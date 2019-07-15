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 Політика України
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Все про:суд (5287) ЦВК (706) Куницький Олександр (2)

 Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії України про зняття з виборів кандидата в народні депутати від "Слуги народу" у мажоритарному окрузі №169 (Харків) Олександра Куницького.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом у депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

Зазначимо, що за 169 округом також балотується чинний нардеп від БПП Олександр Грановський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137454
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов трудится в поте лица, ценные кадры для папы Бени отстаивает.
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Портнов сбежал вместе с Яныком и сидел за границей сначала в Москве, а потом в Вене, до прихода к власти Зели. Вернулся в Украину через день после возвращения Бени. Портнов многолетний друг Бени, Богдана и Трубы. Двое последних были его подчиненными, когда Портнов был замом главы АП Яныка. Так-же Портнов по просьбе рашенских властей в 2014 году написал переходную конституцию Крыма для аннексии его Рашей.
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Суды давно легли под зекоМанду, но Зеле всё ещё не хватает полномочий😁
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авакян вместе со всей системой, ставленики сказочного Поросяты, причем тут Зеля я даже как не его сторонник не понимаю
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Пора вже Українським судам почати виносити "рішення" про зняття кандидатів з одним громадянством! Що це за неподобство, заважать поважним людям з подвійним і потрійним громадянствами? Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 1064
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Да здравствует украинский суд, самый подкупный суд в мире.
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А Украина что союзное с Израилем и у нас с ним одно государство с общей Конституцией ? Или баллотироваться гражданам евреям гражданам Израиля потребовали от антиукраинского вражеского украинскому народу шестого апелляционного административного суда наши евреи при власти? А бандиты судьи эти оборотни в мантиях аж бегом вопреки Конституции преступно допускают к выборам всякую антиукраинскую заразу с как кацапским гражданством так израильским гражданством . так этого пожелали продажные ЗЕбилы ...экс клоуна ....резидента украинофоба ЗЕ....
А где там притаились титушки Авакяня ..якобы националистические дружины сколько можно им гонятся за " свинарчуками " вину которых уже должен определить суд ..... А аж горит что пора этим якобы националистам вплотную заняться этой антиукраинской заразой апелляционным судом который своими преступными решениями противозаконно убивает Конституцию и саму Украину.....
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Третий Майдан будет самым кровавым. Расстреливать будут по приказу зели. Будет Небесная Тысяча, если не три...
Бачили очі, що купляли. то ж їжте і не поввилазьте!
Клоун - он везде клоун. А Зе - даже не Никулин и не Олег Попов. Мелочь какая-то промосковская. А Вы за него мазу тянете. Ну и поделом! Сдаст и продост, и спроса нет - клоун...
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Ой піґістаньті ваших ґлупастєф таварісч поцман Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 2900 В майбутній ВР клоунам буде належати не більше 25% місць(мажоритарка-15% +35% від партій) і яким же ж місцем вони "переберуть" повноваження?? невже знов як-на-піаніно-без-рук? Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 4219
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А еще Земля налетит на небесную ось и сойдут с небес всадники апокалипсиса...
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Третий Майдан будет самым кровавым. Расстреливать будут по приказу зели. Будет Небесная Тысяча, если не три.....Не думаю что активисты Третьего Майдана позволят продажным ЗЕбилам вместе со своим главарём эксклоуном ...резидентом слуги но не украинского народа убивать тысячами украинских патриотов .Так как все активисты нового Майдана уже не будут отбиваться от палачей цепных псов антиукраинской власти : бутылками , булыжниками, дубинками ведь десятки тысяч патриотов прошли войну и вполне управятся и с очень серьёзным оружием и всех убить их врагам Украины будет нелегко даже невозможно.
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такі да... але лише в сінагогі... бо єврей це РЕЛЕГІЙНА ОЗНАКА а не національність Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 5318 а що до того хуцпатого поца=ашкєназі з ісраіловським громадянством то це ще ж НЕ ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 4124
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Ви зробили це разом!
Даже цікаві факти про Хомчака
https://youtube.com/watch?v=c5_OxpIrI1I
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От і я кажу... судова реформа ДІЄ!! Інший суд скасує це абсурдне рішення а вспливше лайно з судів ПРИБИРАЮТЬ Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 3068
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Еще одно преступление гнилья зеленого. Документируем. Пригодится.
