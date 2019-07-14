EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  3792  172
Все про:декомунізація (249) Разумков Дмитро (89) Слуга народу (115)

 Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков

Рішення про перейменування населених пунктів або вулиць потрібно ухвалювати на місцевих референдумах, а не в стінах парламенту.

Таку думку висловив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Фактам тижня" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення про перейменування міст, сіл або вулиць "мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе", - тобто через місцевий референдум.

"На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є в місцевих жителів", - зазначив Разумков.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста. 11 липня він повідомив про відновлення пам'ятника.

19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, зміненого в межах декомунізації. Український інститут національної пам'яті звернувся в ГПУ у зв'язку з поверненням проспекту в Харкові імені радянського маршала Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137446
 
 
 Топ коментарі
 
Нє. Це вже не реванш. Це вже шабаш розпочався.
 показати весь коментар
 
Уже открытым текстом - пусть юго-восток, заселенный сибирскими переселенцами\подселенцами и зомбированными русским телевидением (малороссы) решает на референдумах как им жить (узнаете крымский референдум?) и в итоге две трети Украины отделится в Россию.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вокруг него много говна, а он сам - пирожное...
 показати весь коментар
 
 
Кокой референдум? Как вы умеете считать голоса мы увидели на последних выборах.
 показати весь коментар
 
 
Кремль готовит решающий удар. Красные линии Зеленского - https://youtu.be/mF9MMmMUMK0
 показати весь коментар
 
 
Мєстниє совєти будуть вирішувати питання топоніміки?
Це ПЯТЬ поколінь, що виросли в умовах жорсткої пропагандонської обробки московських істориків?
Які навіть Гоголя «поправили в «Тарасі Бульбі» де ЗАМІНИЛИ слово УКРАЇНА, НА РОССІЯ !!!
 показати весь коментар
 
 
эти уроды (узеленские) постоянно толкают какие-то антизаконные инициативы. такие себе постоянные попытки, как домогательство девушки, которая тебя на дух не переносит, а ты все пробуешь, и пробуешь, и пробуешь... и однажды она сдается.
Украину хотят взять измором, раз в лоб не вышло?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Снова... снова и снова. Три года назад, в Мариуполе пошла фишка- переименовать проспект Маршала Жукова в проспект Героев АТО. К сведению: этот проспект- крайний на Восточном МКР Мариуполя. Самое близкое место к линии фронта.

А до этого, за годик- обстреляли этот самый Восточный, как известно. Так там такая деталь, если кто не в курсе: Грады легли на улице Киевской и на Киевском рынке! Думаете случайность?! Хрена! Лупили туда, куда было надо! Потому, я протестовал, был против переименования этого проспекта! В итоге, Жебривский переименовал в Защитников Украины.

Теперь- мой прогноз: если будет очередной прилет, в Мариуполь, то Град ляжет именно на Этот Проспект.
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Скоро всюди будуть прилітати де немає вульць лєніна члєніна і сталіна сраліна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правильно? Что правильно? Провоцировать орков? Ты свободен, тупое.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Свободен, сраный бот.
 показати весь коментар
 
Так ти перейменуй Україну в южний федеральний округ і війна закінчиться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свободен, сраный-сраный ты бот.
 показати весь коментар
 
фу, як нечемно Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков - Цензор.НЕТ 8087
повчіться культурі спілкування.
 показати весь коментар
 
Ну так пойди поцелуйся с ними, может еще что предложишь чтобы "не провоцировать".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свободен, сраный бот.
 показати весь коментар
 
Вопросы денацификации должны решаться на местных референдумах, - Аденауэр
 показати весь коментар
 
 
Ща портнов розкаже як правильно має бути. Треба тільки почекати до виборів і ще 3 або чотири тижні на перепризначення посад навімі ліцамі а потім... зельоная кнопка і фпірьод.
 показати весь коментар
 
