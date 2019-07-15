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 Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобіль Управління державної охорони з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 01

Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 02

Також дивіться: Людина загинула внаслідок зіткнення ВАЗ і BMW на Московському проспекті в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 03
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 04
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 05
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 06
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 07
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 08
Фото: instagram.com/its_zp

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137450
 
 
 Топ коментарі
 
Это шоб Пороха кортеж, вот это зебеобики и русня вой подняли бы
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Якась засада!
Полетів у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху котедж автобус з дітками збив....
Лихо якесь, а не презедент...
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Вспоминаются слова классика Подеревянского,,шо такое? Ходить спокойно не можете?????...,,
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Просто какая необходимость так борзеть и нарушать все мыслимые правила просто при перегонке транспортных средств без функции охраны в данный момент?
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Ну и что тут такого? Какое отношение это имеет к Президенту Зеленскому?
Сотрудники УГО возвращались домой, а т.к. мы живем не на Марсе и они к нам не прилетели с другой планеты, то они наша плоть от плоти. Т.е. им правила пох...... Что мы и увидели. При чем тут Президент?
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світа робить короля, якщо світа бидло то й керівник такий
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у вас дуже влучні, розумні коментарі. дякую
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КОЛОННУ АВТОБУСОВ С ДЕТЬМИ ПО ПРАВИЛАМ ДОЛЖНА БЫЛА СОПРОВОЖДАТЬ ПОЛИЦИЯ. АВТО СПЕРЕДИ, АВТО СЗАДИ.
НЕВИЖУ НИ ОДНОГО ВОПРОСА К ОРГАНИЗАТОРАМ КОЛОННЫ ПОЧЕМУ НЕБЫЛО ПОЛИЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ????
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Не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про відсутність ком мовчу вже... І ця людина буде когось повчати?

А по темі: якби Фолькс підрізав одиничний автобус, це б щось змінило???
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ТЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИСЬ, ТЫ ПАТРИОТ УКРАИНЫ???? ИЛИ ТЫ ПАТРИОТ РУСКАГА ЯЗЫКА???? 😂😅😂
ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ НЕЗНАЕШЬ ТАКИ ПРАВИЛ СОВРЕМЕННОГО РУСКАГА ЯЗЫКА.
А ПО ТЕМЕ, ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛО ПОЛОЖЕННОЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛИЦИИ, ТО И ДТП НЕБЫЛО БЫ. ЭТО БЫ ИЗМЕНИЛО ВСЮ СИТУАЦИЮ.
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По твоїй логіці, раз ментів немає, то можна підрізати автобус???
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Если бы водитель Фолькса видел полицейскую машину сопровождения, со включенными проблесковыми маячками ( что означает что идет колонна, и ее запрещено обгонять), то он все равно пошел бы на обгон???
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Ну в нас знаходяться ідіоти, які і колони ЗСУ обганяють...
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И кто виноват что его так "научили ездить"?
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Це шок на 1+1зранку сказали ,що це не кортеж спровокував дтп ,а автобуси з дітьми ,напевно обганяли кортеж ,як можна перетворитись на таку брехливу помийку
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автобусы на 200 км обганяли, а дети вообще с окон по шинам стреляли.
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!.................?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
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у мосічучки вдома мабуть як у Доріана Грея портрет увесь червами від брехні покрився
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У президента і в громади є притензії до компанії ArcelorMittal по факту забруднення і екології.
На автобусах надпис: - ArcelorMittal - збіг обставин ?
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Та видим.Пытаются вспомнить хоть ,,авотпорох..,,.Зебилам же как то надо придать гавну в штанах голобородька вкус победы.
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Пацан сказав, пацан зробив!) В кортеджах не їздить, літак продав, і пересів на ланоси))) . П.С. Саме головне, що президентський велосипед не постраждав, він був в літаку)))
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ой ))
А який смердіж був коли Порошенка авто УДО потрапило в таку ж ситуацію.. Зелебобіки - фас !! Чи на свого не гавкаєте??))))
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Фух, нарешті!

Все з'ясувалося.

Ситуацію розклали на молекули і знайшли винних в тому, що кортеж Зеленського підрізав автобуси з дітьми.
Виявилося, що в цьому винен... Порошенко!!!
І навздогін, Зеленський не обіцяв, що позбудеться кортежів. Це казав Голобородько. Не переплутайте!

