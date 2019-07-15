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 Політика України
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Все про:ДТП (2401) Полтавщина (271)

 Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили

У політичній партії "Слуга народу" заявили, що Олексій Сердюков не є членом політсили, а відтак і главою її обласної організації в Полтавській області.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці партії "Слуга народу" в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно: Олексій Сердюков не є главою організації партії "Слуга народу" в Полтаві, також він не є членом партії", - заявили в політсилі.

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Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом Слуги народу, - заява політсили 01

Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Внаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її дочка і водій авто у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.

Зі свого боку Олексій Сердюков, якого низка ЗМІ і громадських діячів у своїх публікаціях назвали головою Полтавської обласної організації партії "Слуга народу", на своїй сторінці в соцмережі фейсбук підтвердив факт вчинення ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137475
 
 
 Топ коментарі
 
"Он уволился месяц назад" (с) Уйло.
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В Подмосковье при крушении вертолета погиб пилот, учивший Путина летать со стерхами
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Кортеж тоже не являлся членом полит силы? А водитель являлся членом полит силы? Хоть кто-то членом там является или нет?
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А де 73%? А то виявляється членів немає, керівників немає, виборців немає, взагалі хтось є?
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І 73% також немає. Бо за ЗЁ проголосувало менше 45% виборців, внесених у списки для голосування (13 млн з 30 млн).
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А ЗА парашонку ПРОГОЛОСОВАЛО 100500 МИЛЛИОНОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ.
НО О ПОЧЕМУТО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ С ПОЗОРНЫМ, ПРОВАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. 😂😅😂
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Всьо шо харашо - наше, всьо шо плоха - чужоє. Не здивуюсь, якщо заявлять, що він порохобот.
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ну да, они его исключили за полчаса до ДТП
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Нет никакой политической партии "Слуга народа". Есть вывеска, под которую набирают всякий сброд, зачастую с кардинально противоположными политическими позициями.
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Aга. "Ихтамнет". Совет кураторов выполнен.
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Я в такому випадку завжди шукаю місцеві видання - там більш детально і в коментах більш цікаво.
https://poltava.to/news/51741/

За нашою інформацією в автомобілі Toyota Corolla перебували Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка «Громадського», яка також вела відеопроекти для «Трибуни» та «Зміста», та Олексій Сердюков, приватний підприємець, засновник групи проектів «Зміст» (місцеве інтернет-видання, креативна агенція, аналітичний центр, кав'ярня та книжковий магазин). Також відомо, що протягом останнього часу Олексій Сердюков займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Дмитра Нальотова.
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Заниматься предвыбороной компанией, не значит быть челеном партии, тем более основным.
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А на Донбасі немає російської армії, там є лише люди, що вирішують військові питання.
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Ну і де тут про керівника полтавського осередку "Слуги народу"? Обговорення во істину в стилі порохоботів. В один дотик чарівної палички гарбуз стає розкішною каретою, а пацюк кучером! Так треба, хлопці, так треба! Бо того і гляди у парламенті у Президента буде переважна більшість. І полетять виплекані роками нечесні, але дуже смачні бізнеси. А подекуди полетять на нари такі знаймі самовдоволені морди.
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Так отож що ніде. Просто побачили можливість підгадити. Ну то й що, що довелося збрехати трохи, це найменше на що дехто готовий, щоб досягти своєї мети.
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то хто був за рульом, а хто за оральним сексом?
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"Олексій Сердюков займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Дмитра Нальотова."


