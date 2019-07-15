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Все про:Держприкордонслужба (2160) мінування (453) КПВВ (16)

 КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування

У понеділок вранці, 15 липня, безпосередньо перед відкриттям контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, о 05:45 від невідомої особи до служби "102" Національної поліції України надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цивільних осіб, які чекали початку роботи перед контрольним пунктом, і весь персонал, який здійснює контрольно-перевірочні операції, евакуювали в безпечне місце. Зараз територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС і вживаються всі необхідні заходи безпеки.

Решта КПВВ на лінії розмежування відкрилися згідно з літнім графіком роботи і функціонують у штатному режимі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137488
 
 
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Рів з крокодилами і роботизовані кулемети з мінними полями, дуже допомагають стабілізувати ситуацію!
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Щас жди зеленых...набегут и поднимут шум насчет крокодилов... нормальных зеленых, не пидапасов...
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З іншої сторони ватного чобота щаслива пригода
В Крыму 12 июля сдуло ветром три туристических домика в кемпинге «‎Оленевка Village», который в апреле открыл глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.



КПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 4335

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А как же тамженашилюди приедут голосовать? Срочно организуйте автобусы
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКПВВ "Майорське" закрили через повідомлення про замінування
 
 
 
 
 
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