 Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ

Про це він розповів у своєму інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Наш патріархат є істинною Материнською Церквою, і як справжня мати він, за прикладом премудрого Соломона, після відновлення тих, хто був у розколі, протягом трьох місяців провів там Об'єднавчий собор. Він почув і прийняв офіційне прохання всього Собору про автокефалію. І тоді він надав їм статус автокефалії. Або ви вважаєте, що для Патріархату було легко протягом всіх цих років переживати відлучення дітей від обіймів і підтримки матері? У жодному разі! Навпаки! Материнська Церква, що з таким тяжким трудом катехизувала, хрестила, очистила і навчила своїх дітей, створила для них абетку, в силу зовнішніх обставин була змушена сказати їм: "Дітки, тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням. Але коли вам буде дуже важко, ваша Мати завжди поруч з вами і готова допомогти вам усіма своїми духовними ресурсами, особливо своїм досвідом", - зазначив Вселенський патріарх.
Фактично патріарх Варфоломій особисто підтвердив, що українська церква, як і інші помісні церкви, є самостійною.
Також Святійший Варфоломій висловив жаль щодо дій Філарета, сказавши, що той "мав би стати наставником для свого духовного сина Епіфанія, проте обрав інший, неправильний шлях".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосіївського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно Київського Патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосіївського монастиря Києва.
Забавно наблюдать за беснующимся стадом, прогревающим рожи и руки от свечечек. Некоторые даже бороды поджигают
Зе-животные Сэр...
Знаешь что бы с тобой сделали? Не хочу говорить - слишком цинично получится. А вот Невзоров бы сказал что бы сделали.
А не молитовники з ладаном і свічечки з іконками. В взагалі не розумію - біснуються на "славу" чужлго боба і сильно дивуються коли ця істота не допомагає. На другий день - те ж саме. Памагііііі, ой-ой, ето нам за грєхііііі. молитвозаври краще би газували назад на дерева і в печери. Соромно перед Європою за ці шабаші. Ідуть, стадо біснувальників, як в Параші, по "дорозі", яка в Європі вважається бездоріжжям, попи всі розшиті золотом, на Мерсах - ну цирк просто.
че еще скаже.те? а еще я сын Обамы бен Ладана
аргументов то тю-тю, так в комЕнтах напердю - ваш девиз)
А вот ВСТУПЛЕНИЕ в эту церковь - исключительно народное волеизъявление.
Ой, да вам тяжело было, да, не спорю(торговаться с нашими "нариками" шоп себе выбить побольше ништяков за кусок сухого пергамента с непонятными закорлючками)
У вас, попы, даже "брагодатный огонь" - смехотворный фейк. Обосрались и с умным видом строят
лонорожу кирпичом. Дурачат верунов 2тыс. лет почти уже. А заработали за это время столько что даже Путин бы позавидовал. Ну, как заработали - со стада стрясли
А че тогда ты раньше торговался, если так переживаешь? Говорят при Ющенко украинская церковь не захотела лечь под тебя. А Порошенко оказался на все согласный?
Все як у політиків... Рідні наші дітки...
Але гроші, то окремо, вчасно, і в повному обсязі.
ПЦУ запрещено иметь за пределами Украины свои приходы, которые были до этого даже у раскольников. «У патриарха Филарета, насколько я знаю, есть два прихода в России. Сегодня же они, конечно, потеряют эти приходы, поскольку существует запрет Варфоломея»,
Более того, эксперт отмечает, что все автокефальные церкви варят миро - благовонное масло для миропомазания, освящения церквей, а Константинопольский патриархат запретил варить его в Украине.
Ahmed Nunji
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Ха-ха, оце так доказ некацапськості! Ти просто геній (без букви "е"), кацапа.
А за це ще й церквою Андріївською заплатили.
ну нафіга така кефалія, коли з під кацапів потрапити під греків? мало того, кацапи не зникли---кращі храми залишились у них.