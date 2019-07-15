 КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цивільних осіб, які чекали початку роботи перед контрольним пунктом, і весь персонал, який здійснює контрольно-перевірочні операції, евакуювали в безпечне місце. Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки.

Решта КПВВ на лінії розмежування відкрилися згідно з літнім графіком роботи і функціонують у штатному режимі.

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