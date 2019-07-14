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 У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль

У Білій Церкві (Київська область) у наряду патрульної поліції викрали службовий автомобіль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції Білої Церкви у фейсбуці.

Сьогодні близько 7 години ранку патрульні разом із працівником Білоцерківського відділу поліції прибули на відпрацювання виклику "Крадіжка" на бульварі Олександрійському. Під час обстеження прилеглої території поліцейські нікого не виявили. Коли правоохоронці повернулися до машини та сіли до салону - підійшов невідомий чоловік, почав неадекватно та зухвало поводитися, перешкоджав службовому авто рушити з місця, тримав водійські дверцята та фіксував усе на камеру мобільного телефону.

Громадянин на зауваження не реагував, поліцейські вирішили затримати його та доставити до відділку поліції. Поки увага патрульних була зосереджена на порушнику, інший чоловік, який непомітно підійшов до машини, швидко сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

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За 10 хвилин службовий автомобіль знайшли, без пошкоджень, речі чи документи не зникли. Особу злочинця встановили, нині викрадач затриманий відповідно до ст. 208 КПК України та перебуває у відділенні поліції.

Слідчим внесені відомості до реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК.

Управлінням патрульної поліції ініційовано службове розслідування щодо встановлення всіх обставин події.

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У Білій Церкві у патрульних поліцейських викрали службовий автомобіль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137440
 
   
 Топ коментарі
 
О новом царе плохие новости писать незя. Ща найдут тысячу нарушений у водителя автобуса. Тогда и напишут как преЗедент героический спасал детей из автобуса который врезался в кортеж
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а че им плакать, - очевидно ж что детишки сами виноваты.
Президент купаться ехали а они путаются под ногами...
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Теперь полицейские мигалки и сирены всплывут на базаре на Радужном.
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умолчали одну деталь - нашли с обосранным салоном...
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Цирк с конями. Точнее - с аваковскими селфиками. 😅
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