 Від початку туристичного сезону в Анталії померли 13 українців. Переважно - літні люди, - консул Хоменко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" повідомив консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко.

"З травня по червень ми маємо 13 померлих громадян України. Загалом це літні люди, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров’я. Перша з причин – серцеві напади, також є кілька літніх людей, які зайшли в море і втопилися, є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали медичних різноманітних процедур, які здійснювали в лікарні. Такі випадки є і серед тих, хто приїздив кров чистити і онкохворі були", - розповів дипломат.

За його словами, більшість проблем, з якими стикаються наші громадяни, які приїжджають на відпочинок, - це недотримання звичайних, загальних правил поведінки. Насамперед, те, що зловживання і вживання алкоголю взагалі з купанням в морі – несумісні речі.

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"Є також декілька громадян України, які померли природною смертю, але за незрозумілих обставин. Зараз цими справами займається прокуратура і результати розгляду цих справ будуть повідомлені родичам загиблих", - додав Хоменко.

Як відомо, турецька Анталія – один з основних напрямків літнього відпочинку туристів з України. Наразі точних даних щодо кількості українців, які відвідали Туреччину як туристи цього року, немає. Вони будуть оприлюднені пізніше. За чотири місяці 2019 року туристичний потік з України до Туреччини зріс на 13,8%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018-го. Кілька років поспіль кількість туристів з України до Туреччини зростає. Минулого року ця кількість становила 1,35 млн людей.