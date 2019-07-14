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 Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС

Найманці РФ змусили літнього мешканця Донецька пройти замінованою територією в бік українських позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"13 липня ввечері громадянин України, мешканець міста Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами та виконуючи їхні вказівки, був відправлений замінованою ними ж місцевістю в бік позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці, які перебували в цей час на спостережному посту, завдяки пильному спостереженню і досвіду з легкістю змогли розрізнити цивільну особу від військового та підпустили до наших позицій, без ризику для його життя і здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Новолуганського, - Міноборони

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них жодного значення", - зазначили в штабі ОС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137436
 
 
 Топ коментарі
 
Трудно найти слова для реакции на такие действия русни...
Но дедулю надо срочно командировать в ПАРЕ и во все другие подобные структуры для озвучивания этого случая. По горячим следам.
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Хью Лонг был очень неглупый мужик: "Фашисты будущего будут называть себя "антифашистами"! Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 113
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они специально это сделали, надеялись, что человека застрелят и раздуть на весь мир - "чалавекав убивають укры по чем здря!!"...
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Надо это итальянским судьям и репортерам показывать. Да и остальным европейцам тоже не помешает.
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Было бы правильно и справедливо...увы, ************* вмиг выставят тётеньку, которая расскажет про мальчика в трусиках... макаронники поверят тётеньке, лягушатники скажут, шо так нельзя... боши выразят озабоченность... голландцы забьют косяк и забьют... греки, испанцы, португальцы попросят субсидии и кредиты ****... зеленский предложит просто перестать стрелять...
Не на кого уповать, Антип...
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Хью Лонг был очень неглупый мужик: "Фашисты будущего будут называть себя "антифашистами"! Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 113
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Он говорил что фашисты в Америку придут под знаменем американского флага. Намекая на президента Рузвельта, который был его политическим врагом. А эта цитата переиначена.
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кацапам-монголоидам этим наследникам орды ох как далеко до фашистов...А ***** гитлеру в подметки не годится.Лживая брехливая гнусная мразь ***** трусится над своей никчемной олигархическо-фсб-шной властью которая может рухнуть в любой момент.Все что может *****-брехать соотечественникам и втихаря прикапывать дохлых ихтамнетов,без знаков отличия на ростовских кладбищах списывая все на сердечные приступы и переутомляемость..Гитлер так со своими солдатами не поступал.
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Не , - ******** . Только фашисты разминировали минные поля местных жителей , боронами запряжённых местных жителей .
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русня точно так же разминировалв, - штрафбатами.
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та може поглузували, що ніяких мін нема
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и что в мужика могут с украинской стороні пальнуть, да?

