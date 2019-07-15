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Все про:Міносвіти (476) англійська мова (19) тест (2)

 З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти

Міносвіти України розробило і затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає необхідність рівня В1 як обов'язкової умови вступу і викладання профільних дисциплін іноземною мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міносвіти.

"Документ передбачає організацію мовних курсів і інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу, В2 - для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними і проводити регулярні "скринінги знань", зокрема, ввести обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату", - сказано в повідомленні.

Зокрема, концепція передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра.

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Зазначається, що це передбачає проходження обов'язкового "скринінгового" тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.

Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ на вищу освіту в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) мають пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

У міністерстві підкреслюють, що буде забезпечуватися рівний доступ до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).

"Через стандарти вищої школи буде прописана вимога, що обов'язково студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів - магістри і доктори філософії з академічним компонентом - обов'язковим буде рівень В2", - йдеться в повідомленні.

Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської мови під час бакалаврату концепція Міносвіти передбачає збільшення годин і зміни змісту мовних дисциплін. Планується, що в подальшому будуть широко використовувати іспити для підтвердження рівня володіння англійською мовою на рівні В2.

Серед іншого зазначається, що в середньостроковій перспективі (5-7 років) планується замінити випускний іспит обов'язковим стандартизованим єдиним вихідним (кваліфікаційним) іспитом з англійської мови для всіх студентів бакалаврату.

Крім цього, щоб створити живі стимули для університетів та студентів до підтримки рівня англійської мови на рівні В2, пропонується у студентів під час магістратури ввести оцінювання англійської мови як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту для більшості спеціальностей, в режимі "склав/не склав".

Також для спеціальностей, для яких не передбачено кваліфікаційний іспит, будуть рекомендувати вишам проводити оцінку володіння англійською мовою під час атестації магістрів.

Концепція також рекомендує вузам включити оцінювання якості викладання англійської мови окремих пунктом в своїй системі внутрішнього забезпечення якості освіти закладу, а Національному агентству по забезпеченню якості вищої освіти - зробити цей критерій обов'язковою частиною зовнішньої системи забезпечення якості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137501
 
