 Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок зсуву на пляжі в Одесі

"14 липня о 17 год. 28 хв. надійшла інформація про те, що у Київському районі м. Одеса між центральним пляжем та пансіонатом "Борей" стався зсув ґрунту зі схилу на узбережжя на площі близько 150 м кв. Станом на 19 год. 15 хв. на місці зсуву ґрунту нікого не знайдено, пошукові роботи тривають", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.
За попередньою інформацією, зазначений пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування.
-Звісно ж невістка!
-Та її ж у хаті немає!
- Ха. А спідниця чия вісить? Га?😃😃😃😃
На відео це добре видно https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=pRhOcvH2FLg
Лихо якесь, а не презедент...
... или наоборот?
... запутался что-то ...или перепутал.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183864_1563124626
2. На берегу Одессы строят дома , пренебрегая оползневыми зонами
Кортеж президента Владимира Зеленского в Запорожской области спровоцировал аварию с автобусами, в которых ехали дети
Об этом сообщает «Страна».
Так, по предварительной информации, причиной происшествия стал обгон колонны легковыми машинами.
«Легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали», - говорится в сообщении.
Не верю.