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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9402) прем'єр (219) Європейська Солідарність (64)

 Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко

У наступному складі парламенту, який буде сформований після виборів 21 липня, партія "Європейська Солідарність" буде насамперед відстоювати стратегічні інтереси українського народу, захищати європейські та євроатлантичні перспективи нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має одного надійного союзника, союз з яким ми точно ніколи не порушимо – це є український народ. Цілі, програма, мета, задля якої ми йдемо в парламент, абсолютно чіткі – захистити майбутнє України, захистити перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. Причому це не просто гасло, не меседж у соціальних мережах – це чітке завдання. У 2023-му році мають бути подані заявки на членство в Євросоюзі, план дій щодо членства в НАТО. У грудні цього року ми маємо включити це питання у порядок денний саміту НАТО", – зазначив Петро Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що партія йде у Верховну Раду не задля посад, а задля захисту європейського шляху України, при цьому команда готова взяти на себе відповідальність на будь-якому найскладнішому напрямку державного управління, зокрема, очолити Уряд – заявив Порошенко.

"Європейська Солідарність" має кандидатуру прем’єра. Вона достойна з моєї точки зору. Це найкраща кандидатура, і ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради", – повідомив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137486
 
   
 Топ коментарі
 
Хряк-мародер рвется в премьеры? Он уже один раз почти не загубил Украину. Не дадим восторжествовать реваншу. ПЕСа и его лидера пора выкинуть на обочину истории.
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Не знаю кто как, лично я буду голосовать за Европейскую Солидарность. Порох конечно не святой, но то, что сейчас пришло к власти- это днище. С такими людьми у руля как сейчас, и теми которые повылазили из подполья и рвутся к власти Украины скоро не станет!
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петин "союзник"("украинский народ") дал ему пару месяцев назад увесистый подсрачник, а он всеравно лезет целоваться)))))))))))))))))))))))))))
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тобто прізвищ та імен в тебе нама, і ти тупо піздюкаеш те що тоби у метоту натерли?
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Охотно верю что там бардак и коррупция. Но какое отношение к этому лично имел Порошенко ? Вы хотя бы ознакомились: что входит в полномочия Президента Украины, согласно Конституции. Надзор за таможней - точно не его работа.
"Зеленский потребовал" Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2426
А Гройсман - не требовал построить железку в Борисполь. Просто взял и построил.
Уловите разницу Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4367
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Он изменился, после того как снял пейсы и стал православным. Даже внешне
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Та усыпите вы его, видите как он страдает от клептомании!
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вы зациклены на Порохе, добрый совет - идите к мозгоправу
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лучше порошенко пусть сврй 5-й пользует, многие его удалили давно,
так он на Цензор наплыгает
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А может тебе пора к мозгоправу. У тебя от бессоницы проблемы
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16:05 09.06.2019
Порошенко заявив, що не проти стати прем'єр-міністром
В той же час Порошенко не відповів, "чи буде він особисто народним депутатом, чи після виборів складе мандат"

В нас є кандидатура і це Я.
Ця хвороба називається нарцисизм.Це коли людина проходить повз зеркало,кидає погляд на себе і тут же отримує оргазм.У нашого нарциса вже цілий букет назбирався діагнозів
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дуже схоже, що так і є,
як воно викрикує своє прізвище з трибуни щоб його підїпили в натовпі, в легенькому такому натовпі, до половина пригнаних песиків з надувними кульками
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В тюрьме твое место.
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Я догадываюсь об этой кандидатуре! Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5712 Его имя Петя? ("тепло" или "холодно"?)
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Попытка номер два пролезть во власть- это диагноз, который надо лечить в медицинских или специальных заведениях..
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Oснователь Израиля Давид Бен-Гурион тоже некоторое время побыл в оппозиции. Это нормально.
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Бен-Гурион - это строитель Израиля, а хряк-мародер Порошенко - это разрушитель Украины и создатель мощной коррупции. Это разные вещи. Такие как хряк должны сидеть ... в зоне, а не в премьерском кресле.
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Может и оппозиция, а может и пребывание в местах лишения свободы- время покажет..
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Время покажет - упадёт ли Зе с крыши следующий раз когда залезет, или его успеют снять.
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Вообще неизлечимо. Лучший способ - умертвить, чтоб не мучался.
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..."мы не идем за должностями"))) - НО премьером стать хочет)))
Он как пережеванная жвачка...вонюч и липуч.
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украинский народ который ты бессовестно 5 лет с друзьями грабил. я не понимаю, о каких премьерствах они с юлей говорят если имеют по 6% от пирога избирательного??? ето типа все в сторону у нас целых 6% мы такие охеренные за нами страна??? сиди сопи в платочек кнопочку нажимай следующие 5 лет, сене и того не светит - с вами уже все ясно всем
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"Европейская Солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим - это украинский народ. Источник: https://censor.net.ua/n3137486