   
 Топ коментарі
 
А обучение в школах будет на уровне Б1, дегенераты блять?
Вам чемоданы паковать, неделя осталась...
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плохо зебилам будет.. 99,99% из них и А1 не осваивают.
А как демонстрирует вазелин: уровень А1 - недостижим для них в любом языке
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У Вас уже минимум В1.
Если очень требуются навыки аудирования, можно несколько месяцев по вечерам, если есть время, посмотреть любимые англоязычные фильмы, поглядывая в субтитры.
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А обучение в школах будет на уровне Б1, дегенераты *****?
Вам чемоданы паковать, неделя осталась...
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B1 после школы в нынешних реалиях - это вряд ли. Поступать смогут разве что после дополнительных курсов или репетиторов. А кто-то сможет хорошо заработать.
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в 2023 украина будет провинцей РФ и Минобразования Украины будет упрощено)))
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Кровавый Барыга не даст "детям" к 18 годам выучить 2к английских корней и основы грамматики?
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плохо зебилам будет.. 99,99% из них и А1 не осваивают.
А как демонстрирует вазелин: уровень А1 - недостижим для них в любом языке
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Якщо учні захочуть самі, то й без школи вичать іноземну мову. Можливості інтернету і смартфонів дозволяють це робити. Так що не сотрясай воздух даремно.
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Не знаю де ви вчилися. але в мене Б1 після школи був.
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Лучше бы B1 стал обязательным для вступления на должность президента, а то печаль-беда.
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у нас даже справка от психиатора (о том, что на учёте состоит) избранию на должность презЕдента не помеха С 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5295
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печерский или окружной суд всегда готов предоставить справку что "идиотизм - не помеха для клоунов быть прИзЕдентом"
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могу пєрєводчіком - англійскій я уже знаю - В1: гьорл = чувіха
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При этом знание украинского не обязательно - для пооступающих из ОРДЛО отменяют ЗНО.
Вот такие пироги.
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Гелотська ментальність. Відійшли від змосковлення, але все одно холую десь треба притнутися - найшли англофільство.
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безперечно, у вас ментальність гелота) Бо інакше б знали, що володіння англіською = безумовна необхідність для эджикэйшнмэн.. Це, апріорі - та сама основа розвитку та оволодіння ************ знаннями
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Якщо вам для "розвитку" та для того аби стати "эджикэйшнмэном" обов'язково необхідна ("апріорі") англійська мова, то цим ви тільки підтверджуєте мій попередній допис.
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Похоже этот свинопас даже не понимает, что английский, как ранее латынь, является международным научным языком.
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Справжній свинопис не знає, що латина і зараз є мовою науки. Майже вся західна професура нею володіє.
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осб воно що.. у вас "знання" застаріли років на 300.. або навіть 400 З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9356
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Какой интересный свинопас.
Если латынь все еще язык науки, то ты мне легко дашь ссылку на латинское издание, например, "Design Patterns" Gang of 4.
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те, що ви підтверджуєте свою "селюковість" своїм же постом - симптоматично З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 801
Вам же люди кажуть, англіска мова - мова МІЖНАРОДНОГО не тільки спілкування, але й здобуття наукових знань.
Хоча, навіщо ті знання "селюку", виборцю вазеліна, який завжди зображує їх тупими та придуркуватими, для яких навіть рівень В1 - "щось неймовірно складне" З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 801
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Рівень Б1 - це поверхневе знання граматики та лексичний мінімум (500 слів). Для людини з середнім інтелектом - це тиждень роботи. І який сенс це робити обов'язковою вимогою для абітурієнтів?
Щодо "селюка", то гелот - не стільки селюк. Гелот це людина в першу чергу з комплексом меншовартості, котра знехтувавши своєю, намагається охопити чужинську культури. Це їй як правило не вдається і вона оволодіває лише її ерзацем. Така собі омела, котра не росте сама по собі, а лише паразитує на деревах, сподіваючись зі своїм B1-C2 вирости в дерево інтелектуеля.
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тобто для вас, як для селюка-гелота, саме вивчення "500 слів" - це розвиток комплексу меншовартості в людині та "англофільство".
Шо цікаво, але саме ТАК САМО о англійській чи інших мовах думають і в россії... З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6313
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Не "вивчення", а примусове нав'язування. В радянські часи гелоти казали, що обов'язково треба вчити російську, бо без неї нікуди, ні в Москву, ні в партію. Тобто мови змінюються, а ментальність лишається однаковою.
