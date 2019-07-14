 Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"13 липня ввечері громадянин України, мешканець міста Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами та виконуючи їхні вказівки, був відправлений замінованою ними ж місцевістю в бік позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці, які перебували в цей час на спостережному посту, завдяки пильному спостереженню і досвіду з легкістю змогли розрізнити цивільну особу від військового та підпустили до наших позицій, без ризику для його життя і здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Новолуганського, - Міноборони

"Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них жодного значення", - зазначили в штабі ОС.