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Хороший слуга народа получится...а главное особо честный....вилла за 4 лимона евро в Испании это неопровержимо доказывает.....
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ЭТО НЕ СЛУГИ НАРОДА А КИДАЛЫ- разумков редкостная мразь ссылается на референдум где в случаи какого нибудь негативного для патриотов результата снять с партии и президента ответственность и сказать мол видите народ же так проголосовали а тут и суды видите да, это же суд решил мы не можем повлиять- хитрожопые сильно да? но так долго продолжатся не будет
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Слуги народа непрчем. Порошенко хочет в ЕС, а там везде проводят референдумы.
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Так пусть Порошенко и проводит референдумы! При чем тут ватное стадо зебр, которые хотят дружить срасией?
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Проводят референдумы все гражадне, а не только один Порошенко.
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Шоколадна судова рехформа в дії,платіть гроші і суддя винесе рішення згідно суми яку ви йому занесли.
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То он жид двумя паспортами теперь не жид и с одним паспортом - соевые а шо барыга каже... Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого - Цензор.НЕТ 6732
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Почему все возмущаются? Не могут получить второго гражданства?
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Чета вообще не понимаю - что, для поднятия страны обязательно нужны гастролеры? грузины, литовцы, американцы, израильтяне и т.д. Может в какой-нибудь Польше или в Чехии тоже так было?
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Это по существу. Нам гастралеры не нужны, включая тебя.
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Пока Вы занимаетесь примитивным троллингом, они лезут не прикрываясь и это прокатывает. а вы, блин, всё троллите.
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Кажете, Порошенко не давив?
Ага, тепер зебільні давлять. Тільки в іншу сторону, від тої, в яку розраховували. І чому, коли є тиск - він завжди в одну сторону?
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Должен всех успокоить! В 169 округе харьковском баллотируются все варяги.Кроме Кирша.Кирш- народный депутат,прекрасный экон0мист,не востребованный властью лузера Пораженко!Пожалуй,тока ему харьковчане доверят мандат.Куницкий с Грановским и Денисенко пролетают ,как фанера над Парижем.Кирш не богат, и очень благоразумный человек.Не фотогеничен,но это генетика.
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Кірш - ще нормальний (хоча, як хорьок - він падла, я його стільки раз посилав в його блогах на спорт.уа) депутат. Але він - чисто аваковський. До речі, не голосував за патріотичні закони, хоч і входив в НФ.
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Народний депутат Андрій Денисенко заявив про те, що знятий з реєстрації кандидат в народні депутати по 169 харківському округу Олександр Куницький знову попався на брехні.
У своїй публікації Андрій Денисенко повідомляє, що після скасування Центрвиборчкомом реєстрації кандидата Олександра Куницького він надав до суду нові обґрунтування своєї тривалої відсутності на території України у 2015 році.
Денисенко опублікував документи, подані Куницьким до суду, в яких в якості обґрунтування тривалої відсутності в країні він наводить вже новий аргумент і зазначає, що знаходився в країні в якості громадянина Ізраїлю, отже, на його думку, закон не порушував.
"Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закрито, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих подорожей до Мордору Куницький продовжує цинічно і відверто брехати у вічі ЦВК, виборцям та суду.
Бо сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчій гонці.
Брехливий цинізм суб'єкта зашкалює. Спочатку він відпирається від громадянства Ізраїлю - приперли до стінки - зізнався, що таки є! Потім доводив і він, і представник Слуги народу, що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована виключно (!!!) службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо.
А тепер! Увага! Після того, як ЦВК скасувала його реєстрацію, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але й стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорту 159 днів! А отже, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство - попри те, що він двічі надає різні обґрунтування.
Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу.
Хоча про що це я, про яку безбрехливість...Людина присягала на вірність іншій країні, а потім легко нібито відмовилась від її громадянства, потім відсиджувалася за кордоном, щоб не бути призваною в українську армію, коли йшла активна фаза війни, а потім по кілька разів на місяць мандрує до країни агресора. Особисто я не вірю, що такий відданий слуга кількох народів схаменеться і перестане нахабно дертися в парламент.
А ось на місці виборців і суддів я б замислився - хто зна, що може ще виплисти у справі Куницького. Це його позов на відновлення як кандидата і повна копія ізраїльського паспорту. Насолоджуйтесь!" - йдеться в дописі Денисенка на Facebook.
https://www.facebook.com/andriy.denysenko.75/posts/2294666527284055

Андрій Денисенко, 13 июля в 09:21
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького
 
 
 
 
 
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