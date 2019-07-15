 Денісова і Москалькова 15 липня проведуть зустріч у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, (зустріч. - Ред.) буде, обов'язково", - сказала Денісова.
За її словами, зустріч відбудеться опівдні.
Разом з тим Денісова не конкретизувала, які теми будуть обговорюватися на зустрічі з Москальковою.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", після зустрічі буде спільна заява двох омбудсменів для преси.
Раніше уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва для присутності на судовому засіданні арештованого головного редактора "РІА Новости - Украина" Кирила Вишинського.
Як повідомлялося, в Подільському районному суді Києва 15 липня відбудеться засідання у справі Вишинського, підозрюваного в зраді.
Юрий Витальевич, это ж "зрада"!
НьюзВан - сепары и предатели!
С врагами могут говорить только люди хряка?
Ну, тогда да, спасибо, что разъяснил.
Какие ж вы тупые, соеголовые.