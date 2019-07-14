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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9402) реванш (10) Європейська Солідарність (64)

 Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

Події останніх місяців свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів взялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас у стару систему координат країни-колонії, колонії Росії. Саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації Православної церкви України. Саме тому пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч. І щодо закону про мову відбуваються подання до Конституційного суду. Усе це називається одним словом – реванш", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування

"Я і вся команда "Європейської Солідарності" – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним "спецназом" цей реванш зупинити. І в нас це точно вийде", – наголосив лідер партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137443
 
   
 Топ коментарі
 
треба було Петре,не звиздіти 5 років ,а реваншистами ригами та совкодрочерами займатися у всіх гілках влади.а тепер усілякі шуфричі бойки мураєви та рабіновічі рила знову повитикали.А ти навіть штепу довбану-колаборантку в буцигарню не закрив
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Кукушка улетела окончательно. Никакого разнообразия, заклинило.
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пердак подгорает. сидеть ох как не хочется.
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порошенко не желает на Майдане выступить перед избирателями, или ну его ?
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«Ну, за ту политсилу, в которой идет Медведчук на выборы, может голосовать только клинический идиот или пятая колонна Кремля. Напомню вам, кто такой Медведчук. Это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ - ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшая информация. Как агент-информатор Медведчук бесценен.
Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах.
Наконец, это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.
Так вот вам разведпризнак: если Медведчук пять лет беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.
Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.
Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно.»
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гарант коррупции и просиратель арсеналов что-то говрит про реванш? комично
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Петя, тебе нужно за собственную дупу бояться, уберут Югика безъязыкого,сядешь как пить дать со своими дружками, зеле рейтинг нужен.
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Ну ясно, Порох, як кістка поперек горла цьому ЗЕшоблу
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Пусть порох на майдан выйдет без охраны и все вопрос закрыт.
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На воре и шапка горит!Рошенным реванш снится денно и ночно ,а корыто уплывает всё дальше и дальше.Обидно,да?
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Как же низко может пасть пэтька. Такое ляпать языком может только мразина, учитывая, шо предыдущие пять лет он должен был рубить те головы
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європейці не прихильники рубілова.
вони не змиряться зі згортанням демократії.
Петька тримав одіозних подалі від влади, контролював їхні дії, а Зеля розпустив їм руки.
Я тобі нагадаю про всяк випадок, що портнов, завдяки якому беркут отримав можливість вбивати людей, повернувся по запрошенню коломойського або його найкращого дружбана богдана.
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Я тобі нагадаю , що беркут який вбивав людей, соєжа влада зберегла , перефарбувала в "нову поліцію" і вони 5 років охороняли режим Хряка від народу ! Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7609
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в твоїй методичці помилка: охороняли Авакова.
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Так благодаря кому вернулся, определись уже.
И чего пэтькины гпу, сбу, суды, набу и прочие хрени не требовли его экстрдиции?
Вы ничтожны во всем！
Вы нечисть！
Вы гады, которым чем хуже Украине, те вам круче！
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глянь, яким тоном зеля наказує посадовцям звільнитись чи влаштовує парі з мерами.
чому він так не поводить себе з ворогами України ? з ригами ?
він їхній соратник ? а може підлеглий ?
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Петя, ты и есть реваншист.
Вместе со всей своей вороватой компанией.
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Є навіть фото, як Петро Олексійович подає на армію!

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дурню постиш...побачимо як Зе "подасть"...якщо взагали не почне скорочувати-"бо треба -"миру"... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8970
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не ждуть.

Чи ти той самий Портнов, який фейки рощпускає?
Так от, у вівторок-середу Порошенко буде в Страсбурзі, замість твого зебуїна вирішувати важливі справи для України. А саме: про снкції на парашу.
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а хто його уповноважив вирішувати якись питання,хто такий парашенко?
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Совість уповноважила, і патріотизм, якого у вас, млятей абсолютно немає!
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если бы так было на самом деле...а так-"пи-ар"...100%...печально...хотя идея очень правильная...
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Пусть порошенко продемонстрировал приказ Зеленского о сокращении Армии.
Но ведь не покажет.
Врет, как всегда.
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на, тримай про плани головнокомандуючого:
"Хомчак розповів про плани звести чисельність військових частин «до оптимальної кількості»"

https://www.radiosvoboda.org/a/news-homchak-kilkist-viiskovyh-chastyn/29996104.html
Ви, зебіли, сволочі брехливі, хоч трошки совісті маєте, чи зовсім повишибало?
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Кількість військових частин Збройних сил України наразі не будуть скорочувати, однак їхню чисельність планують «звести до оптимальної кількості», повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.
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Я заметил одну общую черту порохоботов.
Они - большие фантазеры. Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6629
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ні - вони просто звичайні брехуни і провокатори !
А от з фантазією , в них , навпаки - доволі кепсько ... не креативно ..))
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Мне кажется или фсе предыдущие презы просто тихо сваливали после их не выборов ,чёже эта г ни как не успокоится?
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не напружуйся , Пеця - твої ПЕСики все одно до ВР вже не потрапляють ! Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7916.... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4450
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Петро робить з нас дурнів, а нам приємно бути дурнями. Бо відповідальності ж ніякої. Президент сказав - ми плескаємо в долоні. Це ж він відповідальний, не ми. Ми - люди маленькі, відповідальності не любимо. Ось така холуйська
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Пецю скоро будуть бити...ногами по лицю Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4385
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ой не кажить -"гоп"...краще послухайте разумкова...
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А чего ж ты **** соевая этих реваншистов не посадил ?
У ТЕБЯ ПЯТЬ ЛЕТ БЫЛО ...
Но видать своих кремлевских дружков сдавать не хотелось , партнёры как-никак !
Теперь строит из себя святую целку не при делах. Тьфу ...мразь.
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Наступ реваншистів буде продовжуватись

