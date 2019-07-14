 Вертоліт Мі-2 упав на Сумщині, пілот загинув, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"14 липня о 15 год. 29 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольота МІ-2", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невеликий літак розбився в Полтавській області - одна людина загинула, ще одна травмувалась. ФОТО

Причини падіння вертольота з’ясовуються.