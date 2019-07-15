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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:ВР (5157) голосування (305)

 Сьогодні останній день, коли українці можуть змінити місце голосування

Сьогодні, 15 липня, останній день зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії в Facebook.

Як повідомляє ЦВК, тимчасово змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто для зміни місця голосування сьогодні останній день.

"Якщо хтось із виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати зі зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137478
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное он имеет ввиду с коррурпцией.
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Барыга всю жизнь барыжит. А Зеленский в воровстве не уличен. Поэтому разница огромная.
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Угу, буде війна, зашибись.
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Главное чтобы СН победила на выборах и будет все ок!)
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Наверное он имеет ввиду с коррурпцией.
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Ну якщо збирати з бізнесу відсоток це боротьба з корупцією....
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Тобто нема різниці між шмаклею і баригою?
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Барыга всю жизнь барыжит. А Зеленский в воровстве не уличен. Поэтому разница огромная.
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а в русофобстве? Эти кортежи, видео на публику,95 у руля и все соседи, не буду о недвижимости и пр. За какие деньги? Бени, Азарова?
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в чем вопрос? Мне просто захотелось узнать как думает простой зеленый о мыслях и планах большого зеленого относительно ботоксного и его придворных.
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Откуда инфа? Почему нет заявленя в Прокуратуру? Сегодня это было бы в самый раз.
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Знайомих викликали, прокурор порадив платити, в яку ще прокуратуру заявити?
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Наиши здесь имена и фаты. Этого будет достаточно. Бутсов поддержит.
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Все теж саме, зелешмарклі вже витягнули на гора схеми Яника і почали потрохи викликати бізнесменів в АП на дойку.
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вот поэтому и нет смысла в этом анонсе. Результаты и так уже есть. Победит лягушонка в Коробченке и ее болото.
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Через неделю судьба наша решается.Больше выборов и референдумов.Надо приучать народ к участию в управлении Украиной.Срок годности всех сократить до 2х лет!И Выборы!
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ре-фе-рен-дум....!!

Рассиииия...!!
Малароссиииия!
Услышьте Одессу, Харьков, Днепр и юго-восток....
Нет биндеровцам....!
Жуков и Сталин наше фсе!!!
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Кликушество ни к чему.Не доверять народу-путь в ад!
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интересно кому из партий будет в лапу низкая явка избирателей?
спрашиваю потому как пропало желание жертвовать выходным
и местись в город и обратно, чтобы проголосовать как 25 мая 2014 года
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Тем, у кого электорат на пахате. Крестьянам вообще летом не выгодно.
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Чому, ви хоч огірок виростили в житті, в кінці липня нема ніяких особливих справ на городі.
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И троговать ничем не нужно, гуляй себе весь год.
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є, мої баби компоти струяачать з ягід, на підході яблука, частково абрикоси зібрали, огірки кожен день корзина, треба їх дівати кудись, зараз жнива активна фаза для озимих і через тиждень для ярих, кабачки кропити від колорадів конченних, помідори підвязати хто не встиг, кукурудза молода на підході, вчра цибулю викопав, позавчора чаник, на їх місце посадив картоплю Рів'єру (надранній) другий врожай картоплі і т.д.
Як нічого робить - приходь до мене на дачу, мальовниче курортне село під Києвом, я тобі покажу що робити
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В мене самого вдома картопля, кукурудза, буряк, морква, капуста, кабачки,фасоля, горох, цукіні, яблука, сливки, абрикоси, черешні, вишні, горіхи,грушки, суниці, алича, але нічого такого щоб не виділити годинку і піти проголосувавити. Маю 2,5 га землі.
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счас не пахота, счас уборка зерновіх Сьогодні останній день, коли українці можуть змінити місце голосування - Цензор.НЕТ 4649
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В нас зеронві не дуже сіють, більше сою та ріпак.
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Низкая явка-на руку лохотронщикам на местах ,и ушлым бандитам по мажоритарке.На мажоритарке действует простое правило.Кто набрал больше голосов-тот и Пан.Скажем харьковский Фельдман выставляет 14 одуванчикоов по округу.Он переприписывает на округе тысячу-две своих людей и ему на общем фоне голосования этих голосов хватит для победы!Так действуют везде.
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чим меньше людей прийде на вибори. тим більше залишиться невикористаних бюлетнів, тим більлша вірогідність використати ті бюлетні на користь якогось учасника виборів
насправді не так уже й важко зробити документальний вигляд ніби людина прийшла на дільницю, якщо вона не приходила
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еще б сократили этих оглоедов до 150 штук....
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вообще убрать всех..
Оставить только офис уЗеленского...
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Не, дать всю власть националюкам. Кто громче всех верещит "слава Украине" - будет главным в государстве.
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Українському Парламенту потрібен Саакашвілі
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Дожили до краю ! «Красные» пришли - грабят», «Белые» пришли - грабят, «Шоколадные» пришли - тоже не меньше грабили. Так а если не дай Бог кроме эксклоуна ....резидента - украинофоба ЗЕ..захватятт ещё и Верховную Раду продажные кремлёвские холуи «Белоголубые» бандиты сбежавшего ЗЭКА экс рыгоАналы и «ЗЕлённые» ЗЕбилы из "слуг народа" но жаль что не украинского народа. Эти лютые враги Украины "життя оккупантов и сепаратистов",и слуги оккупантов и сепаратистов так вот те уже действительно не только ограбят и разорят всё вчистую но и потом ещё преступно призовут грабить «Триколоровых оккупантов» из опричников кровавого фашиста )(уйла. И кремлёвские фашисты конечно примчатся, и аж бегом, но вот грабить им будет уже совсем нечего, после наших таких антиукраинских властей ЗЕбилов - воров и бандитов эксрыгоАналов. И тогда "Триколоровые уничтожат государственность Украинской державы и сделают из неё свою гадкую кацапскую колонию а украинский народ своими рабами недокацапами - малороссами. Так что Украинский избиратель очень хорошо подумай кому ты отдашь свой голос на судьбоносных выборах в ВР. продажным антиукраиским силам "слугам но не Украинского народа" или всё же проукраинским силам и патриотам Украинского народа..
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