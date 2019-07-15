 Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ситуація має прояснитися, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч із президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", - написав Безсмертний.
Він додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.
Окремо зазначив, що необхідно створити структуру - "координуючий орган", який супроводжував би роботу мінського і нормандського процесів.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
Неужели ты веришь в Бога?
А вот если ты немного хотя бы пожил, то будешь вынужден признать что есть какое то высшее провидение и высшие силы за кругом логических и научных объяснений ...
Типа, над домом порошенко засияла звезда на небосклоне!
Солдат на его инаугурации упал не зря....
Из за его бездарности погибло много украинских воинов зря..., а доканал его самого армейский скандал свинарчуков...
Ты с кем сейчас говоришь?