 
V Latvii v 1991.godu sovetskoe govno za odin mesjac sneli po zakonu parlamenta (Saeimi).
 показати весь коментар
 
 
Там, что ЗажОпье, что Слуга Урода, сплошные украинофобы. Поддержите ЄС, партию, которая борется за Украину, иначе, пи... ец.
 показати весь коментар
 
 
и будут очередные 11000 бракованных броников для армии, закупки б/у шных запчастей по цене новых в рашке для нашей бронетехники через завод порошенка, отмены статей про незаконное обогащение и т.д. ну и конечно новые 144 потужных реформы
 показати весь коментар
 
За корито вона бореться під кремлівським зонтиком.
 показати весь коментар
 
Разумков ты очень умный? А когда кацапы делали коммунизм,они решали на референдуме, или кого то спрашивали в Украине ?
 показати весь коментар
 
 
А Вы, Михаил, предлагаете всё делать как кацапы-коммунисты?
 показати весь коментар
 
Делать с зеркальным отражением,чтоб на себе прочувствовали.
 показати весь коментар
 
Вот именно,что Украине не нужны кацапы-комунисты.ЗЕнаркоман доиграется,что его на Майдане повесят вместе с кацапом Розумковым.
 показати весь коментар
 
 
Не, не, нужно уважительно относиться ко всему, что сделали большевики при помощи голодоморов и Гулага.
 показати весь коментар
 
Круто че. Промыть мозги через, 112 и Г+Г, а потом "решать" на референдумах.
Захотела вата в Луганске в расею, - извольте?
 показати весь коментар
 
 
Представитель "Слуги ...да", да еще областного уровня, несся по встречке и подшофе, авария, пострадавшие, а Цензор - ни слова. Немного странно, не?
 показати весь коментар
 
 
Ну так и ***** в Кремле тоже так думает. Было бы отлично шоб вся местная сепарня на рихвирендумах разорвала Украину окончательно на части ...ЗЕбилы всячески помогают..
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему, этого Разумкова ждет судьба его отца. Тоже ненавидил Украину и ушел в Ад молодым.
 показати весь коментар
 
 
Твои слова да хорошему снайперу в уши. Но только не такому как в Кернеса стрелял, то был плохой..к глубочайшему сожалению.
 показати весь коментар
 
 
Бог все видит! И Бог все уладит. Спросите у знакомых, которые голосовали за Зеленского какие испытания им преподнесла Судьба. Вы ужаснетесь.
 показати весь коментар
 
Вместо государственной политики местечковые сходняки уровня тети Клави
 показати весь коментар
 
 
Разумков - уродский кацапский СЕПАРАТИСТ!
Который должен сидеть В ТЮРЬМЕ.

 показати весь коментар
 
 
только после того, как рашка будет отрезана границей по всем правилам, как у прибалтов
 показати весь коментар
 
 
Так и прекратят войну на Донбассе, методом исключения оного. Маладцы.
 показати весь коментар
 
 
Ох же ж чучело ватное, а потом давайте и референдумы об отделении пусть местные советы организовывают
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить, этот референдум случайно не Гэпа зовут? ))
 показати весь коментар
 
 
Это он неправ. Есть Закон о декоммунизации, обязательный к исполнению по всей Украине.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - это новый, молодой, современный лидер. Не то, что предыдущие. Сейчас он вместе с молодым современным Разумковым поставит современные памятники Ленину, вернет улицам современные названия типа Калинина или Фрунзе. Современные названия городов вернет, типа Днепропетровска или Кировограда. Он вам не совок какой-то, как Порошенко, он другой, современный.
 показати весь коментар
 
 
Пожар ликвидировался в результате самовыгорания. Украина решила проблему сепаратизма методом самоотделения всех желающих на рихвирендуме. Это и есть политика ЗЕбилов кремлёвских.
 показати весь коментар
 
 
Рыбоглазый сепар игнорирует закон о декоммунизации в угоду ватному лохторату.
 показати весь коментар
 