Інформаційний наступ, який почав Медведчук, має логічне продовження. Захоплення телерадіо простору руками Кремля почалось з того часу, коли вони зрозуміли, що з чинною владою на своїх умовах домовитись не можливо. Тому краще почекати наступну і під різними соусами намагатись втілити свій план.
Саме звідси ми бачимо запровадження телемостів та подорожі Бойка та Медведчука в Москву до Медведєва. Телеміст - це один з елементів, щоб показати, що українці прагнуть миру і готові говорити, тим самим ставлячи акценти в РФ, що там "малі брати", яким треба допомогти позбавитись від "хунти" та "бандерівців". Згадати, як гарно їздили відпочивати, пили горілку та їли вареники. Показати, що українці це хуторяни, які трохи заблукали і обрали не ту владу. Показати, що Україна досі є малоросійським округом великої імперії. Тим самим телемостом продемонструвати, що спілкуватись там є з ким - це довірена особа Путіна - Медведчук, і кидати своїх вони не будуть.
Голованов - це не Донахью, а Малахов - не Познер, але після перемовин Медведчука з президентом РФ, їм як виконавцям діватись немає куди, ще й Кісельов включився в гру, а це маркер того, що все було домовлено на найвищому рівні.
Саме страшне, що в цьому зацікавлені і в оточені Зеленського, бо кадри, яких він взяв в команду та його виборці орієнтовані на Росію, як ментально, так і в бізнес-інтересах. Тому є велика загроза, що команда нового президента буде намагатись забрати на себе роль "миротворця" та акумулювати цей ресурс. Тим паче Зеленський запропонував Путіну зустрітись.
Головна мета повернути Україну в той стан, коли про цінності, ідентичність, повагу та честь не говорили. Тому і захоплюється інфопростір та відбуваються події, які демонструють, що війну можна закінчити.
Політики, які хочуть залишитись в Україні та дбати про неї, я не кажу зараз про тих, хто йде на пару років заробити гроші, я кажу про тих, хто збирається будувати свою кар'єру в довгостроковій перспективі, повинні усвідомити, що легітимізація своєю присутністю в ЗМІ, які працюють на ворога, погано відобразиться на їх кар'єрі.
Це стосується як націоналістів, які кажуть, що Медведчука треба посадити і ходять до нього на канали, так і таких як Юля Тимошенко, яка збільшила кількість ефірів на медведчуківських каналах в 5 разів.
Якщо нова коаліція в ВР буде проти всього українського та прийме бік РФ, раптово стане пацифістами, їх чекає дуже сумна доля. Україна може пережити ще не одне потрясіння та революції, поки всі люди не усвідомлять, що вони не малороси та росіяни, а українці. А бути громадянином держави - це відповідальність перед самим собою, а не перекладання відповідальності на доброго дядька, який за тебе обіцяє розв'язати всі проблеми за умови, що ти його обереш.
Постколоніальне суспільство може бути змінене і зміниться, тільки щось втративши та навчившись. Ми навчились поважати армію за те, що вона нас захищає, скоро навчимось поважати і себе, і державу, перестанемо дивитись на когось і почнемо працювати у себе. Громадянином треба бути, а не здаватись!

Семен Кабакаев
https://site.ua/semen.kabakaev/21303-nastup-medvedchuka-bude-prodovjuvatis/
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Шпигун, як шпигун. Нічого особливого.
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Петро живе в якійсь паралельній реальності. Хіба він, засновник партії ригів, у 2014му не зробив реванш, прийшовши до влади?
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Порох вже два місяці як не президент, а зебілів продовжує бомбити.
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а "змини" вже просто "вражають"...скоро в рф... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1611 "буде-ТЕ"...
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а давайте" паживём"-увидим...? Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4623 вы будете "приятна" удивлены... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9259 Харьков уже "стартанул"...
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Не разводи-те панику ,, харьковская сепарва ,сама по себе , без гопоты из Белгорода и ломаного гроша не стоит . .
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Так за п'ять років Порох накрав десятки мільярдів баксів, от їми і бомбить наліво і направо.
Шкодить, коротше. Буде летіти в прірву - потягне і всю Україну за собою
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не там ворога шукаете...ой не там...чи янык уже повертаеться...?!
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Порох і є Янек, тільки набагато підступніший і хитріший.
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Петро все вірно, але в цьому і твоя провина велика, треба цю вату давити тотально.
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не можна було силою. Варіант диктатора на зразок Піночета в 2014-му не проходив, ніяк. Не було бабла...
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Да вже піздно, тільки сила тварин зупинить.
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проходил через митинги зебиков - у них тупо эйфория, почему-то они уверены что все щас заколосится, а это клятый петро не давал им хорошо жить, хотя во время войны они должны были бы сидеть в окопе на границе, или искать новую работу когда треть промышленности отжали, а не ездить по безвизу . ну зато есть плюс, с такой же силой они будут ненавидеть зебика, когда внезапно окажется что бабки с неба не свалятся, бо они какие были такие и остались, разве что расчитывают что им из звр подкинут, ну, до нового года может хватит.
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БЛА БЛА БЛА Путин , реваншисты АРМИЯ МОВА ВИРА, иди уже на пенсию свиноматка
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Треба ПЕСів на виборах прокатити як і порошенку Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6068
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Реваншиста питерка аж трясёт от инфы о возврате наших моряков до 21-го июля.Такую свинью подложили ему,типа,специально.Ну и ну-крыша едет-дом стоит!
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и хто поможе в тому...? а-та явно Медведчук...треба ж рейтинг оп пиднять... Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2908
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко
 
 
 
 
 
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