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Все про:Одеса (1981) зсув (11) Чорне море (329) ДСНС (1947)

 Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок зсуву на пляжі в Одесі

На березі Чорного моря між центральним пляжем і пансіонатом "Борей" в Одесі стався зсув.

"14 липня о 17 год. 28 хв. надійшла інформація про те, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом "Борей" стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв. Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи тривають", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.

За попередньою інформацією, зазначений пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137445
 
 
 Топ коментарі
 
даже берег попытался утопиться после красных труселей вазелина шестого
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Полетів у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху котедж автобус з дітками збив....
Лихо якесь, а не презедент...
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Это не там где ЗЕкловун купался??..а жаль если не там, и не его ищут. Хорошее было бы купание для кремлёвского реваншиста .
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-Хто всравсь?
-Звісно ж невістка!
-Та її ж у хаті немає!
- Ха. А спідниця чия вісить? Га?😃😃😃😃
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Ви різницю між ЦІЙ і ТІЙ розумієте?😊😊В англійській це this --- that, або these - those.😃 Ну, то таке...😊
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Корисна скоромовка : This thing and that thing- these things and those things!
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даже берег попытался утопиться после красных труселей вазелина шестого
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Это не там где ЗЕкловун купался??..а жаль если не там, и не его ищут. Хорошее было бы купание для кремлёвского реваншиста .
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Ты не прав. Это было бы удачнейшей шуткой. Круче шуток по коммуналку.
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От уже ж пРезидента выбрали олухи царя небесного : куда не шагнёт везде аврал !
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А на ремонт візьмуть з коштів на переїзд у новий офіс? 😨 І знову у поганій аурі педалі велотренажера крутити?
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Полетів у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху котедж автобус з дітками збив....
Лихо якесь, а не презедент...
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.... только из Киева в Ростов отъехал на минутку - херась Майдан случился.
... или наоборот?
... запутался что-то ...или перепутал.

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Еще добавь, у Меркель впервые припадок случился
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краще ховайся, а то раптом десь буде проїжджати поруч...
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Спросите тех, кто голосовал за Зеленского какие несчастья им Судьба приготовила. Ужаснетесь.
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"В ДТП в Запорожской области попали бусики Управления Государственной Охраны в составе Мультивэна и двух Туарегов охраны, которые ездят в кортеже Зеленского. Хорошо что детей перевозили большие автобусы, а не спринтеры! Так один автобус улетел в деревья", - говорится в сообщении.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183864_1563124626
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А ЗЄнукович мовчить, сцикло. І це за тиждень до виборів....
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Кінофестиваль в Одессі,там всіх наче в якомусь серпентарії вирощували,а це вдягли та привезли.Ще багато є фоток,але щоб не грузити сайт досить і цих
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Більше не треба таких фоток на ніч
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В Одесі на фестивалі була тільки одна достойно вдягнена жінка, актриса - Яніна Соколова.

Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок зсуву на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 8691
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1. Серьезно берегоукреплением в Украине не занимаются
2. На берегу Одессы строят дома , пренебрегая оползневыми зонами
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в Париже собор "богаматери" сгорел, в Одессе ползень на пляже, в Германии Меркель до сих пор трясется - это все не спроста. это зе-магия.
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может ему скорее с путиным нужно встретиться...? а затем просто не возвращаться...? Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок зсуву на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 3164
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Мальчіка в красних трусіках, часом, під завалами немає?
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меркель трусило теперь одесса где Зебил явился а вот и кортежем своим аврию сделал совпадение?-
Кортеж президента Владимира Зеленского в Запорожской области спровоцировал аварию с автобусами, в которых ехали дети
Об этом сообщает «Страна».
Так, по предварительной информации, причиной происшествия стал обгон колонны легковыми машинами.
«Легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали», - говорится в сообщении.
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Зебилы, внимание, вам подсказка. Говорите, что это водители Порошенко, их еще не успели поменять. Они типа всегда так ездили
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Ще одна ідея на цю тему: Порох особисто садив у автобуси дітей і підкупив водія щоб той спровокував аварію.
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Та ЗЕбіли кудись запропали сьогодні. Вже в яку тему заходжу, ніц падлюГ.
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очень интересно, автобус с детьми с детьми (непристугнутыми) съехал в кювет и опрокинулся, но НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ????????
Не верю.
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А там везде ползет. Я так думаю, что Гыг с вами- подтвердит. У меня второй помощник, три года назад, купил квартирку, в каком-то козырном местечке одесском. Новострой. Ну и, вместе с квартиркой- головняк: трещины пошли. В новострое! И это- уже второй такой покупатель, за последние лет пять, кого я знаю.
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А хто признається перед виборами? ЗЄля не хоче собі рейтинг обвалити.
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Берегоукреплением никто не занимается. Труханов - ука , площадки строит из труб и качели покупает по миллиону долларов.
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