 Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ситуація має прояснитися, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч із президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", - написав Безсмертний.

Він додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний

Окремо зазначив, що необхідно створити структуру - "координуючий орган", який супроводжував би роботу мінського і нормандського процесів.





