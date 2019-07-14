 Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
"Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас у стару систему координат країни-колонії, колонії Росії. Саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації Православної церкви України. Саме тому пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч. І щодо закону про мову відбуваються подання до Конституційного суду. Усе це називається одним словом – реванш", – переконаний Петро Порошенко.
"Я і вся команда "Європейської Солідарності" – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним "спецназом" цей реванш зупинити. І в нас це точно вийде", – наголосив лідер партії.
Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах.
Наконец, это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.
Так вот вам разведпризнак: если Медведчук пять лет беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.
Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.
Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно.»
вони не змиряться зі згортанням демократії.
Петька тримав одіозних подалі від влади, контролював їхні дії, а Зеля розпустив їм руки.
Я тобі нагадаю про всяк випадок, що портнов, завдяки якому беркут отримав можливість вбивати людей, повернувся по запрошенню коломойського або його найкращого дружбана богдана.
И чего пэтькины гпу, сбу, суды, набу и прочие хрени не требовли его экстрдиции?
Вы ничтожны во всем！
Вы нечисть！
Вы гады, которым чем хуже Украине, те вам круче！
чому він так не поводить себе з ворогами України ? з ригами ?
він їхній соратник ? а може підлеглий ?
Вместе со всей своей вороватой компанией.
Чи ти той самий Портнов, який фейки рощпускає?
Так от, у вівторок-середу Порошенко буде в Страсбурзі, замість твого зебуїна вирішувати важливі справи для України. А саме: про снкції на парашу.
Но ведь не покажет.
Врет, как всегда.
"Хомчак розповів про плани звести чисельність військових частин «до оптимальної кількості»"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-homchak-kilkist-viiskovyh-chastyn/29996104.html
Ви, зебіли, сволочі брехливі, хоч трошки совісті маєте, чи зовсім повишибало?
Они - большие фантазеры.
А от з фантазією , в них , навпаки - доволі кепсько ... не креативно ..))
У ТЕБЯ ПЯТЬ ЛЕТ БЫЛО ...
Но видать своих кремлевских дружков сдавать не хотелось , партнёры как-никак !
Теперь строит из себя святую целку не при делах. Тьфу ...мразь.
Інформаційний наступ, який почав Медведчук, має логічне продовження. Захоплення телерадіо простору руками Кремля почалось з того часу, коли вони зрозуміли, що з чинною владою на своїх умовах домовитись не можливо. Тому краще почекати наступну і під різними соусами намагатись втілити свій план.
Саме звідси ми бачимо запровадження телемостів та подорожі Бойка та Медведчука в Москву до Медведєва. Телеміст - це один з елементів, щоб показати, що українці прагнуть миру і готові говорити, тим самим ставлячи акценти в РФ, що там "малі брати", яким треба допомогти позбавитись від "хунти" та "бандерівців". Згадати, як гарно їздили відпочивати, пили горілку та їли вареники. Показати, що українці це хуторяни, які трохи заблукали і обрали не ту владу. Показати, що Україна досі є малоросійським округом великої імперії. Тим самим телемостом продемонструвати, що спілкуватись там є з ким - це довірена особа Путіна - Медведчук, і кидати своїх вони не будуть.
Голованов - це не Донахью, а Малахов - не Познер, але після перемовин Медведчука з президентом РФ, їм як виконавцям діватись немає куди, ще й Кісельов включився в гру, а це маркер того, що все було домовлено на найвищому рівні.
Саме страшне, що в цьому зацікавлені і в оточені Зеленського, бо кадри, яких він взяв в команду та його виборці орієнтовані на Росію, як ментально, так і в бізнес-інтересах. Тому є велика загроза, що команда нового президента буде намагатись забрати на себе роль "миротворця" та акумулювати цей ресурс. Тим паче Зеленський запропонував Путіну зустрітись.
Головна мета повернути Україну в той стан, коли про цінності, ідентичність, повагу та честь не говорили. Тому і захоплюється інфопростір та відбуваються події, які демонструють, що війну можна закінчити.
Політики, які хочуть залишитись в Україні та дбати про неї, я не кажу зараз про тих, хто йде на пару років заробити гроші, я кажу про тих, хто збирається будувати свою кар'єру в довгостроковій перспективі, повинні усвідомити, що легітимізація своєю присутністю в ЗМІ, які працюють на ворога, погано відобразиться на їх кар'єрі.
Це стосується як націоналістів, які кажуть, що Медведчука треба посадити і ходять до нього на канали, так і таких як Юля Тимошенко, яка збільшила кількість ефірів на медведчуківських каналах в 5 разів.
Якщо нова коаліція в ВР буде проти всього українського та прийме бік РФ, раптово стане пацифістами, їх чекає дуже сумна доля. Україна може пережити ще не одне потрясіння та революції, поки всі люди не усвідомлять, що вони не малороси та росіяни, а українці. А бути громадянином держави - це відповідальність перед самим собою, а не перекладання відповідальності на доброго дядька, який за тебе обіцяє розв'язати всі проблеми за умови, що ти його обереш.
Постколоніальне суспільство може бути змінене і зміниться, тільки щось втративши та навчившись. Ми навчились поважати армію за те, що вона нас захищає, скоро навчимось поважати і себе, і державу, перестанемо дивитись на когось і почнемо працювати у себе. Громадянином треба бути, а не здаватись!
Семен Кабакаев
https://site.ua/semen.kabakaev/21303-nastup-medvedchuka-bude-prodovjuvatis/
Шкодить, коротше. Буде летіти в прірву - потягне і всю Україну за собою