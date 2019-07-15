 Зеленський запропонував призупинити екоінспекції в морських портах до врегулювання цих питань новим парламентом

Про це пише Інтерфакс Україна.
"Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, ухвалюватиме ці закони, всі екозакони і т. і., але поки що нормальне рішення, правоохоронні органи нам зараз допоможуть з цією ситуацією, а ви поки що можете заборонити вхід. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - сказав він на нараді з питань розвитку морських портів України в суботу в Одесі.
Відповідаючи на зауваження про те, що страждатиме екологія Чорного моря, Зеленський сказав: "якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз порушили це питання, я б вам повірив".
Як повідомлялося, в квітні група компаній "ТІС" заявила про зловживання Держекоінспекції під час екологічного контролю суден у портах
Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову Кабміну №367 від 27 березня 2019 року "Щодо деяких питань дерегуляції господарської діяльності", яка, зокрема, скасовує контроль суднового ізольованого баласту і необхідність узгодження з Державною екологічною інспекцією технології перевантаження з кожного виду вантажів для суден, що перебувають у морських портах України.
Раніше українські портові компанії неодноразово інформували про зловживання Держекоінспекції при екологічному контролі суден у портах. Зокрема, в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) заявляли, що працівники інспекції безпідставно відмовляють у проставленні штампів в екологічних деклараціях, вимагаючи проведення відбору проб ізольованого баласту судна для лабораторного аналізу на предмет наявності забруднюючих речовин, що не передбачено законодавством України.
Однак 9 липня координатор логістичного комітету ЄБА Ярина Скороход повідомила, що компанії-члени асоціації майже щотижня повідомляють про спроби екологічних інспекторів накласти на власників суден штраф за забруднення акваторії морського порту, тоді як постанова Кабінету міністрів №367 скасувала ці повноваження. "Бізнес занепокоєний такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладання штрафів", – цитує прес-служба ЄБА Ярину Скороход.
ЄБА звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та уряду з проханням взяти під контроль дотримання законодавства в морських портах.
А вчорашню аварію ЗМІ якось не помітили..
Раз уже загажено, что его его беречь?
Можно ГАДИТЬ ДАЛЬШЕ!
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.Хуже не будет!СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ...
https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
Вже скільки нашої землі загарбано рашистами.
Хоч не з'їсть, то надкушує.
А дехто цього на бачить.
Гаваріть надо- пропонують.
Та не ,,гаваріть'' треба, а гнати мітлою Агеєвої конюшні.
Інакшого шляху нема.
https://www.youtube.com/watch?v=j5dEks_g9_o
І ніхто з одеситів йому про те не сказав, праааатівниє!
Есть город, который свихнулся на ЗЕ,
Слугою на днях посещённый,
Где море давно превращает в клозет
Мер города неугомонный,
Мер города неугомонный
У Чёрного моря...
Есть море, где с Богданом плыл не тонул -
Такое не тонет, к несчастью,
А после фекальный указ подмахнул -
Чтоб мог одессит надышаться,
Чтоб вдоволь ты смог надышаться
У Чёрного моря...
Смотри, не забудь, одессит дорогой
Ту встречу с ЗЕлёной соплёю.
"Их сделаем вместе!" - твой лозунг простой,
И сделай свой город отстоем,
И сделай свой город отстоем
У Чёрного моря...
https://www.youtube.com/watch?v=oVA873xQ3GI
Стас Домбровский. Одесса
Правда нигде в мире нельзя, но то такое, для ЗекоМанды нет ничего невозможного!