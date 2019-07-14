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 Політика України
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Все про:ВР (5155) депутат (897) Парубій (1141) кнопкодавство (9)

 Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством"

Найближчим часом у парламенті України передбачається запустити в роботу спеціальну "сенсорну кнопку", яка не дасть можливості народним депутатам голосувати за своїх колег.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відповідаючи на запитання, коли парламент України позбудеться проблеми "кнопкодавства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парубій зазначив, що цього ще не встигли зробити через призначені на 21 липня позачергові вибори до парламенту, але Апарату Верховної Ради вже доручено вирішити всі технічні питання, щоб ввести хоча б сенсорну кнопку.

"І я сподіваюся, що Апарат знайде всі необхідні механізми, щоб у той період, коли не буде сесії – між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб у залі зробити переобладнання", - сказав Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Голова ВР висловив сподівання, що "до кінця цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введено", і додав, що видасть відповідне розпорядження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137438
 
 
 Топ коментарі
 
а кто мешал это сделать в течении 5летнего пребывания у власти?рыгов же за это вы давно ругали, аж дым из ушей шел,но правда потом и сами стали этим не брезговать
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спікел Палубій і решта депутан з коаліції не могли , впродовж 5-и років, цього зробити бо тоді Пукінг напав би ... Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 7382
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Мудак,не побоюсь этого слова.А 5 лет ,что мешало.Поэтому под сопли пети,я такой "патриот" его выкинули, скоро и падрубий будет "аппазицией".Получили по заслугам,и каждый раз это подтверждают.
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И обязательно со считыванием сетчатки глаза .
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что мешало картавому имбицилу за наши деньги за 5 лет поменять систему голования? Мрази вся эта порохосрань.
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погодь-слуги Зе не дадут этого сделать...им ещё много "спорных" решений.типа "деккамунизация"-па-новаму решать нада...а кворума видимо "не будя"... Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 6856
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Ти ба, як порохоботів заціпило. Приємно зайти на стрічку.
ПаГубій, загонь їх в ступор і надалі))
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Всех заседаний ВР есть видеосъемка.
Отменить все законы, принятые кнопкодавами!
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Ніхто нічого не поверне. Все, що відбувається в Україні, має незворотній характер.
"Риги" влади і не втрачали, просто, їхня влада реалізовувалася через підставних осіб з другого ешелону їхнього резерву. Тому найкращим варіантом їхньої поведінки, після кровопролиття на Майдані, було сором'язливо деякий час мовчати і дивитися як їхній кадр розвішує локшину під звуки канонади на військових арсеналах.
Те, що лохи п'ять років слухали байки одного з засновників партії "ригів", зовсім не означає, що в цих байок був якийсь зв'язок з реальністю.
Основним аргументом, присутність якого в цих байках може трохи виправдовувати слухачів, було те, що якщо їх не слухати то "путін нападе".
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Найближчим часом у парламенті України передбачається запустити в роботу спеціальну "сенсорну кнопку", яка не дасть можливості народним депутатам голосувати за своїх колег.
Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 3666
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Опять распил и откат. И почему Парубий говорит о будущем Рады? Уверен, что и дальше будет там сидеть? Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 6508
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Сенсор. Офигеть. Да там надо сканер пальчиков и сетчатки вводить ...
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Парубій - вчитель історії з міста Червоноград Львівської області. Справжня назва цього міста - Кристинопіль. Парубій не декомунізував його і воно продовжує носити совєтску назву.
Гебешна агентура вміє йти в ногу з часом.
1991 року по всіх населених пунктах Галичини сексоти КГБ піднімали жовто-блакитні прапори.
Вони ж їх, при першій нагоді, і опустять.
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Сказано - сделано. Дайте ему отвертку и тестер. Пусть хоть раз в жизни руками реально поработает во благо Рады.
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Истерикой "большинства" удовлетворён
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Это писец панове ,не знаю какой из Парубия псих, но негодяй он первостатейный ... Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 1937
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Пидаг кгтавый , надеемся тебя не выберут, и где же ты был последние пять лет? В раннем возрасте Пагубию был поставлен диагноз "легкая форма умственной отсталости - дебильность"
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Американський Сенат два роки тому прийняв позитивне рішення по Україні одноголосно... трьома голосами(!!!). А це тому, що голосування у американському Сенаті враховуються більшостю не від номінальної кількості сенаторів, а від кількості зареєстрованих в цей день. В цей день було зареєстровано тільки троє сенаторів Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством" - Цензор.НЕТ 8005
Але тему голосування спікер має оголошувати за тиждень до дня голосувань.
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Ось це і є вихід з нашої дебільної ситуації, коли Рада провалює три дні три тисячі поправок до закону, без різниці якої якості, бо реєструється в залі лише 200 нардепів. Навіщо ми їм платимо гроші?
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Якщо нардеп особисто не зареєстрований, то байдуже, хто натисне на його кнопку - хоч горобець. Голос зарахований не буде, бо його в залі засідань нема. Для цього треба внести зміни в регламент, поставити турнікет і більше нічого не треба.
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если б сенсорные кнопки поставили при парубие, то 90 % законов, которые он ставил на голосование, не приняли бы. достаточно посмотреть голосование за избирательный кодекс, который 17 раз переголосовывали, истерические крики парубие "господа, збилаймося", и беганье по верховной раде гонцов с целью собрать достаточно карточек для голосования
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Надо не кнопки, а строчку в законе: проголосовал за другого или отдал другому карточку - перевыборы + штраф. Проголосовало больше, чем в зале - повторное.
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Достаточно за зафиксированный факт кнопкодавства или за отсутствие на рабочем месте без причины гарантированно выгонять с голой жопой на мороз без права занимать должность повторно и кнопкодавство умрет само без танцев с сенсорными кнопками, под которые распилят еще полбюджета.
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"...зафиксированный факт кнопкодавства..."
А кто будет следить будет 450 депутатами? Специально созданная комиссия? То, что Вы видели на журналистском видео - это случайность. Кто будет анализировать многочасовые видео поведения 450 депутатов на видео? Депутаты разрешат создание такой комиссии? Нет.
Решение - дополнительная простая, (не дорогая сенсорная) кнопка на пульте, чтобы обе руки были заняты, И ВСЁ!
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Еще нужна кнопка Парубию, чтобы при нажатии было понятно шо оно говорит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством"
 
 
 
 
 
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