пацталом ))) Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3489
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так грабил что 3ВР накопил до 20 ярдов в валюте, и рост економики довел до рекордных 2.5%? поднял зарплаты, пенсии и субсидировал комуналку всем кто не может ее оплатит?
тебя видно эти 5 лет рабиновичи-мураевы в уши чпокали?
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против премьерства Бойко, так понимаю ты ничего против не имеешь?
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Чё вы так разнервничались, зелебобики ?
Ваш режим - практически банкрот; осталось потратить ЗВР, и всё. После этого ваш лохторат вас же и повесит, за невыполненные обещания.
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Тобі свинорошен виплати не затримує, кацапе?
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пора бы уже и об евроантарктической ассоциации заговорить, Петро.
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Мы не идем за должностями, мы идем за премьерстовом!
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"...партия идет в Верховную Раду не ради должностей, а для защиты европейского пути Украины..." . Сразу вспомнился эпизод из "12 стульев" про сбор Остапом Бендером денег на помощь детям. Попробую слегка перефразировать : "Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и в Раду можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Защищал европейский путь, и дело с концом".
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Старый алкаш. Тебе уже никто не верит.
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Людоньки, як же вже остогидла ця цинічна пика .Воно ніяк не второпає , що його час сплинув і свій шанс змінити країну він змарнував на сліпі трасти,оффшори і пусте базікання .Націю треба об`єднувати проти ворогів і проводити реальні реформи , а не експлатувати національну ідею п`ять років , імітувати реформи , заробляти разом з Медведчуком і красти гроші на замовленнях для армії.Брехло , яких Україна не бачила.
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висравсь? витри дупу, кацапе.
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Интересная позиция. Если я против Пете, то я кацап! Офуеть! Что они глотают или лижут? Уже противно!!! Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4486
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показать. что ты не кацап достаточно просто.
----Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.---покажи.
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перекурочило моё деление на абзацы, но, думаю, ты разберёшься.
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что в зеркало свою пику увидел люблю самокритичных Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1979
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Европейская Солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим - это украинский народ Источник: https://censor.net.ua/n3137486
Позволю себе поправить Петра Алексеевича - 5% украинского народа.
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№34 в Списке Партии "ЕС"- Андреев Андрей.

Неоднократно привлекался за разбой по малолетке. Будучи депутатом КиевСовета замешан в воровстве бюджетных средств на благоустройство и вымогании денег с предпринимателей. В частности, 2 года занимая должность начальника КП "Киевблагоустрий", используя свое служебное положение вымогал от Застройщика и получил квартиру в ЖК "Шервуд" стоимостью 1 млн. грн. Работает в "связке" с А. Фищуком. Крышует ряд МАФ-фов. Ему покровительствуют Нардеп от Удара - Д. Белоцерковец и Нардеп от БПП - Д. Андриевский и Заведено несколько уголовных дел.
Смотрите кого берете в списки, Петро Алексеевич, это криминальный балласт.

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петру лексейчу такие кадры самомо
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Ми вже бачили, як у 1917-1920 роках перемагають «ніхто» і «ніщо». Я просто згадав собі фабулу з Булгакова. Ви подивіться, там є дві групи героїв. Є такі інтелігентні росіяни, які грають на роялях, співають якихось там красивих пісень, ******* Росію всією душею, по операх ходять. І є українці, петлюрівці, з таким чубом. Вони розмовляють українською мовою і хочуть, щоб була Україна. Вони прийшли собі до Києва, щоб Україну захищати. І, звичайно, наші росіяни їх не *******.
Ясно, що вони, у принципі, на ці території однаково претендують і бачать у цій території батьківщину. Одні - Росію, другі - Україну. Але виграють не вони, а виграє щось незрозуміле, яке на цій території бачить просто миску з супом.
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Швидше за все порошенко має на увазі Медведчука. Каня Чорновол казала що їхня партія готова обєднатися з За життя
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Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!

Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1802С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…

Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
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Он что - долбанутый?! С его рейтингом он хочет командовать, кто будет премьером?! У него диабет и я верю, что они не пьет, но что он курит или какие таблеточки глотает?! Вопрос к психиатрам.
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10 липня, кандидат від партії Порошенка "Європейська Солідарність", нардеп Тетяна Чорновол виступила з гучною заявою про те, що їхня політична сила готова об'єднатися з "Оппоблоком" або ж "ОПЗЖ".
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Це ж потрібно!Проговорилася, видала секрет... А петрушку несе з кожним днем все більше!
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"кандидатура премьера, которую мы огласим после выборов"

Ну і яка різниця між Петром та Володимиром. А люди ********* між собою роками, витрачають психічну енергію
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Хорошо редактируете!( удаляете) Всем ясно что Мертвечук- Поросенко это бизнес связка! Один- патриот, другой- промосковский! Две стороны одной медали. И что их объеденяет???? БИЗНЕС ОБЩИЙ. Это ГТС Украины, как основных акционеров.
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При Порошенко ЗИК не был медведчуковским. Это при Зеленском произошло.
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пеця, тобі посади не потрібні давно, тобі гроші, гроші, гроші потрібні і недоторканність.
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Це Пєця себе так анонсує? Якщо Вовік створить з Пєцею коаліцію, то у Вовіка рейтинг обвалиться. Звісно вибори вже пройдуть, але після цього все, що відбувалось в країні з 2014го будуть пов'язувати вже з Вовіком, а не з Пєтцею. Бо Вовік фактично схвалить все, що робив Пєця, виходить.
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Прикольно наблюдать как кучка проплаченных ********** пытается заспамить в каждой новости об соевом мародере 80 процентов постов, в которых люди высказывают свое мнение об обанкротившемся политическом лузере, вещающем с политической выгребной ямы. Кстати, попытки цензоровских модератораторов-порохоботов гальванизировать политический труп ПОПы выглядят, по крайней мере, забавно
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Имя этого премьера будет начинаться с "П" и заканчиваться на "орошенко", - добавил Хряк.
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Хряк, доведший ,со своей воровской сворой, Украину до дна европейской бедности , о премьерстве бредит? Тут уж явно, психиатрическая помощь требуется... Ми не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2882
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи не йдемо за посадами, але у нас є кандидатура прем'єра, яку ми оголосимо після виборів, - Порошенко
 
 
 
 
 
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