 Вихідці з України на другому місці серед лікарів-іноземців у Чехії

За даними Лікарської палати Чехії, нині в країні працює понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, переважно зі Словаччини, України та Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.
Далі розташовуються Польща і Білорусь. На думку члена Лікарської палати Міхала Сойки, приплив лікарів звідти викликаний гіршим станом медицини в цих країнах.
"Ми маємо вигоду від того, що ці фахівці вивчать чеську мову і залишаться тут. Головне, щоб ми не стали перевалочною станцією, через яку вони поїдуть до Німеччини або Австрії", - наголосив Сойка в інтерв'ю "Чеському Радіо". Як нагадує МОЗ ЧР, під час проходження так званої апробації лікарі-іноземці мають, крім іншого, підтвердити своє знання чеської мови.
Спрос на квалифицированных специалистов огромен. "Клубника", "унитазы" и прочее из российских методичек - удел убогих и ленивых.
При и.о. гражданке сша зп врачам поднималась последние 4 года только с поправкой по тарифной сетке исходя из роста минималки.
а такие юмористы как ты,лет через 5-10 сиииильно удивятся. за пределами городов-миллиоников с уходом пенсионеров-врачей не к кому будет за помощью обратиться, и начнем мы набирать таджиков и узбеков
В мае мама сломала ногу. Лечили не "в столицах", в райбольнице. На всю травмотолгию - 2 врача - хирург и травмотолог + сестрички. Остальные (рентгенолог, анестезиолог) в отделение типа как приходящие, на всю больницу по одному. Ну ладно.
После операции спрашиваю - когда придет терапевт, реабилитолог, массажист и т.п.? Ответ - все вопросы к Супрун. Она сократила всех.
Операция прошла хорошо. Но после неё ты никому не нужен. Лежи себе, выздоравливай. Как сумеешь.
И это при том, что я прекрасно понимаю, где я живу. Операция обошлась в 35т.
Нашу туда едут потому, что чехи построили свою страну так, что могут больше платить.
Что за 5 лет после папередников у нас сделалось в этом направлении?
туда едет в основном обслуга,или те кому не нашлось здесь хлебное место
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с)