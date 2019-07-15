 Зеленський запропонував призупинити екоінспекції в морських портах до врегулювання цих питань новим парламентом

Про це пише Інтерфакс Україна.

"Я розумію, нормальні ідеї, давайте ми їх розглянемо, буде новий парламент, ухвалюватиме ці закони, всі екозакони і т. і., але поки що нормальне рішення, правоохоронні органи нам зараз допоможуть з цією ситуацією, а ви поки що можете заборонити вхід. У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - сказав він на нараді з питань розвитку морських портів України в суботу в Одесі.

Відповідаючи на зауваження про те, що страждатиме екологія Чорного моря, Зеленський сказав: "якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз порушили це питання, я б вам повірив".

Як повідомлялося, в квітні група компаній "ТІС" заявила про зловживання Держекоінспекції під час екологічного контролю суден у портах

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову Кабміну №367 від 27 березня 2019 року "Щодо деяких питань дерегуляції господарської діяльності", яка, зокрема, скасовує контроль суднового ізольованого баласту і необхідність узгодження з Державною екологічною інспекцією технології перевантаження з кожного виду вантажів для суден, що перебувають у морських портах України.

Раніше українські портові компанії неодноразово інформували про зловживання Держекоінспекції при екологічному контролі суден у портах. Зокрема, в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) заявляли, що працівники інспекції безпідставно відмовляють у проставленні штампів в екологічних деклараціях, вимагаючи проведення відбору проб ізольованого баласту судна для лабораторного аналізу на предмет наявності забруднюючих речовин, що не передбачено законодавством України.

Однак 9 липня координатор логістичного комітету ЄБА Ярина Скороход повідомила, що компанії-члени асоціації майже щотижня повідомляють про спроби екологічних інспекторів накласти на власників суден штраф за забруднення акваторії морського порту, тоді як постанова Кабінету міністрів №367 скасувала ці повноваження. "Бізнес занепокоєний такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладання штрафів", – цитує прес-служба ЄБА Ярину Скороход.

ЄБА звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та уряду з проханням взяти під контроль дотримання законодавства в морських портах.