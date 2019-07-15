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 Вихідці з України на другому місці серед лікарів-іноземців у Чехії

Серед лікарів-іноземців, що працюють у Чехії, найбільше медиків зі Словаччини, України та Росії.

За даними Лікарської палати Чехії, нині в країні працює понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, переважно зі Словаччини, України та Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.

Далі розташовуються Польща і Білорусь. На думку члена Лікарської палати Міхала Сойки, приплив лікарів звідти викликаний гіршим станом медицини в цих країнах.

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"Ми маємо вигоду від того, що ці фахівці вивчать чеську мову і залишаться тут. Головне, щоб ми не стали перевалочною станцією, через яку вони поїдуть до Німеччини або Австрії", - наголосив Сойка в інтерв'ю "Чеському Радіо". Як нагадує МОЗ ЧР, під час проходження так званої апробації лікарі-іноземці мають, крім іншого, підтвердити своє знання чеської мови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137494
 
 
 Топ коментарі
 
Из Словакии понятно - раньше это была одна страна, а вот из Украины ... "Слава" безвизу хряка-мародера, который вместо создания новых мест создал условия для утечки лучших кадров из Украины.
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это нормально. Удачи им, если в своей стране им нет места. Знаю , многие едут стоматологами работать в Чехию. Зарплата до 80 тыс крон, в месяц. Это чуть меньше 4 000 долларов
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так это ж кто на что учился. Если после школы пошел в ПТУ и пил пивасик на скамеечке, да посмеивался над одноклассниками-"заучами" - не жалуйся.
Спрос на квалифицированных специалистов огромен. "Клубника", "унитазы" и прочее из российских методичек - удел убогих и ленивых.
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в чехии в поликлинике стажировка пол года с з.п. 600 евро, потом работа с з.п. 1500евро. но это поликлиника,в которой работа относительно легкая. у нас в хирургическом стационаре врач со стажем 5 лет получает на руки 120 евро. цены на продукты и жилье в Праге дешевле ,чем в Киеве. Так что не знаю о каких плакатах вы рассказываете.
При и.о. гражданке сша зп врачам поднималась последние 4 года только с поправкой по тарифной сетке исходя из роста минималки.
а такие юмористы как ты,лет через 5-10 сиииильно удивятся. за пределами городов-миллиоников с уходом пенсионеров-врачей не к кому будет за помощью обратиться, и начнем мы набирать таджиков и узбеков
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Из Словакии понятно - раньше это была одна страна, а вот из Украины ... "Слава" безвизу хряка-мародера, который вместо создания новых мест создал условия для утечки лучших кадров из Украины.
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кацап, перелогинься. По безвизу нельзя работать в Чехии.
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А где можно? Нигде. Зато по безвизу можно свободно вьехать в Чехию и другие страны ЕС. А если ты туда не вьедешь, то и работать не сможешь. Ты поняло ********** тупая?
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Польша разрешила работать по безвизу до 3х месяцев
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безвиз не даёт прав на работу. А медицина - такая отрасль, что она одинаковая хоть в Чехии, хоть в Мозамбике.
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таки да.
В мае мама сломала ногу. Лечили не "в столицах", в райбольнице. На всю травмотолгию - 2 врача - хирург и травмотолог + сестрички. Остальные (рентгенолог, анестезиолог) в отделение типа как приходящие, на всю больницу по одному. Ну ладно.
После операции спрашиваю - когда придет терапевт, реабилитолог, массажист и т.п.? Ответ - все вопросы к Супрун. Она сократила всех.
Операция прошла хорошо. Но после неё ты никому не нужен. Лежи себе, выздоравливай. Как сумеешь.
И это при том, что я прекрасно понимаю, где я живу. Операция обошлась в 35т.
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Теперь у нас будет рубрика достижения и в чем украинцы первые за границей. В Украине уже ж делать нечего и некому..
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Евроинтегрируются в индивидуальном порядке.
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это нормально. Удачи им, если в своей стране им нет места. Знаю , многие едут стоматологами работать в Чехию. Зарплата до 80 тыс крон, в месяц. Это чуть меньше 4 000 долларов
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Спасибо, уляна, что жителей Чехии лечат наши лучшие врачи!
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Это правильно, но...
Нашу туда едут потому, что чехи построили свою страну так, что могут больше платить.
Что за 5 лет после папередников у нас сделалось в этом направлении?
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Ще кілька років і до ЛЮБОГО лікарі-професіонала в Україні черги будуть, як свого часу до Касьяна.
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доки будуть сміхотворні зарплати, люди будуть тікати. Біда, що тут уже все менше і менше фахівців високого рівня. скоро одні порохоботи лишаться, а з них навіть сантехніка не вибереш.
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ничё,скоро нас будут лечить индусы,благо их тут много,и становится всё больше,им же тоже надо на ком то тренироватся
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вы не думайте что туда бегут хирурги и другие высокие спецы,им и здесь хорошо,всегда найдутся те,кто за лечение хорошо "отблагодарит".
туда едет в основном обслуга,или те кому не нашлось здесь хлебное место
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Мишка - врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с)
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