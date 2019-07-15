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 Ворог за добу 19 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено двох терористів, - штаб

14 липня збройні формування РФ 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Богданівки - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- тричі околиці Красногорівки - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Мар'їнка - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:

- поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Зайцевого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- у районі населеного пункту Попасна - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 14 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- двічі поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- біля Луганського - з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 19 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено двох терористів, - штаб 01

Ворог за добу 19 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено двох терористів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137458
 
 
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Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Смерть ворогам та зрадникам
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это либералы переименовали город Свердловск, названный в честь русского человека Свердлова, в Екатеринбург по имени какого-то еврея!
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Щось Гарант за "повстанців" не заступився? Невже не доповіли про втрати? Враг за сутки 19 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены двое террористов, - штаб - Цензор.НЕТ 2282
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Куди ж треба відвести війська, щоб припинити війну?
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Польщу кацапи теж вважають своєю територією. Але за неї вони візьмуться після Прибалтики.
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А зелемойский так уверенно трындел что они знают как покончить с войной. Интеесно и кто ж там это знает? Что-то не сростается у этих недоносков от 73% зебилов? Никак видно не решатся мудаки на вариант сдачи ***** Украины?
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сдадут после выборов в ВР, если Бог не вмешается.....

Ворог за добу 19 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 4624
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Воїни України, нищить клятих масковських окупантів, нічого рогатим робити на Землі України ,відправляйте їх у пекло!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 19 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено двох терористів, - штаб
 
 
 
 
 
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