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 СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ Карпенюка, причетного до арешту українця Гриба

Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого ФСБ Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу заарештованого в РФ українця Павла Гриба.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, картка Карпенюка з'явилася в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначено, що Карпенюка оголошено в розшук українськими правоохоронцями 12 червня поточного року. Йому заочно висунуто підозру за ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід підозрюваному не обирався.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, старший слідчий управління ФСБ у Краснодарському краї Карпенюк причетний до викрадення в Білорусі, затримання та арешту українця Гриба.

Гриба викрали в Гомелі 24 серпня 2017 року. 22 березня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до 6 років позбавлення волі за обвинуваченням у сприянні тероризму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137497
 
 
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Проснулись? Уничтожение врага на территории РФ на месте будет законно? Или украинская власть выдаст героя окупантам? Зачем его екстрадировать если врага можно уничтожить на месте в его же доме.
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Мне до сей поры не понятно , как кгб бульбостана отбрехалось нам за Гриба . Умом то я понимаю что послали , но должна же быть и официальная версия .
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