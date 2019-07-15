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Все про:пропаганда (1216) суд (5287) Сарган (335) Вишинський (112)

 Суд може відпустити з-під варти пропагандиста Вишинського, - Сарган

Подільський районний суд Києва сьогодні, 15 липня, розгляне справу пропагандиста, керівника українського інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21) відбудеться засідання у справі керівника пропагандистського на території України інформагентства "РИА Новости" Кирила Вишинського", - написала вона.

За її словами очікується, що "ця людина, офіційно за рішенням суду, вийде на волю".

Сарган зазначила, що Вишинського можуть відпустити з-під варти завдяки "рішенням Конституційного суду, що "піклується" про терористів і держзрадників" і "привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленької записочки, яку передали в руки президенту".

"Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром", - зазначила речниця генпрокурора.

Сарган вважає, що Вишинський важливий для Путіна.

"Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених. Саме тому одного лише Вишинського можна було б обміняти

- на 24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, ні навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним),

- на українського журналіста Романа Сущенка (більше 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним),

- на українського режисера Олега Сенцова (більше 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кінематографістів та акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним)...

На всіх разом! Одного Вишинського!" - зазначила речниця генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський журналіст Венедиктов заявив, що йому дозволили зустрітись із заарештованим в Україні пропагандистом Вишинським

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137483
 
 
 Топ коментарі
 
Как круто падаем вниз. А ещё даже выборов нет. Что после них будет, крутое пике 😞
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І ні одна медіашлондра не верещіть: ЗРАДА!
Бо Бєня грошей більше не дає!
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Страна невыученных уроков

Пройдет несколько месяцев, и будет бунт. Быстрый, спонтанный, неудержимый. У них просто не хватит ума понять, когда они пересекут черту, пьяные от незаслуженной, случайной власти.

И когда рейдеры Коломойского попробуют задавить его лояльными СМИ, судами, СБУ, ментами и титушками-нацдружинами, будет кровь. И оружие на Майдане.

И в тот момент, когда они побегут, все, кто сотрудничал с ними станут коллаборационистами. И им прийдется прятаться так же, как прятались после Майдана гаишники и беркута.

А Гепа, Медведчук и Бойко будут приветствовать русских миротворцев в Харькове, Одессе и Мариуполе и рассказывать про фашистов, свергнувших легитимного. И у нас будет снова 2014 и снова все на волоске.

Стоит оно того?! Нас не спрашивают. Невыученные уроки приходится проходить повторно.
Снова и снова.
Эльдар Нагорный

Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7501
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І ні одна медіашлондра не верещіть: ЗРАДА!
Бо Бєня грошей більше не дає!
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А где 25% ? Если бы из них на улицы вышло даже треть то мало бы не показалось. А знаешь почему никто никогда не видел на улицах ети 25%? Потому что ето порохоботы, чиновники, мусора и прочая падаль которая сидит у кормушки и никогда не оторвет жопу от кресла или клавиатуры.
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А ещё это активисты, добровольцы, волонтёры, благодаря которым твоя дупа сидит в комфорте и пускает пузыри в Цензоре. Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7669
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Ты за волонтеров, активистов и добровольцев не примазывайся свинорыл. Ето все кого Парашенко 5 лет уничтожал. и походу своего достиг. Петя и без них бы *выиграл войну*, помните? Теперь посмотрим что вы свинорылые со своими мусорами, судьями, плокулолами, а так же вашими Кернесами, трухановыми, бойками, безальтернативными переговорщиками Кучмой и Мертвечуком будете делать с Украиной.
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гребанные порошенковские суды и продажные судьи.
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Перепис зрадників складають, готуйтесь йуди!
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Ты хочешь сказать что бы 25% разгребали то что натворили 73%?
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Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
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все ровно наоборот 73% разгребают все это говно,которое нагадили 25% за 5 лет правления мародера.
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Сегодня суд может все, законов больше нет И в чем новость то, этого уже ждали и обсуждали,
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Как круто падаем вниз. А ещё даже выборов нет. Что после них будет, крутое пике 😞
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И всем пох в етой стране? Даже родственники военнопленных не выходят с протестами и не понимают что ето последний человек которого еще можно обменять на своих.
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протест состоялся 21 апреля. Кто угодно, только не порошенко....
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Вы все презеденты - вся ответственность на вас, действуй(те).
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А шо Белецкий? Стерпит?
Значит военнопленных ***** не отдает , а ЗЕ Вышинского В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ОТПУСКАЕТ????
СУДЕЙ на гиляку!
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Проснулась. Нац.жены в форме беркутни на прикорме у Авакова (Коломойши). И тупой до ужаса вопрос: - "А шо Белецкий? Стерпит?". А ему шо, кто то заплатил за "лишние телодвижения"?
Люблю тупой нарид, с дерьмом вместо мозга.
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напомню, кто забыл))
Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.
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ЗЕ и судьи ПРОСТО ХЕРЯТ РАБОТУ СБУ И ГРУ . Не пора ли СБУ И ГРУ серьезно занятся разоблачением судей, которые пляшут под дудку хремля??? И пересадить половину
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А общественности пора посмотри еть внимательно на имущество судей - ВЕДЬ ЗА РЕШЕНИЯ СУДА ПЛАТЯТ НЕМАЛО .
Коррупция в судах процветает. РЕШАЛЫ типа Богдан ( отец его влиял на назначение судей), Портнов , мертветчук- ИЗУРОДОВАЛИ СУДЕЙСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ
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Страна невыученных уроков

