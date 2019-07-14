EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  1435  12
Все про:громадянство (562) Держміграція (158)

 За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 етнічних українців, - Держміграції

Минулого року українське громадянство за територіальним походженням отримали 3388 осіб.

Про це повідомили в Департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ДМСУ, зокрема, кількість осіб, які отримали громадянство України за територіальним походженням, минулого року становить 3388, тоді як у 2017 році таких було 3639, а в 2014 році - 6438 осіб. За перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський надав українське громадянство черниці з Індії, яка допомагала військовослужбовцям в АТО

Кількість осіб, які отримали громадянство України на підставі угод про спрощений порядок зміни громадянства, від початку поточного року становить лише 29, тоді як минулого року таких було 70, а в 2014 році - 125.

Прийнято до громадянства України за указом президента України цього року - 652, минулого - 983, а в 2014-му - 1339.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137439
 
 
 Топ коментарі
 
Треба взагалі заборонити надавати громадянство України іноземцям. Для іноземців, які бажають жити в Україні є вид на мешкання. А громадянство - це відповідальність за долю країни, це обов'язки перед країною. Іноземець, який має іншу ментальність, культуру, не знає українську історію та нинішню ситуацію не може брати участь в політичному житті та вирішувати долю України.
 показати весь коментар
 
"За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев", - главное чтобы эти "этнические" не были из мокшании...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Треба взагалі заборонити надавати громадянство України іноземцям. Для іноземців, які бажають жити в Україні є вид на мешкання. А громадянство - це відповідальність за долю країни, це обов'язки перед країною. Іноземець, який має іншу ментальність, культуру, не знає українську історію та нинішню ситуацію не може брати участь в політичному житті та вирішувати долю України.
 показати весь коментар
 
 
А скажите сколько отказалось от гражданства Украины? за этот период для сравнения?
 показати весь коментар
 
А как насчёт, сколько граждан Украины получили иностранные гражданства, чем создали законные основания для лишения их украинского гражданства?
 показати весь коментар
 
Посмотреть бы на их лица, там наверняка одни не славяне.
 показати весь коментар
 
госэмиграцния, у меня пытання - при получении украинского громадянства громадянын его получающий отказываеться от предыдущего гражданства и при вас госэмиграция рвет свой прежний паспорт на мелкие куски чтобы назад не склеить??? или вам это по фигу , вы всякому шманду паспорта Украины даете? особенно айзерам и хачам ,которые потом наших украинцев режут, рашистам, белорусам, молдованам и т.д а есть ли статистика сколько вы гражданства за бабки сделали... ??? вот доходят слухи , что в херсонской области за зеленое бабло крысчане или лугандоновцы могут и украинский паспорт легко получить и закордонный биометрический ! это правда ? а госэмиграция? или сволочи из госдепа наговаривают , а вы на самом деле все офигенно и кристально честные???
 показати весь коментар
 
 
"За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев", - главное чтобы эти "этнические" не были из мокшании...
 показати весь коментар
 
 
Ну от. Слава Зеленському, уже не тільки заробітчани повертаються, а і етнічні українці з США, Німеччини, Франції вишикувалися в черги щоб повернутися на землі батьків, дідів, прадідів!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа перші 5 місяців поточного року громадянство України отримали 1199 етнічних українців, - Держміграції
 
 
 
 
 
 вгору