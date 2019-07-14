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 Суспільство
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Все про:Facebook (102) блокування (193) Ян Осока (715)

 Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну"

Вранці 14 липня соціальна мережа "Фейсбук" повністю заблокувала діяльність сторінок "Книга пам'яті полеглих за Україну" та "Стіна народної пам'яті загиблих за Україну 2014-2018 рр."

Про це повідомили волонтери "Книги пам'яті" на сторінці "Стіни народної пам'яті", яку потім теж заблокували, передає Цензор.НЕТ.

Фейсбук заблокував сторінки Книги памяті полеглих за Україну та Стіни народної памяті загиблих за Україну 01

Фейсбук заблокував сторінки Книги памяті полеглих за Україну та Стіни народної памяті загиблих за Україну 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

"Друзі, фейсбук-сторінку проекту "Книги пам'яті полеглих за Україну" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці остаточно заблокували, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким буде результат, ми не можемо.

На жаль, ми і не маємо особливих сподівань на те, що хтось допоможе нам вийти зі скрутної ситуації.

Як виявилося, за великим рахунком, "Книга пам'яті" не потрібна ані державі, ані більшості нашого суспільства...

Дякуємо всім нашим друзям за підтримку, ми продовжуємо боротьбу.

Сайт працює, пам'ять живе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше авторам "Книги пам'яті" модератори фейсбуку неодноразово надсилали попередження, що контент сторінки не відповідає нормам соціальної мережі і сторінка має тимчасово припинити діяльність.

Також читайте: Facebook за півроку видалив 3,4 млрд акаунтів, які поширювали спам і фейкові новини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137449
 
 
 Топ коментарі
 
ну шо сказать.."фейсбук" продався або пидиграе пуйлу...як и ПАСЕ...
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Нафтобабло «Газпрома»...
Нічого, згадають вони його, коли хуйло шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
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Як виявилося, за великим рахунком "Книга пам'яті" не потрібна ані державі ані більшості нашого суспільства....

95 квартал наше фсьо!
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ну шо сказать.."фейсбук" продався або пидиграе пуйлу...як и ПАСЕ...
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Агов! Йэто всьо из-за Зеленьського! Точнее изь-за Кольомойського!
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Та шо ж такое. Теперь видимо в знак протеста во Вконтакте будут возвращаться? Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину" - Цензор.НЕТ 8270
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та разберёмся...просто наши хакеры положат ФБ на сутки...и норм...
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Шо,шо? Пейс Пук забив болт на Україну з таким президентом.
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Та да, ведь Пеця своими жирными телесами удерживал в том числе и Пейсбук. Кремень просто!
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А ты думал, что можно болт на дипломатическую работу положить как на рояль, а все будут за Украину сражаться?
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Неуж-то великий дупломат Поросенко и в фейсбуке дупломатил? Небось лично с Цукерманом? Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 1027
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Твой Зелемойский уже встречался с лидерами стран проукраинской коалиции в ПАСЕ?
Может референдум провести по поводу встречи?
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Ну так Зеленский взял пример с великого дупломата Параши, встречавшегося с проукраинской коалицией против строительства СП-2.
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Ну что поздравляю. В слудующем году начнется масштабная Европейская война. То что было в 2014 году это были цветочки. Теперь это коснется и восточной Европы. Венгрия, ну что готовы, чтобы вас бомбили авиабомбами. Счёт идёт на месяцы
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Нахрєна їх бомбами? Кацапи їх на історічєскую родіну відправлять, уралмаш поднімать.
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Для пацанів, що нині так рвуться до влади "Книга пам'яті" - це блокноти з борговими розписками. Тими, за якими вони Коломойському винні.
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"по большому счету "Книга памяти" не нужна ни государству, ни большинству нашего общества..."

Они пишут что ты тоже виноват.
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Помиляєшся, я не "большинство, я, якраз, "мєньшеньство", 23 відсотки.
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в однокласниках или в контакте можно открыть
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Бабки не пахнут. За бабло цукенберг и маму продаст
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маму не продасть, а от «Книгу пам'яті...» заблокує....
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Нафтобабло «Газпрома»...
Нічого, згадають вони його, коли ***** шваркне по Європі, ядерним металлобрухтом...
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не-ламать вин не буде-вин йих тихенько як в 40-х планували "захопить"...вони й не пикнуть...
и буде НЮ-ссср"... Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 3805
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А фейсбук что-то должен национальной памяти? Там у них другая национальная память. ВКонтакте-2
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никогда не регистрировался в соц. сетях и не собираюсь, ловушка для спецслужб, у меня в сердце такие вещи, а это ховно маланское до лампочки, клал я на ваш fb
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Фейсбук в контролюється кацапами,бо Україна не має свого сигменту,нас відносять до кацапстану.
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Да хватит уже этот бред постоянно повторять. Украинский фейсбук модерируется в Варшаве.
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Ну вот и спроси у них. Особенно эту активистку Крук.

Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.
"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.
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А за "пшек" чомусь не блокують. Якісь кацапозалежні поляки, непатріотичні.
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Если Фейсбук контролируют кацапы почему Порошенко его тоже не запретил?
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Смотри, она даже премию получила от США "за вклад в развитие Майдана".

"Известно, что Екатерина Крук родом из Ровно. Закончила Ровенскую государственную гуманитарную гимназию, затем училась во Вроцлаве (Польша) и в Central European University в Будапеште (Венгрия), получила высшее образование по политологии по специальности «Зарубежные службы». Работала в польской команде организаторов «Евро-2012».

В 2013 году вернулась в Украину, проходила практику в Верховной Раде. Принимала активное участие в Революции Достоинства, освещала события Майдана английском языке в Twitter, писала англоязычные материалы для иностранных СМИ, за что была награждена премией Freedom Award от Атлантического совета США за вклад в развитие Майдана."
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А вообще грустно. Она помайданила и уехала обратно в Европу. Майдан очень помог ее карьере.. в Европе.
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Як виявилося, за великим рахунком "Книга пам'яті" не потрібна ані державі ані більшості нашого суспільства....

95 квартал наше фсьо!
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Зачем рассчитывать на соцсети ? Не проще сделать сайт с этой информацией? Просто все эти бесплатные сервисы а ля фб и ли вк или инстаграм не надежны. И если ты выкладываешь туда информацию будь готов к тому что она уже немного и не твоя. И что админы соцсети просто распорядятся ей как захотят. Хоть копии сделали?
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Правильно, все равно в ФБ одни пенсионеры и чиновники.
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Фейсбук и правда разбушевался в последние дни. Я бы на месте создателей проекта обождал. Это репрессии, которые пройдут.
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фб либералистская помойка. одни боты фейки блокировки и пропаганда лгбт. вот украинскую соцсеть нашел ukropen.net
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"фейсбук" по нашому це "пико-книга"... За якою стирчить огидна, продажна пика власника цього інтернет-лайна. Якщо б наша 40-мільйонна країна раптом відмовилась від користування цим ресурсом, тоді, будьте впевнені, одразу поновляться усі "раптом зниклі" проукраїнські теми. Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 790
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Вот вам и свобода слова в мировом масштабе. А мы еще должны оправдываться перед всякими гнидами о декомунизации и ущемлении рузького языга. Всех нужно посылать нах. и делать то что сделает Украину сильной. И хватит уже по Киеву водить армию пи***ров. Етим мы только показываем какие мы ничтожные.
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то "демакратия"...европейська...а так справди-мы маемо бути сами соби хазяйи... Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 3589
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Мене сьогодні заблокували на фейсбуці на 30днів,я там кацапів перевиховувала,ну що ж хай вони від мене відпочинуть,а я від них.
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Не могу понять, на фига вообще нужен тот пейсбук. Я им не пользуюсь и как-то не страдаю. На нём свет клином сошёлся?
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Так Порошенко же все остальное запретил. Конечно сошелся.
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Почему МИД молчит? Заблокировать фб на пару дней в Украине - пусть фб понесет миллионные убытки.
ЗАТО БУДУТ УКРАИНУ УВАЖАТЬ
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і це початок вже неприхованої здачі держави з "дозволу" Зєлєбєні, точніше олігархату , що в зєкамадні...
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"Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве". И что же активистка по этому поводу не высказывается? Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 4300
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Предлагаю запретить и заблокировать мордокнигу в Украине.
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Цукерман - тварь и враг Украины, это очевидно. Сообщник людоедов.
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До умных уже давно дошло, а тугим еще раз напомню, что в параше проживает около 150 млн человек, а в Украине без Крыма и лугандона около 35. Это рынок. Люди считают деньги и срать они хотели на внешнюю политику. А если к тому же у государства нет жесткой политики по этому вопросу, то о чем вообще можно говорить? Вспомните сколько раз "присоединяли" Крым на картах к рашке. Случайность? Нет! Проверка на прочность. Боюсь, что сейчас мы уже подобные проверки проходить не будем.
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Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, його заступник Дмитро Золотухін та державний секретар МІП Артем Біденко зустрілися з керівником напрямку публічної політики Facebook у Центральній та Східній Європі Габріеллою Чех і керівником напрямку публічної політики з питань виборів Facebook Анікою Гейсел.

Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну" - Цензор.НЕТ 5247

"Ми високо цінуємо спільну роботу з Facebook у сфері інформаційної безпеки, зокрема верифікацію сторінок українських органів влади, протидію фейковим новинам і зусилля щодо забезпечення невтручання у вибори в Україні, як у президентські, так і в парламентські", - заявив Стець.
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Поэтому меня на этой помойке никогда не будет. ФБК ПНХ
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Ну дык надо в суд подавать паралельно. Чтоб через суд обязать снять блокировку. А аппеляцию будет московский офис рассматривать...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну"
 
 
 
 
 
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