 Сподіваюся, до першого засідання нової Ради встановимо в парламенті сенсорні кнопки для голосування, - Парубій про боротьбу з "кнопкодавством"

Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відповідаючи на запитання, коли парламент України позбудеться проблеми "кнопкодавства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Парубій зазначив, що цього ще не встигли зробити через призначені на 21 липня позачергові вибори до парламенту, але Апарату Верховної Ради вже доручено вирішити всі технічні питання, щоб ввести хоча б сенсорну кнопку.
"І я сподіваюся, що Апарат знайде всі необхідні механізми, щоб у той період, коли не буде сесії – між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб у залі зробити переобладнання", - сказав Парубій.
Голова ВР висловив сподівання, що "до кінця цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введено", і додав, що видасть відповідне розпорядження.
ПаГубій, загонь їх в ступор і надалі))
Отменить все законы, принятые кнопкодавами!
"Риги" влади і не втрачали, просто, їхня влада реалізовувалася через підставних осіб з другого ешелону їхнього резерву. Тому найкращим варіантом їхньої поведінки, після кровопролиття на Майдані, було сором'язливо деякий час мовчати і дивитися як їхній кадр розвішує локшину під звуки канонади на військових арсеналах.
Те, що лохи п'ять років слухали байки одного з засновників партії "ригів", зовсім не означає, що в цих байок був якийсь зв'язок з реальністю.
Основним аргументом, присутність якого в цих байках може трохи виправдовувати слухачів, було те, що якщо їх не слухати то "путін нападе".
Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій
Гебешна агентура вміє йти в ногу з часом.
1991 року по всіх населених пунктах Галичини сексоти КГБ піднімали жовто-блакитні прапори.
Вони ж їх, при першій нагоді, і опустять.
Але тему голосування спікер має оголошувати за тиждень до дня голосувань.
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Ось це і є вихід з нашої дебільної ситуації, коли Рада провалює три дні три тисячі поправок до закону, без різниці якої якості, бо реєструється в залі лише 200 нардепів. Навіщо ми їм платимо гроші?
А кто будет следить будет 450 депутатами? Специально созданная комиссия? То, что Вы видели на журналистском видео - это случайность. Кто будет анализировать многочасовые видео поведения 450 депутатов на видео? Депутаты разрешат создание такой комиссии? Нет.
Решение - дополнительная простая, (не дорогая сенсорная) кнопка на пульте, чтобы обе руки были заняты, И ВСЁ!