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якщо не хочется - то й не треба! навіщо нам десятки тисяч людей з дипломами, які не змогли вивчити 500 слів?? Щоб займали місця та отримували зарплатню.. А потім негодуємо - "бездарі, купили діпломи а нічого не знають!"
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В1 не завадить бездарям потрапити в науку. Паліативне вивчення іноземних мов - марна трата, як державного ресурсу, так і часу індивіда. Будь-хто за потребою може вивчити іноземну мову, чи студентом, чи у зрілому віці. Навіщо тоді вводити інгліш у державний стандарт, причому на "мавплячому" рівні.
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Английский - это хорошо, но чет планы у них совсем нереальные.
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На первый взгляд оно вроде и правильно... А вот на практике может закончиться тем, что количество людей, не владеющих толком ни одним языком вообще (включая родной), среди бакалавров и Ко станет ещё выше. На кой ляд в украинских вузах преподавать не на государственном? Заробитчан готовим? Ну и, напоследок, чем больше человек занимается языками, тем хуже он будет знать "математику".
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не преподавание на английском, а владение ним - чтобы иметь возможность получать знания в 99% областей в оригинале: от медицины и биологии до программирования и развития ИИ. Тот кто не владеет английским - ждет 3-5 лет пока переведут, и уж тем более - не читает английскую научную литературу в своих областях..
А хорошие знания математики - не влияет плохо на языки. Пример - те же программисты, инженера, разработка ИИ и тп.
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это Вы теоретизируете. на практике же всё...
почитайте новость, там речь идёт именно о преподавании.
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Нет. Там идёт речь о вступлении и преподавании. Всё правильно задумали.
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угу... лектор, хреново знающий язык, будет читать студентам, которые знают его ещё хуже. но "теоретиков" это не смущает... это как совместить занятия хореографией с занятиями гиревым спортом. учить танцевать с гирями, привязанными к...
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качество знаний лекторов в Украине, не спорю, в большинстве случаев весьма невысоко - в т.ч. и в преподавании английского.
Но для овладения английским (нормальным, а не рунглишем) в интернете предостаточно возможностей. Следовательно - было бы желание учиться. В том числе - получая знания напрямую (на английском) от преподавателей иностранных универов (куорсера, едх и т.д.) - бесплатно.
В общем, подтягивая "теорию" через обязанность знать к 2023 - подтягиваем практику, иначе завязнем на века с отсутствием практики
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вопрос, ненавидимый всеми популистами: За счёт чего?
второй неудобный вопрос: уровень украинского будем опускать ещё ниже?
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за счет стремления к получению нормального образования, в т.ч. и для поступления в вузы Украины. Посмотрите проходные баллы по ЗНО - в первую десятка с менее чем 190..193 баллов можно и не лезть, в т.ч. и по английскому.
Возможностей изучать бесплатно - предостаточно. Кто мешает получать знания, например, на куорсере или едх? С получением дипломов от западных универов..
Проблема в голове человека: если его стимулирует только палка и деньги, то он и с этими стимулами толком не выучит..
Второй вопрос: никогда изучение языков НЕ ухудшало владение родным)
Или может, перестанем преподавать украинский - пока все преподы не станут гениями в этом вопросе?))
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не согласен, кое с чем категорически, но спорить не буду. вижу, Вам дороги кое-какие иллюзии.
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спорить не нужно, достаточно предложить лучший путь.. если он есть)
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есть, но он очень не в тенденции для общества, построенного на культе жадности. а именно такое мы строим. нужно уйти от туфты в сфере образования. нужно учить немногому, но важному, и при этом действительно учить...
как Вы думаете, сколько из 1000 прохожих на улице способно решить квадратное уравнение? а ведь в школе этому учили всех.
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только если им понадобится - найдут (тот же ютуб) и вспомнят. Отсюда и получаем правило: будет востребованность знаний - возможности получения есть.
Для развития навыка того же аудирования нужно что? всего лишь аудиокнига с хорошим чтецом и текст на этом же языке. Далее 20-30 часов - и навыки восприятия/произношения вырастают на порядок. Бесплатно и доступно всем.
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я не говорю, что это невозможно, я говорю, что the point is in том, что ресурс учащегося (я имею в виду время и силы) на пределе. поэтому добавить что-то в программу можно либо убрав из неё что-то, либо увеличив степень туфтовости программы. tertium non datur
для восприятия на слух реального языка нужен серьёзный словарный запас, причём весьма активный. для наращивания словарного запаса 20-30 часов занятий это, как говорят японцы, судзумэ-но намида (воробьиные слёзки).
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поверьте, тех 20-30 часов - хватит.. Разве что для чисто специфических сфер общения - медицина, искусство, программирование - увеличьте в 2 раза. А так - хватит, большинство говорят ограниченным набором слов и эта методика с лихвой перекрывает потребности. Единственно что, прослушав 5-10- слов - ставим на паузу и повторяем эти фразы столько раз, сколько нужно до идеально произношения, потом снова слушаем и сверяем - так ли произносим. И лишь потом слушаем следующие фразы. По сути - возвращаемся в детский период изучения языка - повторяя за взрослыми.