Займався в якості КОГО? Просто сусіда по під'їзду?
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Ви дійсно вважаєте, що ваші запитання змінюють той факт, що про його посаду і роль відверто збрехали?
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Шукайте першоджерело некоректної інформації, якщо вона насправді некоректна, або нехай це робить партія "Слуги".
Це можливо зробити.
Але факт залишається фактом, Сердюков не стороння людина для цієї партії.
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А ніхто не каже, що стороння. І я розумію, чому так зробили. ДТП з людиною, яка наймана для політичної агітації на користь партіі звучить далеко не так смачно як ДТП з очільником обласної організації партії.
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Я ж пишу, нехай круті діджитал-хлопчики знайдуть першоджерело, це не є неможливим, і примусять вибачитись, якщо та інформація була неправдивою.
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Шось в них програма збилася. Спочатку треба заявляти, що він був у відпустці, потім що заблукав, потім що місяц тому звільнився і вже тільки потім заявляти: він не наш!
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Отмазки по методе ВВХ, это не их кандидат, это отпускник который сам решил пойти в дупутаты
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А Вы определенно не дорабатываете.
К примеру можно где то узнать о каком то педофиле, написать что он зам.главы Слуги народа или даже он неформальный глава партии. Потом это обсуждать самим себя лайкать и писать:
"Отмазки по методе ВВХ, это не их кандидат", шаф-редактор сказал: писать что это главный слуга народа, значит оно так и есть.
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Тут всего два варианта : " Ша, уже никто никуда не идёт" или "Ложки нашлись, но осадок остался"....
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Що ти несеш, ідіоте? Людина САМА сказала піблічно, що була за кермом, хоча в протоколі менти спочатку писали, що за кермом була жінка. Це чесна людина - на відміну від тебе, сраний бот!
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Читайте объективную информацию с места события - https://poltava.to/news/51741/ там всё написано. Порохобот - существо готовое в любую минуту танцевать на костях ради гонорара или торжества человека, обманувшего ВСЕХ. В том числе и самого порохобота...
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До речі, оцей Сердюков, що дійсно не є кандидатом від СН, а лише підтримує одного з кандидатів СН, в принципі патріотична і непогана людина, яка відома як меценат. Але, як бачимо, це не захищає від тупості і зухвальства на дорозі, і, як наслідок, від скоєння злочину. Керуйте авто згідно правил дорожнього руху, вони написані кров'ю водії, пасажирів та пішоходів!!!
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Б...ть, ще один несповна розуму. Сердюков не від чого не відмовляється і не ховається! Навіть виправив протокол, де вказав, що саме він був за кермом, а не жінка.
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прахоботы НА ТАКОЙ ПОСТУПОК НЕСПОСОБНЫ АПРИОРИ.
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Это не наш партиец. Он уволился две недели назад.
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БОТВА, ВИ ОБСИРАЄТЕСЬ. шпарите по методичці, навіть не зважаючи на те, що ВІДБУВАЄТЬ ЗОВСІМ НЕ ТЕ, ПРО ЩО ВИ БРЕШЕТЕ. Навпаки, це приклад, коли людина НЕ ХОВАЄТЬСЯ, І НЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від скоєного.

P.S. Все ж таки треба модерами якось вас вичистити, бо партійні боти і ольгінці просто задрали тупістю.
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О, дякую, отак би і з усіми ботами. Бо засирають будб-яку гілку штампованим спамом.
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преЗЕК Light, ты забыл свои методы пропаганды? да неужели

))))))))))))))))))))))
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Очевидно, що це буде така "стара нова" тактика "нових злиднів облич". Дітки завжди так роблять, коли когось з них у чужому садочку застукають. Якщо когось із них спіймають на гарячому - моментально - він не наш, не член, і ми його взагалі не знаємо. Це країна вже проходила. А насправді у пана Зеленського виходить зовсім відсутнє почуття гумору. Бо якби воно було - він мав би луснути від сміху, дивлячись у дзеркало і промовляючи - я "президент". Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили - Цензор.НЕТ 9710 Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили - Цензор.НЕТ 9710 Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили - Цензор.НЕТ 9710
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А где доказательства - был он членом или есть? Раньше - это: личное заявление о вступлении в партию, Протокол собрания о приеме, утверждение в райкоме, членский билет, членские взносы с ведомостями и т.п. А сегодня?....Избирательные штабы на местах заменили собой местные ячейки (?). Сегодня он вроде как член и есть, а может его и нет в составе партии - эфемерное построение структуры парторганизации. Сегодня любая партия может в любой момент отказаться от любого члена! Поэтому в стране уже полтысячи партий, в некоторых из которых Я и Вася!
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По аварии с детьми.

25+ Буба Касторский‏ @bubakastori 1 год.1 годину тому

Вот только все почему-то обходят стороной тот факт, что колонна автобусов была из родного города Зе.

Предприятие АрселорМиттал Кривой Рог отправило детей в детский оздоровительный лагерь "Буревестник".

Да и вообще замалчивают как могут.
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Яке може бути "членство" в цій віртуальній структурі? Зафрендився в соцмережі, ось тобі і "член". Видалили з френдів - вже не "член".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили
 
 
 
 
 
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