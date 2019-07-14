 Вертоліт Мі-2 упав на Сумщині, пілот загинув, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"14 липня о 15 год. 29 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольота МІ-2", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот.
Причини падіння вертольота з’ясовуються.
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не *************.
Цензор, чей это заказ ?
"... чем больше плохих новостей..."
"Хорошие" новости только про порошенко и про спорт.
А наразі - ЗАМАНА, ПРЯМИЙ ЕТЕР:
https://www.facebook.com/groups/divannaya.sotnya/permalink/2530530040559848/
закончил харьковкое летное
летал только на тренажорах
/все имеет разумный предел эксплуатации/
Порошенко? Зеленский? Аваков? Коломойский?
Пилоту земля пухом,родственникам соболезнования..
R.I.P.
Безпілотник Вата Шоу здійснив 120 польотів за рік.
https://youtu.be/WgIyaByyRXw