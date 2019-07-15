 Парад, у якому поряд з українськими військовими беруть участь бойові розрахунки партнерів і союзників, потужний зовнішньополітичний інструмент, - Єлісєєв

Про це у своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Контроверсійним стало рішення президента скасувати проведення військового параду з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Нагадаю, за минулі роки, окрім вшанування наших захисників, президент Порошенко перетворив парад, у якому поряд з українськими військовими брали участь бойові розрахунки партнерів та союзників, на потужний зовнішньополітичний інструмент. Дуже добре читалася в Москві присутність на трибуні з українським керівництвом високих гостей з країн-союзниць та США, зокрема міністра оборони Меттіса чи радника з питань національної безпеки Болтона. І якщо ми говоримо про креативне стримування російської агресії, то тим паче не варто звужувати наявний у нас інструментарій", - пояснив Єлісєєв.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.
а,зараз, брись чучело мокшанське під лавку
тоді,мокша погугли
9 липня о 23:10 ·
Парад это не просто помаршировать. Парад это не помахать ручкой с трибуны.
Парад это не пафос. Парад это не развлечение. Парад это не пережитки прошлого.
Парад это не про войну.
Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад, это самоидентификация.
Парад, это символизм. Парад, это как гимн, как флаг, как язык.
Парад, это дань уважения тем, кого уже нет. Парад, это покалеченные ребята в первых рядах.
Парад, это торжественное вручение флагов бригадам. Парад, это награждение Сумрака, которого под руку вывел Забродский.
Парад, это дань почести матерям погибших. Парад, это дань почести детям погибших.
Парад, это про то, что мы помним.
Парад, это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего.
Парад, это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны. Парад, это восторг в глазах у детей. Парад это гордость за свою страну, за то, какие люди в ней живут.
Парад, это наглядность того, что люди, обычные граждане этой страны, смогли возродить из пепла свою армию и гордиться ею. Парад это не про деньги.
Нельзя откупиться от военных, которые потеряли руки, ноги, здоровье на войне просто выдав им денег. Что они будут делать 24 августа?
Пить возле телевизора под 95 квартал или под «Сватов»? Чем вы решили заменить парад? Концертом, сериалом, кварталом? Да это плевок всем в лицо. Матерям погибших, детям погибших, раненым, добровольцам, волонтерам. Всем тем, кто в 2014-2015 годах тянул на плечах свою армию. Это плевок в лицо. Мы то вытремся, и выйдем на свой парад. Но в эту игру можно играть и вдвоём. Так что не прощаемся.
И я искренне верю, что вам *****. На страну, на погибших, на волонтеров, на детей, тех, кто не дождался отцов с войны. Но если бы не все они и мы, не было бы у вас страны в которой вы сейчас президент. Просто не было бы.
Парад, он для этого парня с фотографии, и вы думаете его купить? Глупо, тупо и по жлобски.
И поздравляю избирателей Зе, вы сделали это вместе. Выбрали *********** президента.
Не бойся. Военные тебя не убьют. Тебя свои же подельники придавят подушкой, перед тем как сядут в вертолёт на Ростов. Потому что ты слишком много знаешь.
ножом по сердцусерпом по яйцам.
Парад 2018.
Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Хотя, да - фабрика двойников в Москве работает профессионально.
чому там сержант головний і немає Героів, а унас брати Литвини, так потрібні Україні, я маю на увазі генералів. ( іх ріст в геометричній прогресії)