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Все про:ДТП (2401) Полтавщина (269) смерть (3437) Слуга народу (115)

 Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Глава полтавської організації партії "Слуга народу" Олексій Сердюков зізнався, що став учасником смертельної ДТП у Полтавській області.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону в мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальності", - написав Сердюков.

Також дивіться: Людина загинула внаслідок зіткнення ВАЗ і BMW на Московському проспекті в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Він також запевнив, що оплатить лікування постраждалих.

Глава полтавської організації Слуги народу Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих 01

Нагадаємо, 13 липня на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. Унаслідок аварії загинула 39-річна пасажирка ВАЗ. Її донька і водій авто перебувають у важкому стані. Постраждали також водій і пасажир Toyota.

Також дивіться: Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137448
 
 
 Топ коментарі
 
Бог уже прямым текстом говорит, что Зеленский и его банда - горе для Украины.
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В дополнение кортеж Зеленского попал в аварию с детьми и в Запорожской области. Куда девался старый добрый велик? Не просто так его убрали с логотипа зебилов. Вряд ли это совпадение. Хотя, кто знает...
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сегодня день дтп зебобиков
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Anna Loos
26 хв.

Другий раз пояснюю тим, хто не зрозумів з першого разу. Я не роблю кумира з Порошенко. Кожен робить помилки. І він колись співпрацював з партією Регіонів. Тільки ідіот не змінює свою думку в перебігу власного життя. Але на даний момент Європейська Солідарність - це єдина партія, з якою я бачу майбутнє України. Моєї країни. Так, багато хто з нас виросли в СРСР і мають задубілий під СРСР мозок, але люди добрі, треба якось намагатися йти в ногу з часом! Так, я вважаю за краща безпека від Путіна моєї країни в НАТО. Так, я вважаю за краще рівно і спокійне ставлення моїх співвітчизників до того, що сьогодні я буду працювати в Празі, а завтра в Берліні, якщо я так хочу. Я вільна людина!!! Так, мене бісить риторика: безвіз забезпечив відтік робітників з України. Чи не ви, панове олігархи, хто володіє бізнесом, намагаєтеся економити на зарплатах і податках? О, я навіть знаю. Зараз полетять камені про Порошенко. Якщо у вас є мозок - використовуйте світову мережу для доступу до інформації: розмір пожертвувань компанії Рошен в армію, будівництво житла, створення повноцінного ППО навколо Києва, виліт Пороха зі списку Форбс .... Якщо коротше .... Ні, ви не вороги мені, якщо голосуєте за кого-то крім Європейської Солідарності. Ви люди, які заслуговують моєї співчуття і крім цього, всього того, що зараз відбувається на Донбасі і в Луганську.

Так, я бажаю, щоб ви НЕ ховали своїх дітей. Але ви самі привели рускій мір до ваших осель ...
Вибачте, що багато "букв".
Я ніколи не буду соромитися або приховувати мою позицію.
З повагою до патріотів країни, Ганна
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На столб фонарный эту слугу сатаны.
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Мы правовое общество будем строить. Это срок. Не понятно зачем нам сообщать что там он себе сломал. Нарушение ПДД, приведшее к смерти человека.
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Уж больно много развелось этих слуг народа, не кажется ли вам?
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Если бы только слуг народа! Уже и слуги этих слуг народа подключились!
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Ну вот,одним слугой у народа меньше. Бедный народ!!!
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Большая просьба, повторите эту новость и завтра пару раз.
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О чем речь? Этот "слуга" должен сесть, показательно и надолго!
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А серед "Слуг народа" українці є? Євреїв - бачу, рускіх - бачу, а українці там є?
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по дтп под Запорожьем. реакция зебобиков

Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 1220
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Зе!Люди - Зе!Боти Це їхня робота!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Ну так а чему удивляться? Вы помните как Узеленского объяснили назначение Богдана? Они сказали, что у них в команде много специалистов по информации, но нужен был тот, кто разбирается в управлении государством (или что-то вроде этого). Если перевести на общедоступный, то они знают ,что говоритьбыдлу, что показывать, но не знают, что делать со страной. Для этого есть Богдан... А у того есть Беня. А Зеля - просто говорящая обезьяна.
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Сьогодні "велосипедний" кортеж зебіла потрапив в ДТП з автобусом з дітьми. Слава богу, ніхто не постраждав
Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 6000

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Только что кортеж президента подрезал автобусы с детьми. Новое дтп.

Знаете кто слуга народа?
ЭТО - МЫ.
А Народ-это ЗЕ, БЕНЯ, Богдан Разумков итп
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І у 1 сотні "Слуг урода" 76 євреїв, 11 кацапів, та аж 9 українців...
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Епоха зе вбивць..А шо я зе вбивство аплачу..Я ваівал протіф соєфиххх!!!!!!!!!!!!
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Передача у него провалилась, выйди отсюда черт
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Так это же двойной обгон, жесть ну и "слухи нарота".
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нет. двойной обгон это обгон машины которая уже обгоняет.
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Формально нет. Но какой дурак обгоняет на высокой скорости "паровозом"? В правилах этого реально нет, но нужно приравнять подобное к двойному обгону. Суть та же.
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Это даже не обгон а полёт по встречке. Из-за таких уродов гибнут люди. Он себе таз сломал а людям жизнь всю сломал...
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Конечно оплатишь. После того как отсидишь за убитых
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Кто отсидит, он отсидит ? Не смешите мои тапочки...
Это каста неприкасаемых, как при Януковиче, только еще хуже.
Они только дорвались до власти...
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Адмін, закрий коментарі.
Чи ти смакуєш цими висерами?
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а пусть не обманывает, наверное уже с адвокатами придумали эту версию с провалом передачи, слава богу у всех сейчас регистраторы
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Как он оплатит? А как же эпоха зубожиння? Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих - Цензор.НЕТ 9968
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Яке співпадіння - два водин день. Просто квантова фізика якась.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих
 
 
 
 
 
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