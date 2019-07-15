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Все про:сміття (305) ТОП (6) екологія (435)

 Україна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину

Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це пише USA Today.

Щоб визначити найбільших виробників відходів, агентство розрахувало вироблені кожною країною спеціальні відходи та регулярні тверді відходи муніципального виробництва на душу населення, використовуючи дані глобальної бази даних Світового банку, яку оновлювали у вересні 2018 року.

Так, найбільше сміття на одного жителя припадає у Канаді — близько 36 тонн. За 2017 рік країна виробила 1,3 мільярда тонн сміття, більшість з якого — промислові відходи від переробки нафти, хімічного виробництва та обробки металу.

На другому місці Болгарія — 26,7 тонни на людину, а завершають трійку країн-лідерів США — 26 тонн на людину.

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Решта топ-10 країн з найбільшою кількістю сміття виглядає так:

  • Естонія — 23,5 тонни сміття на людину
  • Фінляндія — 16,6 тонни на людину;
  • Вірменія — 16,3 тонни на людину;
  • Швеція — 16,2 тонни на людину;
  • Люксембург — 11,8 тонни на людину;
  • Україна — 10,6 тонни на людину;
  • Сербія — 8,9 тонни на людину.

Так, в Україні за 2017 рік виробили понад 474 мільйонів тонн сміття, з них 448 тонн — небезпечні відходи. За даними дослідження, це найбільше серед 105 країн, які надають дані про небезпечні відходи. Водночас у 2017 році в Україні переробляли 3,2% сміття, а в Канаді — 20,6%.

Загалом світ потопає у смітті, і, за даними Світового банку, рівень вироблення відходів тільки зростає. Так, через зростання чисельності населення та збільшенню міських територій очікується зростання обсягів виробництва сміття у світі — за деякими оцінками, на 70% між 2016 та 2050 роками.

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Від 30% до 35% загальної кількості утворених відходів у більшості розвинених країн пов’язані з діяльністю будівельного сектору, наприклад, будівництвом, реконструкцією та процесами знесення, згідно з офіційними статистичними даними ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137472
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так одна металлургия и угледобывающая пр-сть дают 95% того мусора. Шлаки, пустая порода и тп. А вот процент переработки бытовых отходов надо увеличивать. Швеция 98% перерабатывает.
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Фигня это все, больше всего мусоров: 100 на 1 человека - это в Раске-педераске!
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Підняв на рівень Швеції? Україна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину - Цензор.НЕТ 2625
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Ну так одна металлургия и угледобывающая пр-сть дают 95% того мусора. Шлаки, пустая порода и тп. А вот процент переработки бытовых отходов надо увеличивать. Швеция 98% перерабатывает.
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Люксембург попереду України - там також металургія та вугілля?
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Люксембург.

Основні галузі промисловості: гірничодобувна, чорна металургія, машинобудування, металообробна, хімічна, шкіряна, цементна, фаянсова, деревообробна, швейна, харчова, електротехнічна. За виробництвом сталі на душу населення країна посідає перше місце у світі. Останню домну загасили 1997 p., і нині сталь виплавляють в електропечах.
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Фигня это все, больше всего мусоров: 100 на 1 человека - это в Раске-*********!
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Хз, наче і непогана компанія зібралась. Цікаво, як вони порахували млн бочок, що вкривають узберіжжя московії на півночі.
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От до чего соевый негодяй довёл Украину !!! Україна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину - Цензор.НЕТ 9082
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Вот - вот. Именно из-за него мы лишь на восьмом месте. Даже Люксембург нас обогнал. Зрада!!!!!!!!!111111адын
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Я то думал, почему Владимир Александрович вместо исполнения прямых обязанностей президента рванул в Борисполь фекалии просеивать. А он, оказывается, уже тогда о "мусорном" рейтинге знал.
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Террикони на Донбасі бачив? Думаєш Петро зробив?🤔
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Бред в квадрате. Четверть номинального самого трудоспособного населения вообще не проживают в стране. Страна деиндустриализована, производства нет, оставшееся трудоспособное население условно занято переливанием из пустого в порожнее, проституцией и тунеядством. В рейтинге нет Китая, главной фабрики на планете. Для каких целей фальсифицируются эти рейтинги - вот в чем вопрос. Надо понимать для ускорения сокращения населения дегенеративными мероприятиятиями.
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зубожіння, грошей нема, а сміття викидають як у швеції...чудосія!!!
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Угу, по 30 кг. на человека в сутки выходит. Я при Порошенко так зажил, что только банок из под черной икры по 10 кг в сутки выбрасываю!
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Украина находится в топ десятке стран
но в десятке ниже плинтуса
все чаще
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хороший стол - хороший "стул" Україна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину - Цензор.НЕТ 1389 .. ну любят наши люди пожрать ..
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Поставьте, млять, в каждом дворе хотя бы в центре баки для пластика и стекла!
Я лично обязуюсь туда выносить!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїна потрапила в десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя. Рекордсменом стала Канада - 36 тонн на людину
 
 
 
 
 
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