 Сьогодні останній день, коли українці можуть змінити місце голосування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії в Facebook.

Як повідомляє ЦВК, тимчасово змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто для зміни місця голосування сьогодні останній день.

"Якщо хтось із виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати зі зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні.

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