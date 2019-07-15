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 Суспільство
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 Денісова і Москалькова 15 липня проведуть зустріч у Києві

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і російський омбудсмен Тетяна Москалькова проведуть зустріч у Києві в понеділок, 15 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, (зустріч. - Ред.) буде, обов'язково", - сказала Денісова.

За її словами, зустріч відбудеться опівдні.

Разом з тим Денісова не конкретизувала, які теми будуть обговорюватися на зустрічі з Москальковою.

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Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", після зустрічі буде спільна заява двох омбудсменів для преси.

Раніше уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва для присутності на судовому засіданні арештованого головного редактора "РІА Новости - Украина" Кирила Вишинського.

Як повідомлялося, в Подільському районному суді Києва 15 липня відбудеться засідання у справі Вишинського, підозрюваного в зраді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137498
 
 
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Денисову под суд!
Юрий Витальевич, это ж "зрада"!
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Угу и ЗЕ тут прикрутить не куда, т.к. Денисова к нему никакого отношения не имеет. Это человек хряка. Бу-га-га.
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При чем здесь кто чей?
НьюзВан - сепары и предатели!
С врагами могут говорить только люди хряка?
Ну, тогда да, спасибо, что разъяснил.
Какие ж вы тупые, соеголовые.
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"Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского" несомненно ценный кадр.Вначале венедиктов, теперь москалькова к кому еще приезжали на суды представители запоребрика? "Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой"скорее есть уже договоренности на обмен- вопрос только в соотношении
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДенісова і Москалькова 15 липня проведуть зустріч у Києві
 
 
 
 
 
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