веселіе орки.
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Та може й " пошутілі " , але з якою метою таку ху.. ню робити над людиною ?
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Да кацап, пошутили, твари твои поганые, давай и мы с тобой пошутим, не обсерешься?
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они специально это сделали, надеялись, что человека застрелят и раздуть на весь мир - "чалавекав убивають укры по чем здря!!"...
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Ну да при пете никаких перемирий не было Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6204
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Надо в Украине строить коммунизьм,по шведскому образцу.И будет нам счастье.
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Трудно найти слова для реакции на такие действия русни...
Но дедулю надо срочно командировать в ПАРЕ и во все другие подобные структуры для озвучивания этого случая. По горячим следам.
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Що ти там почуєш,як льовочкіна,або новінській виступлять,та скажуть,що там гражданскій канфлікт,як вони це неодноразово робили і шо дідуля заблудився
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Та й дідуля буде кричати: "У Києві - хунта!"
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Так ось ці діди і запросили цю саму русню до дому .., але щось пiйшло не так
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От більш ніж впевнена.що дєдуля йшов і Україну проклинав.
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Ну шо лугандонцi , звали рассею ? Мукали пуутеен? Кидалися під українську військову техніку не пропускаючи її? То зараз курва жеріть то шо посіяли ..!
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кто звал Россию? те пара тысяч, кого привезли на митинги из Ростова?
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Ті хто здавав наших солдатів в 2014 -2015 роках які виходили з оточення, ті хто верещали відекстазу і плювалися на наших солдатів полонених яких вели на донецькому параді перемоги у колоні
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Там кто-то под поезда ложился и дороги перекрывал нашим военным. Вот у Украины было две возможности - начать стрелять по русским солдатам, когда те вышли с территории своей базы в Крыму и начать силой подавлять восстания на Донбассе вот эти вот. Но тогда Россия бы с удовольствием помчалась бы в ООН и рассказала какие в Киеве бандеровцы.
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Ну не стреляли,а результат тот же,только с одним отличием,потеряли территории.Надо было стрелять и ложить на оон,но увы ...Поздно пить боржоми.
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Если честно не знаю как поступить верно. Саакашвили вот стрелял. А он не был властью, которая появилась только неделю назад.
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Стрелять некому в срыму было,вот в чем вопрос.Все херанты делали вид,что проблемы срыма не существует,а параша плавно готовила 2014 год.2014 год итог 25 лет лет предательства Украины всеми без исключения президентами.Они не могли не знать и не участвовать.
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Они просто ложили болт. Им было похер. Вот и всё. Единственный кого волновало происходящее был Ющенко. Он пытался выгнать флот из Крыма и перетянуть донецкие элиты на сторону Украины. За последнее его альтернативно одаренные назвали зрадныком.
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Местные элиты сдали в первую очередь.Они смотрели в рот России вместо того чтобы быть патриотами родного края.
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без поддержки местного населения ни чего бы не было
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Чекаємо екстрений випуск «60- мінут», і відео шарія.
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І це саме те, з чим нам пропонують єднатися
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Давно надо было отгородится от срыма и даунбасса,забрать оттуда всех ,кто за Украину в обмен на членство в ес и нато и закрыть эту тему.А территории без людей в прямом смысле этого слова ,просто территории.Параша без Украинцев никто и ничто,доказано не однократно историей.
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Сообщите об этом Зелени. Пусть вспомнит, когда с тупиным будет горговаться.
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"там такіє же самиє украінци как і ми"
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Традиции дидоф из заградотрядов соблюдены.
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Згадалося тематичне про ділдовоювання:

вот эти роты будут гатью
по ней пройдёт ударный полк
которым мы потом засыпем
противотанковые рвы
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Полтава смалить напілмом!
Про "діарею три дні" - це тягне на новий мем Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1618
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Это в честь Жукова, памятник которому Гепа восстановил. Тот тоже любил такое проделывать.
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тепер назад гоніть того пєнсіонєра
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И эта дикая орда,потыканая татарами и чукчами называла нас - братьями? Никакого моста,никаких отношений,только смерть тварям кацапским.
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і мост построят, і Україну сдадут "мишебратьям". Тутсі пануватимуть над хуту
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Так в интернете до сих пор при желании можно найти видео и фото что делали "братья" с пленными украинцами или с проукраинси настроенными жителями своих республик. Им нужно пройти процедуру денацификации.
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Преступников посадить, сочувствующим покаяться. Вот и всё. Иначе дела не будет.
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Не початый край работы для МИД. Этого дедушку надо везти в ПАСЕ, ЕС и т.д- каждый такой случай должен звучать в мировых СМИ- про Бандеровцев уже наслышаны от рос. сми- пусть теперь слушают и видят про ФАШИСТОВ Рассии..
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покажіть то еуропейцям, а то їм мєндєль нарісовала картінку благородних rebels і кровожадної хунти
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КОСИТ под обиженного ,версию включил шо типа заставили хулиганы через поле идти ,на случай если затримають, уже один такой с медом в банке приходил в гости к нашим хлопцам.
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Главное, голосовал ли он на референдуме, а потом делать выводы, хорошо ли сепары сделали или плохо.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
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