 
Разумков пытается размножить по Украине коммунистический фурункулез.
 показати весь коментар
 
 
я погоджусь тількі за однєю умовою ...
слід зарахувати голоса усіх закатованих у комуняцьких концтаборах і не народженних їх дітей і онуків ...
... а "розумков" розумово хворий !!!
 показати весь коментар
 
 
Интересно девки пляшут. Что дальше-Таёжны союз? А потом- советский?
 показати весь коментар
 
 
Денацификация в Германии тоже решалась на местных референдумах? Идиоты зеленые...
 показати весь коментар
 
 
Это только начало. Это ж у них ещё нет возможности законы принимать. Когда ЗЕсепары усядуца в Раду вот тогда реально начнёца настоящая сепарская вакханалия и реванш. А щас это так.. это ещё всё тихо и спокойно..ну шоб быдло лохторат не распугать перед выборами, закручивание гаек впереди.
 показати весь коментар
 
 
Комунізм прирівняний до нацизму. Які ще референдуми?
 показати весь коментар
 
 
песики дуже не хочуть допустити вільного волевиявлення українців...
кремляді дуже не хочуть допустити вільного волевиявлення українців...
але цим партнерам доведеться змиритись з дійсністю
 показати весь коментар
 
 
Народ Донбабве и Луганды хочет НавароССию!! ЗЕбилы же не против свободного самовыражения, правда ЗЕбил??
 показати весь коментар
 
 
Разумков буде принципово розмовляти в Україні російською
поки Крим і Донбас окуповані, "що ніхто не притісняє російську мову, якщо
і голова партії "Слуга народу" спокійно на телеканалах говорить цією
мовою", а москалі будуть "защіщать" русскоїзичних в Україні
поки вони там є!!! То виходить замкнене коло і бескінечна війна?????!!!! Може
просто пора в Україні українцям розмовляти українською, щоб ніяке падло з-за
поребрика і не мріяло нас "защіщать"!Йому би краще пасувало бути лідером оппоблоку...
 показати весь коментар
 
 
Коротше,
шановні українці! Голосуйте за

націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним

запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського

олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть

страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки

вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є

перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!

Добре Сашко Лірник сказав, що, коли

знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край

боронити!
 показати весь коментар
 
разумков ты часом не за федерализацию Украины.? ты путиноид разумков? это что значит что в каждой область свой строй? в харькове коммунизм, во львовской капитализм, виниколаевской и херсонской социализм, в днепрпетровской новороссия, в одесской совок, в черниговской обыкновенный рашизм и т.д. и т.п ты хорошо подумал перед своей гнилой заявой а политик? ну что же вы зебилы такие тупые.....
 показати весь коментар
 
Скоро памятник Ленину в Харькове восстановят. Планируются народные гулянья по данному поводу, товарищи.
 показати весь коментар
 
Тогда мы с женой посовещалис на референдуме местном и решили что х***й вам в рот а не налоги платить будем. Так же и на местном референдуме мы решили что даунбаситы пускай за свои деньги отстраивают дамбас и мосты.
 показати весь коментар
 
Воно взагалі хоч трохи розуміє, що пробелькотіло? Хіба можна виносити питання про те, чи викрнувати вже прийнятий закон, чи ні? Для цієї гидоти тільки один шлях - спецбригада швидкої допомоги, гамівна сорочка, лікарня ім. Павлова. ЗЕкомада просто схиблена на референдумі. Вони хоч мають уявлення скільки будуть коштувати ці референдуми? За чий кошт бенкет? В якщо врахувати "розумний вибір" лохторату, який привів оце жалюгідне створіння до влади, то одним-двома рефередумами країна може бути вщент знищена.
 показати весь коментар
 
Мене одного цей дебіловатий Разумков дратує?
 показати весь коментар
 
Якшо держава не відповідає потребпам і вимогам більшості- навіщо вона тоді потрібна?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПитання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору