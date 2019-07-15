 Суд може відпустити з-під варти пропагандиста Вишинського, - Сарган

Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21) відбудеться засідання у справі керівника пропагандистського на території України інформагентства "РИА Новости" Кирила Вишинського", - написала вона.

За її словами очікується, що "ця людина, офіційно за рішенням суду, вийде на волю".

Сарган зазначила, що Вишинського можуть відпустити з-під варти завдяки "рішенням Конституційного суду, що "піклується" про терористів і держзрадників" і "привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленької записочки, яку передали в руки президенту".

"Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром", - зазначила речниця генпрокурора.

Сарган вважає, що Вишинський важливий для Путіна.

"Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених. Саме тому одного лише Вишинського можна було б обміняти

- на 24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, ні навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним),

- на українського журналіста Романа Сущенка (більше 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним),

- на українського режисера Олега Сенцова (більше 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кінематографістів та акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним)...

На всіх разом! Одного Вишинського!" - зазначила речниця генпрокурора.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.