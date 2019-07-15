EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  7467  23
Матеріали за темою:
Все про:Безсмертний (81) перемовини (1352) Мінськ (484)

 Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес

Політик і дипломат Роман Безсмертний, якого указом президента повернули в політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, розповів про подальші плани.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ситуація має прояснитися, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч із президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", - написав Безсмертний.

Він додав, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний

Окремо зазначив, що необхідно створити структуру - "координуючий орган", який супроводжував би роботу мінського і нормандського процесів.

Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес 01
Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес 02
Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137465
 
   
 Топ коментарі
 
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, начальник избирательного штаба "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
 показати весь коментар
 
И это только один день! Не то Сатана, не то какой-то злой рок для Украины
 показати весь коментар
 
Давай что-нибудь про порошенко.
Типа, над домом порошенко засияла звезда на небосклоне! Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес - Цензор.НЕТ 6117
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
беконечных переговоров нужен бессмертный...
 показати весь коментар
 
 
Сгоревший Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, начальник избирательного штаба "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
 показати весь коментар
 
 
Параноидальная шизофрения. На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс - Цензор.НЕТ 175
Неужели ты веришь в Бога? На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс - Цензор.НЕТ 78
 показати весь коментар
 
 
Волк Ларсен 63ba4b5a - ну в Бога кто верит, кто нет - то такое...

А вот если ты немного хотя бы пожил, то будешь вынужден признать что есть какое то высшее провидение и высшие силы за кругом логических и научных объяснений ...
 показати весь коментар
 
Давай что-нибудь про порошенко.
Типа, над домом порошенко засияла звезда на небосклоне!
 показати весь коментар
 
 
да мне плевать на порошенко...
Солдат на его инаугурации упал не зря....
Из за его бездарности погибло много украинских воинов зря..., а доканал его самого армейский скандал свинарчуков...
 показати весь коментар
 
И это только один день! Не то Сатана, не то какой-то злой рок для Украины
 показати весь коментар
 
 
Та сатана яку відсторонили ще довго буде маячити над нашими головами...
 показати весь коментар
 
Для ватників і для кацяпстану Петро дійсно Сатана, або капець
 показати весь коментар
 
Хлопчики! Побавтеся ще кілька днів, а там ще знайдете кому лизати, не міняти ж вам призвання лизоблюда і.....
 показати весь коментар
 
У тебя. Понимаю, судя по веселым и разным смайликам, ты веришь в клоуна
 показати весь коментар
 
Этот твой пост подтвеждает твою ненормальность.
Ты с кем сейчас говоришь? Цього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес - Цензор.НЕТ 5026
 показати весь коментар
 
Пока Россия не будет признана стороной конфликта и именно так рассматриваться,переговоры обречены на "ходьбу по кругу".от них выигрывают только Путин (смотри-ка,мол,снизошёл до Украины и стал разговаривать...ай.молодецЪ..) и Лукашенко восстанавливает репутацию.Украине НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ.
 показати весь коментар
 
Опять появилась эта мерзость безсмертный.Значит скоро снова начнут муссировать тему измененмя количества районов и областей в Украине, чтоб было на что отвлечь вниманм и создать видимость бурной деятельности.Это балабол-пустышка еще ющеновская, тем более нафиг он в минском процессе.
 показати весь коментар
 
Мир в Украине возможен при участи в переговорах по прекращению кровопролития , которое рашист заварил совместно с европейскими подельниками только США и Англии...Если "зе" решил ВЗраду распускать за бедеятельность ,то должен видеть , что наработали те,что в Минске ,какие у них "успешные труды" во благо Украины и мира в Украине,,,?
 показати весь коментар
 
Полностью согласен с тем что изложено в разделе " Як я ставлюсь до мінського і нормандського форматів" - чіткий майже формульний опис гео-стратегічної ситуацію.. Європі слід би було згадати криваву історію: що передувало Першій і, особливо, другій світовій війні, в розв'язування якої вина більшовизму,-ленінізму - сталінізму, - який породив фашизм... В свою чергу ленінізм - сталінізм - гітлеризм ЗАРАЗИВ цивілізовані демократичні спільноти, зробивши їх слабшими... Історичні аналогії...
 показати весь коментар
 
Москалькова едет в Киев на суд к Вышинскому , хорошая картинка для РосТВ для ватников,они больше понимают ,что Сенцова правильно осудили,и всё это благодаря неумелой или прогибочной политики государства Украина
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦього тижня ситуація має прояснитися, - Безсмертний про повернення в Мінський процес
 
 
 
 
 
 вгору