EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  606  7
Все про:іноземець (115) Інтерпол (244) СБУ (4497)

 Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі

Співробітники СБУ затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець, який переховувався від кримінального переслідування за розбійний напад у складі групи і завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, прибув на територію України поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника в місті Енергодар Запорізької області.

Зараз щодо затриманого застосовано екстрадиційний арешт і вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження щодо використання підроблених офіційних документів.

Нагадаємо, раніше іноземця, підозрюваного у вбивстві та розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві. Громадянин Туреччини підозрюється в скоєнні вбивства та участі в злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські правоохоронці допомогли Європолу провести масштабну операцію проти спортивного допінгу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137490
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
прибыл на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.....бардак.
 показати весь коментар
 
Как он перелез через Сенину стену? Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6558 я другой такой страны не знаю....
 показати весь коментар
 
 
при мародере прибыл, на таможне был сплошной бардак
 показати весь коментар
 
А до чого тут митниця, чи він у вантажі пришльопав?
 показати весь коментар
 
не інакше як на шестиметрових ходулях швидко-щвидко перебіг.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїІноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі
 
 
 
 
 
 вгору