Ще раз! На майбутнє. Щоб не повертатися знову до цього питання - в усьому винен Порошенко, а обіцяв все Голобородько. Навіть, якщо обіцяв вже після серіалу - все одно обіцяв Голобородько. Вони просто зовні дуже схожі, і можна заплутатись.

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 2369
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,,Зебелизм,, это разновидность ,,бешенства ватки,,.Не лечится от слова совсем.
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А ещё Порошенко виноват в глобальном потеплении и таянии ледников, пишите уже всю "правду" и надо срочно люстрировать Господа Бога. Он при Порошенко тоже правил.
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Якщо президент колишній клоун, то за кермом у нього явно сидить безрукий, а дорогу показує сліпий.
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опять гелетей? зеля ты же кричал, что тебе столько охраны не нужно! это значит ты летишь самолетом , а там тебя уже ждут удошники выевшие ранее кортеджем... а как же расходы, бензин, повышенные зарплаты , генерал-лейтенанты в личной охране? значит скиздел народу? так чем ты отличаешься от папередников???
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Почему прямо не написать, что они расколотили все три машины кортежа?? То есть на обгон пошли все втроем. Надо понимать что за трасса у Мелитополя, там строго две узких полосы, и обзорность на обгоне у сзади идущего нулевая.

И действительно, страшно подумать что было бы если б детей везли на микроавтобусах, коих перевозок 80%. Сейчас же лето, загруженная трасса, куда эти мудаки так летели. Охранять-то некого, шеф уже в Киеве.
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ДАЙТЕ цій шмарклі зеленій ще паработать, ще й не те буде!
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думали - Слуга Народа

а оказался Саша Белый Володя ЗеленыйАвтомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 1038


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НЕ ВЕРЮ !!!!!!!
.
НЕ ВЕРЮ , что б ВЕЛОСИПЕД смог сместьть автобус ????
.
НЕ ВЕРЮ !!!!
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Это чтобы такое на велосипеде сделать, никогда не поверю, что это кортеж нашего Президента. Это все порохоботы подстроили, машины их и водители их. А в автобусах массовка, а может вообще пустые. Что-то я ни одного ребенка на фото не вижу.
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"Они там в сам...автобусе билі ужє всє мьортвиє".
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Орли корєша Поросьонко Гельмєнтєя, якого Поця нагороджував докки в Іловайську гинули герої-добровольці (Порошенко казав що, без них обійдеться), в'їхали в автобус, а крику про кортеж Зеленського.
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Первірила всі преЗЕдентські борти. Або він їхав у кортежі, або летів "чужим" літаком, тобто все-одно збрехали https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2495416020551059&id=100002480561467
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Подейкують що Зеленський їхав саме в машині. Гадаю, з тиждень ми його не побачимо- відмиватимуть.
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Это вам всем привет от Омеляна и Гройсмана ! За 28 лет можно было в три этажа построить дороги по всей стране. Не ! Даже в четыре этажа . На последнем этаже ГИППЕРЛУП соединяющий Гондурас и Луну .Дороги должны быть по ДВЕ а то и по ТРИ полосы в каждом направлении. А эти дороги строили ещё при Союзе когда машин было в 10 а то и в 20 раз меньше. Тогда и обгонов с ДТП не будет Улицы переименовуете памятники сносите ну так и дороги комуняк перекопайте и новые постройте. По эвропэйским стандартам.
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ПУДЕЛЬМАН!!!!! Для тебе особисто,щоб в Україні були всі дороги згідно стандарту--потрібно як мінімум 50-т РОКІВ!!!! Це висновки зарубіжних фахівців. Можеш навіть не сперечатись,а припомниш це через років 10-15,то можливо за цей час(при таких темпах як зараз) хоть-би % 30-ть перекрили.
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вот ради справедливости, порох 5 лет ездил и никто не замечал, от зебила за 2 мес одни пробки и проблемы. вовик, если уж пороха не убили то ты тупое существо и подавно никому не нужен. ***** заинтересован в твоей жизни. такого полезного идиота попробуй найди)))
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И ведь, что характерно, "прилетело" жителям Кривбасса. Знаки, знаки....
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Ничего страшного. Зеля им новые лесипеды купит
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Сьогодні, 14 липня, мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП. Жертв немає.
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронні органи.
Додатково інформуємо, що штат УДО України укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України.
Автомобіля Президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапило ще два автомобілі, які рухались в попутному напрямку.
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Та то автобуси обганяли туареги.Інфа 100%. Г+г не може брехати своїм лохам.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАвтомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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