А насчет ресурса учащегося - да, во многом он избыточен (в плане полученных знаний), но отсекать лишнее.. а где оно? Объемы накапливаемых знаний будут только увеличиваться. Поэтому обучение в течении всей жизни - это насущная необходимость.
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мы говорим на разных языках. повторюсь: за 20-30 можно только резко увеличить свои шансы спихнуть экзамен. и то далеко не всегда.
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знання мов ніяк не впливає на математику, якщо людина від природи лірик--математика для нього ліс. як правило фізики, мову вчать краще.
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я не кацап і не бандерівець, синку. але більше нікому відповідвати не буду--мене потім банать за вас гімнюків
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Нужное дело!
В некоторых академических институтах 90% английского не знают и соответственно ничего не читают....
Только тут ещё важна оплата подписки на научные журналы!
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Подписка за счет преподавателей? Я не согласен. По-моему, на западе доступ к периодике опалчивают университеты. Мне иногда приходится обращаться к своим знакомым за границей с просьбой выслать статью, которая в Украине недоступна.
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Почему за счёт преподавателей? Централизовано, хотя бы те журналы, которые при СССР выписывались. Можно в электронном виде....
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Конечно, в электронном. Но некоторые интересующие меня статьи я не мог найти здесь и в электронном виде; иногда видел предложения купить по цене, соизмеримой с моей месячной зарплатой.
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Английский должен быть вторым государственным языком.
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Английский язык потихоньку вытеснит из Украины русский язык.
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Міхо в Грузії щось подібне років 10-12 тому ввів ще...
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А що він робив з викладачами, яким близько 50 років? Мало хто з них спроможний підняти свою англійську до такого рівня, а позбуватися цілого прошарку викладачів, більшість з яких - досвідчені та висококваліфіковані - навряд чи це на користь спарві.
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Старих ніхто не виганяв. Здача іспиту з інглішу - одна з умов підвищення кваліфікації і, відповідно, збільшення зарплати.
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Оце правильно. Стимулювати не загрозою звільнення, а перспективою підвищення зарплати. Взагалі, пряник завжди ефективніше, ніж кнут.
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В Грузии инглиш преподавали носители языка.... Что за чушь ты мелешь, везде должна быть здравая конкуренция.
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Понимаю, что это правильно, но плюсовать рука не поднялась. Наверное, потому, что я сам уже не смогу вытянуть такой уровень. Моего английского достаточно, чтобы свободно читать материалы по своей тематике, писать статьи (с грамматическими ошибками) и делать доклады на конференциях, а также общаться короткими фразами, но вот с разговорным большие проблемы. Понимания "на слух" (не отдельных коротких фраз, а более-менее среднего монолога) практически нет. Надеюсь, до пенсии доработаю, а там уж молодым "флаг в руки".
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У Вас уже минимум В1.
Если очень требуются навыки аудирования, можно несколько месяцев по вечерам, если есть время, посмотреть любимые англоязычные фильмы, поглядывая в субтитры.
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Да, моя жена так делает (даже нашла обучающие бесплатные сайты). У меня пока не хватает времени, чтобы попробовать. Если жизнь заставит - тоже подключусь. Но способностей у меня поменьше.
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Еще можно в дороге вместо музыки тематические диалоги на английском слушать, прослушивать их много раз пока не станут все слова понятными.
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Б1 це не такий вже і високий рівень я вам скажу.
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За 1.5 рроки можна з нуля і більше досягти. мовчу про інтенсивні заняття.
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Я в школе учил немецкий, английский в старших классах отдельно с преподом. В универе опять отправили на немецкий, причем на специальности где немецкий не особо упал.
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В Україні зараз в універах вчать англійську. а в Нідерландах наприклад. якщо ти йдеш в науку то по дефолту маєш знати англійську поступаючи на бакалавра.
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Потыкал программы в UVA, на экономику - да, на германистику нет.
В NL с изучением английского дела изрядно лучше, да и то жалуются, что у многих преподов он слабенький.
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Був такий казкар Азіров. Він спочатку плани складав на 10 років, а потім розповідав, що буде через 15 років. А не зміг протриматись і 4 років....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти
 
 
 
 
 
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