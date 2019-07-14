 Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок зсуву на пляжі в Одесі

"14 липня о 17 год. 28 хв. надійшла інформація про те, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом "Борей" стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв. Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи тривають", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.

За попередньою інформацією, зазначений пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування.

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