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Все про:Варфоломій (133) Константинопольський патріархат (104) автокефалія (393) ПЦУ (404)

 Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох інших автокефалій помісних церков. Вони лише допомагають як церква-мати.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Наш патріархат є істинною Материнською Церквою, і як справжня мати він, за прикладом премудрого Соломона, після відновлення тих, хто був у розколі, протягом трьох місяців провів там Об'єднавчий собор. Він почув і прийняв офіційне прохання всього Собору про автокефалію. І тоді він надав їм статус автокефалії. Або ви вважаєте, що для Патріархату було легко протягом всіх цих років переживати відлучення дітей від обіймів і підтримки матері? У жодному разі! Навпаки! Материнська Церква, що з таким тяжким трудом катехизувала, хрестила, очистила і навчила своїх дітей, створила для них абетку, в силу зовнішніх обставин була змушена сказати їм: "Дітки, тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням. Але коли вам буде дуже важко, ваша Мати завжди поруч з вами і готова допомогти вам усіма своїми духовними ресурсами, особливо своїм досвідом", - зазначив Вселенський патріарх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет

Фактично патріарх Варфоломій особисто підтвердив, що українська церква, як і інші помісні церкви, є самостійною.

Також Святійший Варфоломій висловив жаль щодо дій Філарета, сказавши, що той "мав би стати наставником для свого духовного сина Епіфанія, проте обрав інший, неправильний шлях".

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Читайте: Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось"

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосіївського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно Київського Патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосіївського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137473
 
   
 Топ коментарі
 
Хор зелебобиков, суперхит "Мы попали в подчинение к стамбульскому попу" запевай, раз-два! Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 5783
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Дякую за вашу мужність і підтримку. Вчимося. Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 5504 По милості Божій, все буде добре Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 4051
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Любитель референдумов Разумков предложит провести его по церковному вопросу, чтобы вата дружно завыла "хотим обратно под рпц мп!"
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Хор зелебобиков, суперхит "Мы попали в подчинение к стамбульскому попу" запевай, раз-два! Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 5783
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Ежегодно на празднование Пасхи по юлианскому календарю в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит зажжение благодатного огня. В 2020 г. мы увидим- будут ли представители ПЦУ в составе делегированных на церемонии Благодатного Огня, или как в этом году- постояли в сторонке, и привезли Благодатный Огонь в Украину..
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Огник от зажигалки марки "благодатная"? Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 8944
Забавно наблюдать за беснующимся стадом, прогревающим рожи и руки от свечечек. Некоторые даже бороды поджигают Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 6718
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Молодец, лахта! Хочешь, докажу, что ты лахта? Это просто. Есть 2 одинаковых слова, одно в русском, другое в украинском. Звучат и пишутся одинаково, но значения разные. Интерлингвистические омонимы это называется по-научному. Обозначим это слово ХХХХ. Если русский прочтёт "ХХХХ Верховної Ради", он впадёт в лёгкое (или не очень) недоумение. Что за слово? Украинец ответит. А ты? Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 9301
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Для тех кто в танке, с политическими линзами в очках- повторю - в мировом Православии, в части Поместных Православных Церквей (В настоящее время существует пятнадцать Поместных Православных Церквей, каждая из которых имеет своего предстоятеля в сане патриарха, митрополита или архиепископа) существует такое понятие- "РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ", и признание как таковой УПЦ, или это будет Каноническая зависимость автономной Церкви от своей Матери-Церкви.
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видишь, как нетрудно показать, что кацапа есть кацапа, даже под украинским флажком? Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 3427
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Можна подумати що в 1400 -1800 роках московські попи щороку були в Єрусалимі, вони тоді сатанисти?
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Їх десь 130 років , ніхто не визнавав , навіть ВП . І визнали їх потім , при відомих обставинах .
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да и мать с отцом тоже...
Зе-животные Сэр... Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 1031
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А ты бы так похихикал в 32-33-х годах. Порассказывал бы голодающим о Боке и о "вере", которая кормит Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 2661
Знаешь что бы с тобой сделали? Не хочу говорить - слишком цинично получится. А вот Невзоров бы сказал что бы сделали.
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Взагалі то віряни з іншого берегу Дністра намагались передати продукти, але їх зустріли кулеметами.
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Ну так взагалі то ти сам сказав шо продукти.
А не молитовники з ладаном і свічечки з іконками. В взагалі не розумію - біснуються на "славу" чужлго боба і сильно дивуються коли ця істота не допомагає. На другий день - те ж саме. Памагііііі, ой-ой, ето нам за грєхііііі. молитвозаври краще би газували назад на дерева і в печери. Соромно перед Європою за ці шабаші. Ідуть, стадо біснувальників, як в Параші, по "дорозі", яка в Європі вважається бездоріжжям, попи всі розшиті золотом, на Мерсах - ну цирк просто.
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Вот такие безбожники и устроили голодомор. А ты их последователь .
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халва, халва, халва....
че еще скаже.те? а еще я сын Обамы бен Ладана Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 7159
аргументов то тю-тю, так в комЕнтах напердю - ваш девиз)
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Любитель референдумов Разумков предложит провести его по церковному вопросу, чтобы вата дружно завыла "хотим обратно под рпц мп!"
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Вообще-то переход приходов из одной церкви в другую так и происходит - на собраниях общин, то есть на мини-референдумах. Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 2848
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По поводу получения Томоса, автокефалии и образования ПЦУ тоже прводили референдум? Теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением, - Варфоломей о ПЦУ - Цензор.НЕТ 2012
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А зачем? Стаду же сказано - Вся власть от Бока. То есть если режут - молчи, если стригут - говори спасибо.
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По поводу томоса, автокефалии и тд референдум, т.е. - собор - провели среди церковных иерархов. А уже люди общинами проводят у себя референдумы по поводу перехода в новообразованную автокефальную церковь.
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Об этом и речь. Референдум - народное волеизъявление. На соборе решение по стратегическим вопросам принимают руководители.
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Речь о том, что создание новой церкви не касается всех людей вне зависимости от того, называется эта церковь ПЦУ или "церковь макаронного монстра".
А вот ВСТУПЛЕНИЕ в эту церковь - исключительно народное волеизъявление.
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В таком референдуме я обязательно приму участие.
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Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Источник: https://censor.net.ua/n3137473\\\\\\\\\\

