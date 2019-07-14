EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  246  3
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5329) Донбас (12489) Об'єднані сили (334)

 Ворог вісім разів порушив режим припинення вогню від початку доби, втрат немає, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли - двічі поблизу Широкиного (зі стрілецької зброї), поруч із Новотроїцьким (зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), по околицях Богданівки (із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського (з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), у районі Зайцевого (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), двічі поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня найманці російсько-терористичних військ 15 разів обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил, з них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також терористи відкривали вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двоє українських військовослужбовців дістали поранення. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137437
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гори у пеклі клята масковія!!!! скоріше б кремль та його щури зникли у пеклі...!!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог вісім разів порушив режим припинення вогню від початку доби, втрат немає, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
 вгору