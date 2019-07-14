 Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону в мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальності", - написав Сердюков.
Він також запевнив, що оплатить лікування постраждалих.
Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Унаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її донька і водій авто перебувають у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.
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Другий раз пояснюю тим, хто не зрозумів з першого разу. Я не роблю кумира з Порошенко. Кожен робить помилки. І він колись співпрацював з партією Регіонів. Тільки ідіот не змінює свою думку в перебігу власного життя. Але на даний момент Європейська Солідарність - це єдина партія, з якою я бачу майбутнє України. Моєї країни. Так, багато хто з нас виросли в СРСР і мають задубілий під СРСР мозок, але люди добрі, треба якось намагатися йти в ногу з часом! Так, я вважаю за краща безпека від Путіна моєї країни в НАТО. Так, я вважаю за краще рівно і спокійне ставлення моїх співвітчизників до того, що сьогодні я буду працювати в Празі, а завтра в Берліні, якщо я так хочу. Я вільна людина!!! Так, мене бісить риторика: безвіз забезпечив відтік робітників з України. Чи не ви, панове олігархи, хто володіє бізнесом, намагаєтеся економити на зарплатах і податках? О, я навіть знаю. Зараз полетять камені про Порошенко. Якщо у вас є мозок - використовуйте світову мережу для доступу до інформації: розмір пожертвувань компанії Рошен в армію, будівництво житла, створення повноцінного ППО навколо Києва, виліт Пороха зі списку Форбс .... Якщо коротше .... Ні, ви не вороги мені, якщо голосуєте за кого-то крім Європейської Солідарності. Ви люди, які заслуговують моєї співчуття і крім цього, всього того, що зараз відбувається на Донбасі і в Луганську.
Так, я бажаю, щоб ви НЕ ховали своїх дітей. Але ви самі привели рускій мір до ваших осель ...
Вибачте, що багато "букв".
Я ніколи не буду соромитися або приховувати мою позицію.
З повагою до патріотів країни, Ганна
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Знаете кто слуга народа?
ЭТО - МЫ.
А Народ-это ЗЕ, БЕНЯ, Богдан Разумков итп
https://www.youtube.com/watch?v=2Y0kZOx8Uv4
Это каста неприкасаемых, как при Януковиче, только еще хуже.
Они только дорвались до власти...
Чи ти смакуєш цими висерами?