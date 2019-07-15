 РФ розробила нову ядерну ракету середньої дальності. У зоні її досяжності - Берлін, Франкфурт і Мюнхен, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, впевненість у цьому висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Його коментар розмістила на своєму сайті в неділю, 14 липня, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Росія розірвала ДРСМД і тим самим створила серйозну загрозу нашій безпеці", - наголосив глава НАТО.

"Москва має використати свій останній шанс, щоб врятувати" цю угоду, додав він.

"В іншому разі вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті якого світ стане менш стабільним для всіх нас", - зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він, однак, не назвав.

"Це - пересувна ракетна система, її легко приховати" від систем стеження, впевнений Столтенберг. "Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, перебувають у зоні її досяжності", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності

За три тижні до передбачуваного припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) Євросоюз також настійно закликав Росію повернутися до дотримання цієї найважливішої угоди про роззброєння.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні 14 липня поширила заяву від імені ЄС, у якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь.

У грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, зауважив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. В іншому разі Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.