Пройдет несколько месяцев, и будет бунт. Быстрый, спонтанный, неудержимый. У них просто не хватит ума понять, когда они пересекут черту, пьяные от незаслуженной, случайной власти.

И когда рейдеры Коломойского попробуют задавить его лояльными СМИ, судами, СБУ, ментами и титушками-нацдружинами, будет кровь. И оружие на Майдане.

И в тот момент, когда они побегут, все, кто сотрудничал с ними станут коллаборационистами. И им прийдется прятаться так же, как прятались после Майдана гаишники и беркута.

А Гепа, Медведчук и Бойко будут приветствовать русских миротворцев в Харькове, Одессе и Мариуполе и рассказывать про фашистов, свергнувших легитимного. И у нас будет снова 2014 и снова все на волоске.

Стоит оно того?! Нас не спрашивают. Невыученные уроки приходится проходить повторно.
Снова и снова.
Эльдар Нагорный

Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7501
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БОСЯКИ ОПЬЯНЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ?
Или просто ТРОЯНСКИЙ КОНЬ " слуга народу" , в котором собралась проруцкая и руцкая нечисть для реванша И ПОКОРЕНИЯ УКРАИНЫ?
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Глупые люди выбрали глупого презедента- СВОЕГО 😀😀😀
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Может. Народ захотел ЭТО. Они сделали это вместе.
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А то Вы не знаете ответов на эти вопросы...
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Какой пессимистический сценарий ты начертал... а вот он мой: все будут сидеть на жопе ровно и не отсвечивать, потому что своя хата с краю, а рубашка - к телу... я бунтовал в 13-14м. Зауоечилось сплошеым разочарованием и апатией... просто вас, зеленых долбойобов, оказальсь трижды больше...и теперь я живу без президента, потому что принять за президента это мелкое ничтожество - порождение рускава мира, антепризы и народно-всеядной тупости для меня неприемлемо, т.к. ниже моего достоинства в висячем положении... а поскольку я тоже презиент, я принимаю решение слать вашего подзаборого президета на "ты", т.е., ***********
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То не мой прогноз, у него есть свой автор - Эльдар Нагорный.
Я больше склоняюсь к Вашему прогнозу -- Майдана не будет. И отношение к действующему гаранту у меня аналогично Вашему -- ни капли уважения.
50 днів Зеленського в досягненнях
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тогда миль пардон... меняю "вас зеленых" на "их, зеленых"... еще раз пардон шер ами...
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Взагалі то прислів'я спочатку звучало так - «Моя хата скраю - першим ворога зустрічаю»
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Отчасти правда, учитывая мою харьковскую локацию... другое дело, как встретить...в Харькове процентов 25 наберется тех, кто уйдет в партизаны... остальные останутся, как парижские проститутки, обслуживать кизячков и ысякую рускую шваль
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еа, бунта нє будєт - нарот устал. Началась Епоха цинізма, дєпрєсії та окультізма
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у нас Проституционый суд поощряет подрывную деятельность против Украины..
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ВЫШИНСКИЙ ВЕЛ ПРОПАГАНДУ ПРОТИВ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ- почему молчит ГРУ? СМИ? Националисты?
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Тому що ніякі вони не націоналісти, всі на зарплаті в Бенціона!
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Я бы не сказал... но мой национализм приходит в недоумение, когда семидесяти трем из ста приводят очевидные вещи, а они отлетают от их ума, как овечий помет от полкового барабана... так что не песди больше про меня, беню и зарплату, зеер гут? ферштанден?
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Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
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Патріоти которые голосовали за Зе (думаю их около трети в его лохторате), а вы в курсе что вата над вами тихо ржет "******** хохлы сами себя опустили"? Живите с этим, лох не мамонт, лох не вымрет, но тот лох который взувает самя себя, это краснокнижный лох, это они про вас.
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Многолетний опыт Бени сработал - лох не мамонт , лох не вымрет. Простой инженер стал миллиардером на жтом принципе
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о, нормально! и в Раду его сразу от Слуги Нарида.
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я знову ж, в 2938-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Что-то даже не сомневаюсь, что выпустят.
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...а моряков наших пленных не отпустят.
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Маразм! Агента агресора відпускають під час війни?! Може суді це агенти Пу і їх пора СБУ арештувати? Арештувати треба судів КСУ які прийняли злочинне рішення відпускати терористів, зрадників, агентів під час війни. Чи для них війни немає? Та ми з такими правоохоронцями ніколи не відстоїмо незалежність держави ! ГНАТИ ЇХ ВСІХ .
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Устами Лариски Сарган вещает ее "грозный" шеф. (Как там с рыбалкой, Юраша? Поймал чего покрупнее? Или только пескарики?)
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Наступного треба не затримувати, а вішати.
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Читав інфу в інеті, злив інсайда, до середи не гоніть, що зрада, в середу кацапи повинні когось з наших відпустити, це домовленість. Так було написано
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слухі нарота уже мєсяц прі власті, а вишінскі йєстьчьо в застєнках кровавой хунти?!?!?!
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Кирилл Вышинский - это российский диверсант, один из самых ценных агентов фсб. Награжден кацапами несколькими медалями за свою самоотверженную "службу", в том числе медалью "за возвращение Крыма".
Матерый пропагандист, учитывая свою должность (главред издания РИА-Новости) представляет большую опасность для граждан Украины.
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ЗЄля готов на фсьо - він Україну здасть, аби мораків повернути. до виборів
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порохобот скажи ,тебе важен сепар Вишинский в тюряге или наши моряки на Родине?
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чума на оба ваших дома!!! шо зєлєйобікі, шо потрохойоби!!!