Ой, да вам тяжело было, да, не спорю(торговаться с нашими "нариками" шоп себе выбить побольше ништяков за кусок сухого пергамента с непонятными закорлючками)
У вас, попы, даже "брагодатный огонь" - смехотворный фейк. Обосрались и с умным видом строят лоно рожу кирпичом. Дурачат верунов 2тыс. лет почти уже. А заработали за это время столько что даже Путин бы позавидовал. Ну, как заработали - со стада стрясли Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 3689
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Дякую за вашу мужність і підтримку. Вчимося. Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 5504 По милості Божій, все буде добре Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 4051
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"вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? "

А че тогда ты раньше торговался, если так переживаешь? Говорят при Ющенко украинская церковь не захотела лечь под тебя. А Порошенко оказался на все согласный?
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ну тогда рпц рулила, и отношения портить с ними никто не хотел. кто ж знал что они успешно притворялись, но по-сути не изменились. спасибо Х#йлу, что раскрыл глаза, и не только украинцам. сейчас никаких препон не стало.
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С..ка як я ненавиджу лицемірство...

Все як у політиків... Рідні наші дітки...
Але гроші, то окремо, вчасно, і в повному обсязі.
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❤️❤️❤️ очень мудрый добрый старец Варфоломей !
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Скорее- хитрый. Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ - Цензор.НЕТ 1333
ПЦУ запрещено иметь за пределами Украины свои приходы, которые были до этого даже у раскольников. «У патриарха Филарета, насколько я знаю, есть два прихода в России. Сегодня же они, конечно, потеряют эти приходы, поскольку существует запрет Варфоломея»,
Более того, эксперт отмечает, что все автокефальные церкви варят миро - благовонное масло для миропомазания, освящения церквей, а Константинопольский патриархат запретил варить его в Украине.
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вже тра залишити амбіції та кучкуватись в тій пцу
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пойду поставлю свечку тому Варфоломею
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Варфоломій вже виставив рахунок ПЦУ. Бо вони ж тепер напряму підпорядковані саме Варфоломію. Сума невеличка, як для попів, десь декілька тисяч евро на рік. Кажуть, Епіфаній трохи оф...Їв від такої "перемоги"...
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Ха-ха, оце так доказ некацапськості! Ти просто геній (без букви "е"), кацапа.
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навіть не смішно. з одного боку, щоб вийти із під впливу кацапської секти, я б із муслімами об'єднався, але тут запропонували--кращий варіант, АВТОКЕФАЛІЮ! а коли розкрили пакет із купленими джинсами--там тільки пів штатнини.
А за це ще й церквою Андріївською заплатили.
ну нафіга така кефалія, коли з під кацапів потрапити під греків? мало того, кацапи не зникли---кращі храми залишились у них.
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Варфоломеюшка, научи уму-разуму поповство нашего Королевства Кривых Зеркал
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ
 
 
 
 
 
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