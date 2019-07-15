 Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом у депутати.
Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.
6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.
Зазначимо, що за 169 округом також балотується чинний нардеп від БПП Олександр Грановський.
А где там притаились титушки Авакяня ..якобы националистические дружины сколько можно им гонятся за " свинарчуками " вину которых уже должен определить суд ..... А аж горит что пора этим якобы националистам вплотную заняться этой антиукраинской заразой апелляционным судом который своими преступными решениями противозаконно убивает Конституцию и саму Украину.....
Бачили очі, що купляли. то ж їжте і не поввилазьте!
Клоун - он везде клоун. А Зе - даже не Никулин и не Олег Попов. Мелочь какая-то промосковская. А Вы за него мазу тянете. Ну и поделом! Сдаст и продост, и спроса нет - клоун...
Даже цікаві факти про Хомчака
https://youtube.com/watch?v=c5_OxpIrI1I
Ага, тепер зебільні давлять. Тільки в іншу сторону, від тої, в яку розраховували. І чому, коли є тиск - він завжди в одну сторону?
У своїй публікації Андрій Денисенко повідомляє, що після скасування Центрвиборчкомом реєстрації кандидата Олександра Куницького він надав до суду нові обґрунтування своєї тривалої відсутності на території України у 2015 році.
Денисенко опублікував документи, подані Куницьким до суду, в яких в якості обґрунтування тривалої відсутності в країні він наводить вже новий аргумент і зазначає, що знаходився в країні в якості громадянина Ізраїлю, отже, на його думку, закон не порушував.
"Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закрито, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих подорожей до Мордору Куницький продовжує цинічно і відверто брехати у вічі ЦВК, виборцям та суду.
Бо сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчій гонці.
Брехливий цинізм суб'єкта зашкалює. Спочатку він відпирається від громадянства Ізраїлю - приперли до стінки - зізнався, що таки є! Потім доводив і він, і представник Слуги народу, що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована виключно (!!!) службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо.
А тепер! Увага! Після того, як ЦВК скасувала його реєстрацію, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але й стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорту 159 днів! А отже, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство - попри те, що він двічі надає різні обґрунтування.
Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу.
Хоча про що це я, про яку безбрехливість...Людина присягала на вірність іншій країні, а потім легко нібито відмовилась від її громадянства, потім відсиджувалася за кордоном, щоб не бути призваною в українську армію, коли йшла активна фаза війни, а потім по кілька разів на місяць мандрує до країни агресора. Особисто я не вірю, що такий відданий слуга кількох народів схаменеться і перестане нахабно дертися в парламент.
А ось на місці виборців і суддів я б замислився - хто зна, що може ще виплисти у справі Куницького. Це його позов на відновлення як кандидата і повна копія ізраїльського паспорту. Насолоджуйтесь!" - йдеться в дописі Денисенка на Facebook.
https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75/posts/2294666527284055
Андрій Денисенко, 13 июля в 09:21