а шо? договорєно про абмєн? ніхєрашечкі!!! ***** сказав - випускайте усєх, а ми йєстьчьо пасмотрім
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для тих, хто ще не зрозумів-України вже нема, ми живемо в російській провінції.
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так це було понятно вже давно - як німецька германія підтримала сп-2, а напослєдок на г-20 трампапам повністю віддав нас *******
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73 выбрали малоросию. так что не удивляйтесь
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После драки Мосийчука с Ляшком, Мосийчук ушел из партии Радикальных аналов). Так шо на данный момент любые заявления Мосийчука не имеют никакого отношения к РП.
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Игорь, а ты его (извесного блогера шария, как ты пишешь) не читай и будет онтнеизвесный блогер... я вот не читаю и он для меня неизвесный т.е. никто и не авторитет. впрочем как и остальные фейгины!
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я тоже иногда русскую весну смотрю чтобы над сказками эдика басурина посмеяться , но никогда шария известным и знаменитым не называл, чести много.....
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"Следователи из ФСБ ходатайствуют о продлении ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков еще на три месяца.", - РИА "Новости". Это просто для сравнения, кого зебилы привели к власти, и что происходит в реальности.
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у него (вышинского) же вроде как огнестрельное оружие незарегестрированное нашли и ордена рашистские.... это что панове наши журанлисты типа сущенко шаройко сенцов значит пусть сидят на рашистской киче за шпионаж а рашистского шпиона мы отпускаем? как то несправедливо получаеться? или это все из за того что вышинский этнический еврей? сейчас конечно крики начнуться что я антисемит жидобандеровец и т.д. а что мне прикажете думать? наш президент со своими посипаками евреи, в подольском суде тоже самое, их солидарность существует и т.п. короче х у й ло рулит нашей Неней!!!
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потроха нет, но дело его живо, прямо по ульянову.
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обратите внимание, как хитро действует Пуйло. Прислал в Киев своего решалу Венедиктова, которого почему то многие до сих пор считают либеральным журналистом. На самом деле это кремлевский пропагандон а можети и агент высокого уровня.
Жаль что его до сих пор пускаю в Украину, хотя он постоянно повторяет фейки Кремля

Замечу, что когда в США решался вопрос о новых санкциях для США-- Венедиктов активно выезжал туда....
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Кремль часто использует "либеральных журанлистов" для разных поручений. Например , когда 2х захваченых "отпускников" в Киеве посетил российский журналист из Новой газеты, те сразу сменили свои показания,а еще через некоторое время уехали домой....
Неужели сбу, которые дают разрешение на такие контакты, этого не понимают ?
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опечатка, должно быть: "в США решался вопрос о новых санкциях для рф"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд може відпустити з-під варти пропагандиста Вишинського, - Сарган
 
 
 
 
 
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