EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  6141  123
Все про:Медведчук (444) пропаганда (1214) 112_Україна (31)

 Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Телеканал "112 Україна", що належить Віктору Медведчуку, скасував показ стрічки проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" за рекомендацією Міжнародної редакційної ради.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

У повідомленні зазначається, що деякі співробітники отримують погрози у зв'язку з анонсом показу фільму, а в ніч на 13 липня будівлю телеканалу обстріляли з невстановленої зброї.

"Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів у разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити"

Зазначається, що керівництво телеканалу звернулося із заявами до СБУ, ГПУ, МВС, а також до посольств країн G7 та міжнародних організацій "із проханням вжити заходів, щоб уникнути будь-яких незаконних дій стосовно телеканалу та його співробітників".

Нагадаємо, канал "112 Україна" 12 липня заявив про плани показати фільм проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", головними героями якого є президент РФ Володимир Путін і його кум Віктор Медведчук. Активіст Сергій Стерненко закликав пікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137441
 
   
 Топ коментарі
 
Представьте, насколько беспринципные и паскудные люди, точнее гниды, т.к. людьми они не являются. работают на таких телеканалах, как 112 и иже с ним.
 показати весь коментар
 
Обладатель трех "Оскаров", снявший киноклассику вроде «вьетнамской трилогии», на старости лет поссорился с головой и начал клепать пропагандонскую куйню на радость паРашке.
 показати весь коментар
 
закрыть этот канал нафик. Или национализировать и перепродать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Теперь и американские режиссеры пропагандисты.
 показати весь коментар
 
покидьків продажних усюди вистачає. йму що? він бабки від кацапів узяв, а що там буже за тисячі км... йому байдуже. Вже одна така потвора інтерв'ю у Сталіна про голодомор брала. Так що це ми вже проходили.
 показати весь коментар
 
 
Надеемся в ближайшее время TV каналы Мертвойчукчи - лицензия ануляцион чемодан на моцкву Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 6444
 показати весь коментар
 
 
цей стоун тупо савєцку прапаганду гонить
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это стреляли в тебя...
 показати весь коментар
 
кацапчег, кукарекай громче, тебя не слышно )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я знаю... Ты уже никого и ничего не услышишь в своей жизни. Ты глух. А скоро станешь и немым. Так уже было когда-то. И вот опять.
 показати весь коментар
 
Скоро только кошки родят, кацапский фашист, как там *****? Патрет целуешь?
 показати весь коментар
 
А ви думали, кацапську пропаганду будуть квітами зустрічати? Після стількох смертей? Ви прорахувалися.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все просчитались, и я тоже.
 показати весь коментар
 
Ви помилково, або не помилково вважаєте погирення кацапської пропаганди свободою слова. Але це - пропаганда. Малювати нацистські свастики і пропагувати нацизм -заборонено. Кацапський шовінізм - це просто різновид фашизму.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свобода слова тю-тю...сделала Украине ручкой.
 показати весь коментар
 
 
В Украине свободы слова жопой жуй. Такого даже в Европе нет и тем более в США, где ловят российских троллей, а у нас они пасутся десятилетия.
 показати весь коментар
 
 
Свобода слова? И кто это говорит, срань кацапская, да у вас в мордовии её в жизни не бывало, мразь вонючая
 показати весь коментар
 
Чарівний пендель з РПГ творить чудеса.
 показати весь коментар
 
 
Получається , що ніщо так не вправляє мізки посібникам російських фашистів , як попереджувальний з гранатомета .
 показати весь коментар
 
Почему до сей поры нормальные журналисты не набили морды своим «коллегам» из 112 анала ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТелеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна
 
 
 
 
 
 вгору