 Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну"

Про це повідомили волонтери "Книги пам'яті" на сторінці "Стіни народної пам'яті", яку потім теж заблокували, передає Цензор.НЕТ.







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"Друзі, фейсбук-сторінку проекту "Книги пам'яті полеглих за Україну" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці остаточно заблокували, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким буде результат, ми не можемо.

На жаль, ми і не маємо особливих сподівань на те, що хтось допоможе нам вийти зі скрутної ситуації.

Як виявилося, за великим рахунком, "Книга пам'яті" не потрібна ані державі, ані більшості нашого суспільства...

Дякуємо всім нашим друзям за підтримку, ми продовжуємо боротьбу.

Сайт працює, пам'ять живе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше авторам "Книги пам'яті" модератори фейсбуку неодноразово надсилали попередження, що контент сторінки не відповідає нормам соціальної мережі і сторінка має тимчасово припинити діяльність.

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