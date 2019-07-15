 Сьогодні відзначають День українських миротворців. Сирський привітав воїнів із професійним святом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято встановлене постановою ВР України від 21 травня 2013 року. Саме цього дня в 1992 році з місії в Боснії почалася участь українських військовослужбовців в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в "гарячих точках" світу.

З професійним святом українських миротворців привітав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, якого цитує пресслужба Міноборони: "Від особового складу об’єднаних сил та себе особисто щиро вітаю Вас з нагоди святкування професійного свята — Дня українських миротворців!

З 1992 року українські миротворці несуть службу на різних континентах, у складі багатьох міжнародних сил з підтримки миру, демонструючи високий фаховий рівень та вірність обов’язку. Це безпосередньо сприяє зростанню авторитету України на світовій арені як надійного партнера та впливового суб’єкта міжнародної безпеки".

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Сирський зазначив, що сьогодні українські миротворці є одними з найавторитетніших у світі, адже багато хто з них має досвід бойових дій на Сході України.

Висловлюю подяку Вам за неоціненний вклад у забезпечення миру в усьому світі, а також за участь в бойових діях в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Сердечно зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я та благополуччя, мирного неба та добробуту. Впевнений, що спільними зусиллями ми досягнемо Перемоги!" - резюмував командувач ОС.

Зазначимо, 29 травня в Україні також відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй.