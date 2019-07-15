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Все про:Німеччина (1235) ракети (474) Росія (18748) ядерна зброя (243) Столтенберг Єнс (386)

 РФ розробила нову ядерну ракету середньої дальності. У зоні її досяжності - Берлін, Франкфурт і Мюнхен, - Столтенберг

Росія мусить зробити все, щоб "зберегти життєздатність" Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, впевненість у цьому висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Його коментар розмістила на своєму сайті в неділю, 14 липня, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Росія розірвала ДРСМД і тим самим створила серйозну загрозу нашій безпеці", - наголосив глава НАТО.

"Москва має використати свій останній шанс, щоб врятувати" цю угоду, додав він.

"В іншому разі вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", - зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він, однак, не назвав.

"Це - пересувна ракетна система, її легко приховати" від систем стеження, впевнений Столтенберг. "Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, перебувають у зоні її досяжності", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності

За три тижні до передбачуваного припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) Євросоюз також настійно закликав Росію повернутися до дотримання цієї найважливішої угоди про роззброєння.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні 14 липня поширила заяву від імені ЄС, у якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь.

У грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, зауважив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. В іншому разі Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Також читайте: Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137457
 
 
 Топ коментарі
 
Європа сама створила собі небезпеку.
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немедленно ,*глубокую обеспокоенность * и всё.проблеме конец.вы ж по другому не умеете
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Все правильно. Касаби їм газ з нафтою, а європейці їм за це бабло на ракети.
Бізнес по-європейські. РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4567
Тепер потрібно європейцям бабло на бомбосховища і на свої ракети РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2630
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Європа сама створила собі небезпеку.
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Все правильно. Касаби їм газ з нафтою, а європейці їм за це бабло на ракети.
Бізнес по-європейські. РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4567
Тепер потрібно європейцям бабло на бомбосховища і на свої ракети
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Цей договір був найбільшим пройопом Горбачова, бо давав США неймовірну перевагу над СРСР! Радянський союз після знищення ядерних ракет середньої та малої дальності не міг більше знищити війська НАТО в Європі у випадку раптового ядерного конфлікту, а це робило війну для СРСР абсолютно провальною та програшною! Війська НАТО в Європі за кілбка тижнів дійшли б до Москви по ядерним згарищам, які лишились би після ядерного удару по СРСР зі сторони США та Великобританії! Тепер путін лякає Захід новою ядерною зброєю середньої та малої дальності, але ресурсів на гонку озброєнь у путіна немає і він гарантовано програє, бо тупий ідіот!
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.. От страха за свое положение, царь выпустил манифест. Ну там.., он обещал райскую жизнь...
- А точнее?
- .. Ну.., свободы всякие... Слово... Собрания... Не, а че говорить-то! Все равно ведь, он что обещал - не сделал! Что ж вранье-то пересказывать?!..
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немедленно ,*глубокую обеспокоенность * и всё.проблеме конец.вы ж по другому не умеете
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Могут ещё санкции все снять за пару чемоданов бабла соплежуи конченые
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Эта война, споры между США и РФ негативно сказывается на других , менее развитых военно и экономически странах
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ну, теперь европейские птицы небесные с червями земными успокоятся - европе никак не отказаться от сибирского газа
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А до столицы павианов, славного города Павиа, долетит?
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А вы им Северный-2. В знак благодарности
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Вот и хорошо, пусть бюргеры под прицелом неадекватного пуйла живут, не такая уж и большая плата за дешевый газ, да фрау Анхела?
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Зачем им новая ракета ? У низ и старые доставали
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теперь российские ракеты делаются на экране

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ТОВАРЕСЧИ, будьте астарожны! ТакЪ называемый "МиротворецЪ" - энто панастаяшчиму террористичиский, КАРАТЕЛЬСКИЙ сайтЪ!
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Какой ракетой мордор бы не пугал-противоядие найдется.А вот для Украины ядерная ракета для барыг и АЭС для народа пока только в стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=M2nAPq9TpOk
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Вы и дальше продолжайте ***** в жпу целовать, она и до рима с лиссабоном долетит
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європа, ау. Як що самі не можете аналізувати - послухайте Штати. Скоро Вова вас покарає за розумову відсталість ....
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Это тевтонам благодарность за Северный Поток, подарочный набор.
Пукупайте газок, а не то жахнем РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4025
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То-то Шмеркель последнее время в дрожь бросает последнее время.
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ПЕРЕХОПЛЕНЕ ЛИСТУВАННЯ: КАМПАНІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ФІНАНСУВАЛАСЯ ЛЮДЬМИ МАЛОФЄЄВА І СУРКОВА - РОЗСЛІДУВАННЯ ЗМІ

https://www.5.ua/polityka/perekhoplene-lystuvannia-kampaniia-zelenskoho-finansuvalasia-liudmy-malofieieva-i-surkova-rozsliduvannia-zmi-190726.html
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" Це Зрада" или "Конвульсии уходящей , исторической власти Порошенко" ( 5-й- Порошенко и ко.)- что ВЫ ожидаете услышать, публикуя эту ссылку??
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Надо шире открыть дверь для диалога.
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Трамп заварил кашу, а Европа теперь отдувается! Можно подумать, что Англия,Китай, Индия, Пакистан и Сев Корея вообще ничего не разрабатывает! Лучший способ сохранить наш Шарик целым - это уничтожить весь ядерный арсенал всеми ядерными державами, но на это почти никто не идет - чем же тогда угрожать маленьким и независимым странам?

А то, что под прицелом каждый город в Европе - это не новость, они уже под прицелом 50 лет!
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Уже уничтожали... шукран ддазиллян хабиб...
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Шо то миня эта новость совсем не стурбувала-озаботила.
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Я думаю,что дети,жёны и любовницы русских воров-чиновников не только в Лондоне живут.Так что и Берлин и Мюнхен в безопасности,своих бомбить не будут.
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Что бы иметь возможность удара возмездия , надо просить тактическое ЯО у американцев.
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С одной стороны, берлинчане, мюнхончане и франфурктчане, покупайте складские остатки ОЗК и учитесь заматываться в поостыни...
С другой стороны, не знать размещения оружия, пускай дажк на шасси или где там еще... или столтенберг столтербергнул, либо ********** опяьь наплел...
Ну и в-третьих, как показывает Псков и Нарва, кацапские ракеты дальше воронежа не летят...

Ну и вишенка на пряник: ***** ввязался в гонку вооружений, конец которой предопределен...
Кацапы, мне вас искренне жаль, срань мордовская
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это вторая половина.. первая эмбарго на нефть. или низкие цены.
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Буде дуже цікаво ,якщо "ихтамнети " притягнуть цю ракету в бамбас і довбануль звідти по Європі !!! Бо про збитий літак вже забули !!!
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Немчура еще больше бабла отвалит за газ из СП-2 и в зоне досягаемости еще что-то окажется.
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это идет в нагрузку к трубе. отказаться нельзя.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРФ розробила нову ядерну ракету середньої дальності. У зоні її досяжності - Берлін, Франкфурт і Мюнхен, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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