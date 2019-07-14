 Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну"

Про це повідомили волонтери "Книги пам'яті" на сторінці "Стіни народної пам'яті", яку потім теж заблокували, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, фейсбук-сторінку проекту "Книги пам'яті полеглих за Україну" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці остаточно заблокували, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким буде результат, ми не можемо.
На жаль, ми і не маємо особливих сподівань на те, що хтось допоможе нам вийти зі скрутної ситуації.
Як виявилося, за великим рахунком, "Книга пам'яті" не потрібна ані державі, ані більшості нашого суспільства...
Дякуємо всім нашим друзям за підтримку, ми продовжуємо боротьбу.
Сайт працює, пам'ять живе", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше авторам "Книги пам'яті" модератори фейсбуку неодноразово надсилали попередження, що контент сторінки не відповідає нормам соціальної мережі і сторінка має тимчасово припинити діяльність.
Может референдум провести по поводу встречи?
Они пишут что ты тоже виноват.
Нічого, згадають вони його, коли ***** шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
и буде НЮ-ссср"...
Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.
"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.
"Известно, что Екатерина Крук родом из Ровно. Закончила Ровенскую государственную гуманитарную гимназию, затем училась во Вроцлаве (Польша) и в Central European University в Будапеште (Венгрия), получила высшее образование по политологии по специальности «Зарубежные службы». Работала в польской команде организаторов «Евро-2012».
В 2013 году вернулась в Украину, проходила практику в Верховной Раде. Принимала активное участие в Революции Достоинства, освещала события Майдана английском языке в Twitter, писала англоязычные материалы для иностранных СМИ, за что была награждена премией Freedom Award от Атлантического совета США за вклад в развитие Майдана."
95 квартал наше фсьо!
ЗАТО БУДУТ УКРАИНУ УВАЖАТЬ
"Ми високо цінуємо спільну роботу з Facebook у сфері інформаційної безпеки, зокрема верифікацію сторінок українських органів влади, протидію фейковим новинам і зусилля щодо забезпечення невтручання у вибори в Україні, як у президентські, так і в парламентські", - заявив Стець.