 Сердюков, який спричинив смертельну ДТП на Полтавщині, не є членом "Слуги народу", - заява політсили

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці партії "Слуга народу" в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно: Олексій Сердюков не є главою організації партії "Слуга народу" в Полтаві, також він не є членом партії", - заявили в політсилі.
Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Внаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її дочка і водій авто у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.
Зі свого боку Олексій Сердюков, якого низка ЗМІ і громадських діячів у своїх публікаціях назвали головою Полтавської обласної організації партії "Слуга народу", на своїй сторінці в соцмережі фейсбук підтвердив факт вчинення ДТП.
НО О ПОЧЕМУТО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ С ПОЗОРНЫМ, ПРОВАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. 😂😅😂
https://poltava.to/news/51741/
За нашою інформацією в автомобілі Toyota Corolla перебували Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка «Громадського», яка також вела відеопроекти для «Трибуни» та «Зміста», та Олексій Сердюков, приватний підприємець, засновник групи проектів «Зміст» (місцеве інтернет-видання, креативна агенція, аналітичний центр, кав'ярня та книжковий магазин). Також відомо, що протягом останнього часу Олексій Сердюков займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Дмитра Нальотова.
Займався в якості КОГО? Просто сусіда по під'їзду?
Це можливо зробити.
Але факт залишається фактом, Сердюков не стороння людина для цієї партії.
К примеру можно где то узнать о каком то педофиле, написать что он зам.главы Слуги народа или даже он неформальный глава партии. Потом это обсуждать самим себя лайкать и писать:
"Отмазки по методе ВВХ, это не их кандидат", шаф-редактор сказал: писать что это главный слуга народа, значит оно так и есть.
P.S. Все ж таки треба модерами якось вас вичистити, бо партійні боти і ольгінці просто задрали тупістю.
))))))))))))))))))))))
старанова" тактика "нових злиднівоблич". Дітки завжди так роблять, коли когось з них у чужому садочку застукають. Якщо когось із них спіймають на гарячому - моментально - він не наш, не член, і ми його взагалі не знаємо. Це країна вже проходила. А насправді у пана Зеленського виходить зовсім відсутнє почуття гумору. Бо якби воно було - він мав би луснути від сміху, дивлячись у дзеркало і промовляючи - я "президент".
25+ Буба Касторский @bubakastori 1 год.1 годину тому
Вот только все почему-то обходят стороной тот факт, что колонна автобусов была из родного города Зе.
Предприятие АрселорМиттал Кривой Рог отправило детей в детский оздоровительный лагерь "Буревестник".
Да и вообще замалчивают как могут.