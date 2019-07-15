 Сьогодні останній день, коли українці можуть змінити місце голосування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії в Facebook.
Як повідомляє ЦВК, тимчасово змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто для зміни місця голосування сьогодні останній день.
"Якщо хтось із виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати зі зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні.
Рассиииия...!!
Малароссиииия!
Услышьте Одессу, Харьков, Днепр и юго-восток....
Нет биндеровцам....!
Жуков и Сталин наше фсе!!!
спрашиваю потому как пропало желание жертвовать выходным
и местись в город и обратно, чтобы проголосовать как 25 мая 2014 года
Як нічого робить - приходь до мене на дачу, мальовниче курортне село під Києвом, я тобі покажу що робити
насправді не так уже й важко зробити документальний вигляд ніби людина прийшла на дільницю, якщо вона не приходила
Оставить только офис уЗеленского...