 Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

У повідомленні зазначається, що деякі співробітники отримують погрози у зв'язку з анонсом показу фільму, а в ніч на 13 липня будівлю телеканалу обстріляли з невстановленої зброї.

"Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість у повній мірі захистити права журналістів у разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що керівництво телеканалу звернулося із заявами до СБУ, ГПУ, МВС, а також до посольств країн G7 та міжнародних організацій "із проханням вжити заходів, щоб уникнути будь-яких незаконних дій стосовно телеканалу та його співробітників".

Нагадаємо, канал "112 Україна" 12 липня заявив про плани показати фільм проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", головними героями якого є президент РФ Володимир Путін і його кум Віктор Медведчук. Активіст Сергій Стерненко закликав пікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.