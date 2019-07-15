 Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Європейська Солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання. У 2023-му році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО. У грудні цього року ми маємо включити це питання у порядок денний саміту НАТО", – зазначив Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України, при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити Уряд – заявив Порошенко.
"Європейська Солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив Порошенко.
"Зеленский потребовал"
А Гройсман - не требовал построить железку в Борисполь. Просто взял и построил.
Уловите разницу
так он на Цензор наплыгает
Порошенко заявив, що не проти стати прем'єр-міністром
В той же час Порошенко не відповів, "чи буде він особисто народним депутатом, чи після виборів складе мандат"
В нас є кандидатура і це Я.
Ця хвороба називається нарцисизм.Це коли людина проходить повз зеркало,кидає погляд на себе і тут же отримує оргазм.У нашого нарциса вже цілий букет назбирався діагнозів
як воно викрикує своє прізвище з трибуни щоб його підїпили в натовпі, в легенькому такому натовпі, до половина пригнаних песиків з надувними кульками
Он как пережеванная жвачка...вонюч и липуч.
пацталом )))
тебя видно эти 5 лет рабиновичи-мураевы в уши чпокали?
Ваш режим - практически банкрот; осталось потратить ЗВР, и всё. После этого ваш лохторат вас же и повесит, за невыполненные обещания.
----Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.---покажи.
Позволю себе поправить Петра Алексеевича - 5% украинского народа.
Неоднократно привлекался за разбой по малолетке. Будучи депутатом КиевСовета замешан в воровстве бюджетных средств на благоустройство и вымогании денег с предпринимателей. В частности, 2 года занимая должность начальника КП "Киевблагоустрий", используя свое служебное положение вымогал от Застройщика и получил квартиру в ЖК "Шервуд" стоимостью 1 млн. грн. Работает в "связке" с А. Фищуком. Крышует ряд МАФ-фов. Ему покровительствуют Нардеп от Удара - Д. Белоцерковец и Нардеп от БПП - Д. Андриевский и Заведено несколько уголовных дел.
Смотрите кого берете в списки, Петро Алексеевич, это криминальный балласт.
Ясно, що вони, у принципі, на ці території однаково претендують і бачать у цій території батьківщину. Одні - Росію, другі - Україну. Але виграють не вони, а виграє щось незрозуміле, яке на цій території бачить просто миску з супом.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!
С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
Ну і яка різниця між Петром та Володимиром. А люди ********* між собою роками, витрачають психічну енергію