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Все про:авіакатастрофа (318) гелікоптер (202) Сумщина (353) ДСНС (1947)

 Вертоліт Мі-2 упав на Сумщині, пілот загинув, - ДСНС. ФОТО

У Сумській області під час робіт з обприскування полів розбився вертоліт Мі-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вертоліт Мі-2 упав на Сумщині, пілот загинув, - ДСНС 01

"14 липня о 15 год. 29 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольота МІ-2", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невеликий літак розбився в Полтавській області - одна людина загинула, ще одна травмувалась. ФОТО

Причини падіння вертольота з’ясовуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137431
 
 
 Топ коментарі
 
Да, и менты ринуться опрыскивать поля на своих еврокоптерах.
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Господи сколько дебилов тут околачивается.
Пилоту земля пухом,родственникам соболезнования..
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Зачем нам тычут эту псевдо-"информацию" ???
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не рассляблялись.
Цензор, чей это заказ ?
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вот бы не офис преза делать,а эти деньги на обучение пилотов,на тренажерах это не то
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на базе Кременчужского ветролетного училища, Аваков делает Авиационную академию.. выбил деньги, закупил симуляторы, делает ремонт.. если Авакова не скинут и он доведет до ума этот проект, то будет "гуд"
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Да, и менты ринуться опрыскивать поля на своих еврокоптерах.
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симулятор от слова симулянт) сколько на компе не ганяй,а к примеру разница в в комп игре и реальном управлении авто ой как большая,что ж про авиацию говорить,
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та все життя такі речі звались тренажерами...
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А разве Рюкзакян не попадает под ЗЕленую люстрацию?
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Зачем нам тычут эту псевдо-"информацию" ???
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не *************.
Цензор, чей это заказ ?
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да было и при порошенко, главред цензора то не поменялся
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да цензор постоянно выдает за новость какую то пустяковую инфу , часто негативного характера ...то какоето дтп, то сгорел электровоз..такое впечатление, что чем больше новостей, тем больше зарплата у персонала сайта)))
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Уточнение.
"... чем больше плохих новостей..."
"Хорошие" новости только про порошенко и про спорт.
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ого, шестая новость подряд то сгорело шото, то упало , то переехало велосипедистов к чему бы все это , шо мы должны для себя подумать и к чему нас готовят ?,
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Я вже давно пропонував створити окрему рубріку для таких новин. А в ответ тишина.(С)
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Уж очень часто стали падать эти вертолёты, к чему бы это?
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Жаль.
А наразі - ЗАМАНА, ПРЯМИЙ ЕТЕР:
https://www.facebook.com/groups/divannaya.sotnya/permalink/2530530040559848/
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кто скажет сколько ему лет
закончил харьковкое летное
летал только на тренажорах
/все имеет разумный предел эксплуатации/
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.....какой то УЖАСНЫЙ сегодня день !!!! я тоже сегодня ПОРЕЗАЛ(глубоко )большой палец на лев. руке и ПРОСФЕРЛИЛ тоже большой палец , но уже на ПРАВОЙ !!! капец ((((( хожу как поц с ПЕРЕБИНТОВАННЫМИ пальцами ((((
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выздоравливай. полежи, отдохни. "Цензор" сегодня не то место, посещение которого способствует улучшению здоровья.
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Если не можеим сами делать вертолеты, то нужно покупать хорошие. Не испытывать судьбу наших пилотов.
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Кто виноват в этой трагедии?
Порошенко? Зеленский? Аваков? Коломойский?
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Господи сколько дебилов тут околачивается.
Пилоту земля пухом,родственникам соболезнования..
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А кто ? Порошенко провозгласил курс на НАТО, но по Украине до сих пор летает и ездит гнилой хлам 50х-60х годов прошлого века. Даже на сраной рашке их давно уже сдали на металлолом
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Почему эти совковые вёдра ещё летают ? Почему до сих пор не декоммунизированы ?
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Є й нові.
Безпілотник Вата Шоу здійснив 120 польотів за рік.



https://youtu.be/WgIyaByyRXw
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВертоліт Мі-2 упав на Сумщині, пілот загинув, - ДСНС. ФОТО
 
 
 
 
 
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