 Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков

Таку думку висловив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю "Фактам тижня" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення про перейменування міст, сіл або вулиць "мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе", - тобто через місцевий референдум.
"На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є в місцевих жителів", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).
Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста. 11 липня він повідомив про відновлення пам'ятника.
19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, зміненого в межах декомунізації. Український інститут національної пам'яті звернувся в ГПУ у зв'язку з поверненням проспекту в Харкові імені радянського маршала Жукова.
Це ПЯТЬ поколінь, що виросли в умовах жорсткої пропагандонської обробки московських істориків?
Які навіть Гоголя «поправили в «Тарасі Бульбі» де ЗАМІНИЛИ слово УКРАЇНА, НА РОССІЯ !!!
Украину хотят взять измором, раз в лоб не вышло?
А до этого, за годик- обстреляли этот самый Восточный, как известно. Так там такая деталь, если кто не в курсе: Грады легли на улице Киевской и на Киевском рынке! Думаете случайность?! Хрена! Лупили туда, куда было надо! Потому, я протестовал, был против переименования этого проспекта! В итоге, Жебривский переименовал в Защитников Украины.
Теперь- мой прогноз: если будет очередной прилет, в Мариуполь, то Град ляжет именно на Этот Проспект.
повчіться культурі спілкування.
Захотела вата в Луганске в расею, - извольте?
Который должен сидеть В ТЮРЬМЕ.
слід зарахувати голоса усіх закатованих у комуняцьких концтаборах і не народженних їх дітей і онуків ...
... а "розумков" розумово хворий !!!
кремляді дуже не хочуть допустити вільного волевиявлення українців...
але цим партнерам доведеться змиритись з дійсністю
поки Крим і Донбас окуповані, "що ніхто не притісняє російську мову, якщо
і голова партії "Слуга народу" спокійно на телеканалах говорить цією
мовою", а москалі будуть "защіщать" русскоїзичних в Україні
поки вони там є!!! То виходить замкнене коло і бескінечна війна?????!!!! Може
просто пора в Україні українцям розмовляти українською, щоб ніяке падло з-за
поребрика і не мріяло нас "защіщать"!Йому би краще пасувало бути лідером оппоблоку...
шановні українці! Голосуйте за
націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним
запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також проти українського
олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть
страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки
вони, на відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є
перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!