ростов. Потому что ты слишком много знаешь.
 показати весь коментар
 
 
Парад НАТО у нас для Х*йла был бы как ножом по сердцу серпом по яйцам.
 показати весь коментар
 
 
Представители стран НАТО были в предыдущие годы и пуйла корчило.

Парад 2018.

Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
 показати весь коментар
 
 
Наркоману-гавнокомандующему будет нереально выстоять 4 часа на трибуне под солнцем, его кондратий хватит после кокаиновой ломки...... вот в чем основная причина отмены парада!!!
 показати весь коментар
 
 
Скоріш за все вже найшли двійника, тому мабуть і парад дозволили.
 показати весь коментар
 
А он там точно будет ?
Хотя, да - фабрика двойников в Москве работает профессионально.
 показати весь коментар
 
да ладно не лицемерьте и не фарисействуйте, в этом случае гарант поступил абсолютно верно ! не йух каждый год проводить эти парады уподобляючись рашистам. ну что это юбилей незалежности или круглая дата??? будет круглая дата тогда надо, а кажлый год это только траты и отрыв личного состава от боевой подготовки. мы не так богаты чтобы этим заниматься!!! лучше солдатам на фронт доппаек и патронов побольше....
 показати весь коментар
 
 
Может ты, ботва, чтобы не уподобляться рашистам умываться, бриться, есть и зубы чистить не будешь? А День Независтимости у тебя поперек горла стоит однозначно, иначе бы маленькими буквами, перекривляя, не писал. И ты день своего рождения тоже только на круглые даты празднуешь?
 показати весь коментар
 
Обычный пиар исторической власти Порошенко и ко.-Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев- из уст которого прозвучала еще одна фраза - "Мы открываем пространство для новой команды" ..
 показати весь коментар
 
в АМЕРИЦІ! вперше за 27 років відбувся парад. А тепер подумайте--де Україна, а де Америка?
чому там сержант головний і немає Героів, а унас брати Литвини, так потрібні Україні, я маю на увазі генералів. ( іх ріст в геометричній прогресії)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарад, у якому поряд з українськими військовими беруть участь бойові розрахунки партнерів і союзників, потужний зовнішньополітичний інструмент, - Єлісєєв
 
 
 
 
 
 вгору