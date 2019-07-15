 З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міносвіти.

"Документ передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 - для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні "скринінги знань", зокрема, ввести обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату", - сказано в повідомленні.

Зокрема, концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра.

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Зазначається, що це передбачає проходження обов'язкового "скринінгового" тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.

Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ на вищу освіту в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) мають пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

У міністерстві підкреслюють, що буде забезпечуватися рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).

"Через стандарти вищої школи буде прописана вимога, що обов'язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів - магістри і доктори філософії з академічним компонентом - обов'язковим буде рівень В2", - йдеться в повідомленні.

Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція Міносвіти передбачає збільшення годин і зміни змісту мовних дисциплін. Планується, що в подальшому будуть широко використовувати іспити для підтвердження рівня володіння англійською мовою на рівні В2.

Серед іншого зазначається, що в середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити випускний іспит обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.

Крім цього, щоб створити живі стимули для університетів та студентів до підтримки рівня англійської мови на рівні В2, пропонується у студентів під час магістратури ввести оцінювання англійської мови як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для більшості спеціальностей, в режимі "склав/не склав".

Також для спеціальностей, для яких не передбачено кваліфікаційний іспит, будуть рекомендувати вишам проводити оцінку володіння англійською мовою під час атестації магістрів.

Концепція також рекомендує вузам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремих пунктом в своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а Національному агентству по забезпеченню якості вищої освіти - зробити цей критерій обов'язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.