 Денісова і Москалькова 15 липня проведуть зустріч у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, (зустріч. - Ред.) буде, обов'язково", - сказала Денісова.

За її словами, зустріч відбудеться опівдні.

Разом з тим Денісова не конкретизувала, які теми будуть обговорюватися на зустрічі з Москальковою.

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Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", після зустрічі буде спільна заява двох омбудсменів для преси.

Раніше уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва для присутності на судовому засіданні арештованого головного редактора "РІА Новости - Украина" Кирила Вишинського.

Як повідомлялося, в Подільському районному суді Києва 15 липня відбудеться засідання у справі Вишинського, підозрюваного в зраді.