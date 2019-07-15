 З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міносвіти.
"Документ передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 - для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні "скринінги знань", зокрема, ввести обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату", - сказано в повідомленні.
Зокрема, концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра.
Зазначається, що це передбачає проходження обов'язкового "скринінгового" тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.
Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ на вищу освіту в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) мають пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.
У міністерстві підкреслюють, що буде забезпечуватися рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).
"Через стандарти вищої школи буде прописана вимога, що обов'язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів - магістри і доктори філософії з академічним компонентом - обов'язковим буде рівень В2", - йдеться в повідомленні.
Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція Міносвіти передбачає збільшення годин і зміни змісту мовних дисциплін. Планується, що в подальшому будуть широко використовувати іспити для підтвердження рівня володіння англійською мовою на рівні В2.
Серед іншого зазначається, що в середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити випускний іспит обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.
Крім цього, щоб створити живі стимули для університетів та студентів до підтримки рівня англійської мови на рівні В2, пропонується у студентів під час магістратури ввести оцінювання англійської мови як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для більшості спеціальностей, в режимі "склав/не склав".
Також для спеціальностей, для яких не передбачено кваліфікаційний іспит, будуть рекомендувати вишам проводити оцінку володіння англійською мовою під час атестації магістрів.
Концепція також рекомендує вузам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремих пунктом в своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а Національному агентству по забезпеченню якості вищої освіти - зробити цей критерій обов'язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.
Вам чемоданы паковать, неделя осталась...
А как демонстрирует вазелин: уровень А1 - недостижим для них в любом языке
Вот такие пироги.
Если латынь все еще язык науки, то ты мне легко дашь ссылку на латинское издание, например, "Design Patterns" Gang of 4.
Вам же люди кажуть, англіска мова - мова МІЖНАРОДНОГО не тільки спілкування, але й здобуття наукових знань.
Хоча, навіщо ті знання "селюку", виборцю вазеліна, який завжди зображує їх тупими та придуркуватими, для яких навіть рівень В1 - "щось неймовірно складне"
Щодо "селюка", то гелот - не стільки селюк. Гелот це людина в першу чергу з комплексом меншовартості, котра знехтувавши своєю, намагається охопити чужинську культури. Це їй як правило не вдається і вона оволодіває лише її ерзацем. Така собі омела, котра не росте сама по собі, а лише паразитує на деревах, сподіваючись зі своїм B1-C2 вирости в
деревоінтелектуеля.
Шо цікаво, але саме ТАК САМО о англійській чи інших мовах думають і в россії...
А хорошие знания математики - не влияет плохо на языки. Пример - те же программисты, инженера, разработка ИИ и тп.
почитайте новость, там речь идёт именно о преподавании.
Но для овладения английским (нормальным, а не рунглишем) в интернете предостаточно возможностей. Следовательно - было бы желание учиться. В том числе - получая знания напрямую (на английском) от преподавателей иностранных универов (куорсера, едх и т.д.) - бесплатно.
В общем, подтягивая "теорию" через обязанность знать к 2023 - подтягиваем практику, иначе завязнем на века с отсутствием практики
второй неудобный вопрос: уровень украинского будем опускать ещё ниже?
Возможностей изучать бесплатно - предостаточно. Кто мешает получать знания, например, на куорсере или едх? С получением дипломов от западных универов..
Проблема в голове человека: если его стимулирует только палка и деньги, то он и с этими стимулами толком не выучит..
Второй вопрос: никогда изучение языков НЕ ухудшало владение родным)
Или может, перестанем преподавать украинский - пока все преподы не станут гениями в этом вопросе?))
как Вы думаете, сколько из 1000 прохожих на улице способно решить квадратное уравнение? а ведь в школе этому учили всех.
Для развития навыка того же аудирования нужно что? всего лишь аудиокнига с хорошим чтецом и текст на этом же языке. Далее 20-30 часов - и навыки восприятия/произношения вырастают на порядок. Бесплатно и доступно всем.
для восприятия на слух реального языка нужен серьёзный словарный запас, причём весьма активный. для наращивания словарного запаса 20-30 часов занятий это, как говорят японцы, судзумэ-но намида (воробьиные слёзки).
А насчет ресурса учащегося - да, во многом он избыточен (в плане полученных знаний), но отсекать лишнее.. а где оно? Объемы накапливаемых знаний будут только увеличиваться. Поэтому обучение в течении всей жизни - это насущная необходимость.
В некоторых академических институтах 90% английского не знают и соответственно ничего не читают....
Только тут ещё важна оплата подписки на научные журналы!
Если очень требуются навыки аудирования, можно несколько месяцев по вечерам, если есть время, посмотреть любимые англоязычные фильмы, поглядывая в субтитры.
В NL с изучением английского дела изрядно лучше, да и то жалуются, что у многих преподов он слабенький.